Communiqué de presse

27 juillet 2018

Comme indiqué la semaine dernière[1], le Conseil d'administration de SQLI a décidé, au cours de sa réunion du 18 juillet 2018, sur délégation de l'Assemblée Générale du 22 juin dernier, d'augmenter le capital social de la Société par incorporation de sommes prélevées sur le poste Prime d'émission, de sorte que soit attribuée gratuitement à chaque actionnaire 1 action nouvelle à raison de 40 actions existantes détenues le vendredi 27 juillet 2018 à la clôture de bourse.

Il est rappelé que les opérations d'attribution se dérouleront, conformément à la nouvelle réglementation, comme suit : l'ex date le lundi 30 juillet 2018 et la payment date le mercredi 1er août 2018. Par ailleurs :

Toutes les actions acquises avant la clôture de bourse du vendredi 27 juillet 2018 bénéficieront de cette attribution ;

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1 er janvier 2018 ;

janvier 2018 ; Les actions nouvelles pourront revêtir, au choix des actionnaires, la forme nominative ou au porteur ;

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Euronext sur la même ligne de cotation que les actions SQLI existantes (FR0011289040 - SQI).

En application de la délégation de compétence qui a été donnée par l'Assemblée Générale du 22 juin 2018, dans sa dix-huitième résolution, les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles. Les actions correspondantes seront vendues et les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des rompus, au prorata de ces derniers, au plus tard trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués. Les opérations seront centralisées par CACEIS, 14 Rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Conformément à la décision du Conseil d'administration du 18 juillet 2018, le Directeur Général Délégué a constaté, ce vendredi 27 juillet 2018 après bourse, la création de 107 946 actions nouvelles au nominal de 0,80 euros, portant jouissance au 1er janvier 2018, qui seront attribuées aux actionnaires le 1er août 2018, à raison d'une action nouvelle pour 40 actions anciennes. Cette augmentation de capital, d'un montant de 86 356,80 €, représente 2,5% du précédent capital.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié au monde du digital. Il accompagne les entreprises et les marques internationales dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de dispositifs digitaux pour une expérience client, partenaire, collaborateur réinventée. Son positionnement unique au confluent du marketing et de la technologie lui permet de répondre de façon globale aux enjeux de développement des ventes et de notoriété (conseil centré sur l'expérience client, plateformes de commerce et d'expérience omni-canal, data & analytics, marketing digital,…).

Ses 2 365 ingénieurs et experts sont répartis en France, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse, en Afrique du Sud et au Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

[1] Communiqué diffusé le 20 juillet 2018.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

