Sqli : EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DU GROUPE SQLI

Le Conseil d'administration du Groupe SQLI a nommé ce jour Monsieur Hervé de Beublain au poste de Président en remplacement de Monsieur Roland Fitoussi, démissionnaire pour convenances personnelles.

Hervé de Beublain a été membre du Conseil de Surveillance de SQLI de 2002 à 2008 puis administrateur du Groupe depuis 2011. Didier Fauque a été confirmé en qualité de Directeur Général du Groupe.

Roland Fitoussi déclare : « Au cours de mes 7 années passées à la présidence du Groupe SQLI, j'ai contribué à insuffler une nouvelle dynamique en installant une gouvernance professionnelle et en donnant les moyens à la Direction Générale de mener à bien une stratégie de développement ambitieuse. Après la réussite du plan Ambition 2016, j'ai la conviction que les équipes en place ont la capacité de relever les enjeux du plan Move up 2020 alors que l'entreprise occupe déjà une position européenne enviable sur le marché de la transformation digitale. Je quitte donc la présidence du Groupe sereinement et souhaite beaucoup de réussite aux talents qui constituent cette très belle entreprise. »

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, le 8 novembre 2018, après bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international dédié à l'expérience digitale et spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de plateformes de Commerce digital. Un positionnement unique au confluent du conseil, du marketing et de la technologie, permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur efficacité en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2400 collaborateurs sont répartis dans 32 agences dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

