SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, a présenté mercredi 10 juillet 2019, à l'occasion d'une réunion investisseurs, son plan stratégique ONE FORCE 2022.

Le diaporama projeté à l'occasion de cette réunion est consultable depuis mercredi soir sur le site internet de SQLI, espace INVESTISSEURS, onglet DOCUMENTS, rubrique Présentations sfaf : cliquez ici.

L'enregistrement audio de la présentation est désormais également consultable sur le site internet de SQLI, sur l'espace NEWS, onglet TRIBUNE : cliquez ici.

SQLI publiera ses résultats du 1er semestre 2019, le 24 septembre 2019, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI

Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2 400 collaborateurs sont répartis dans 32 agences dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 232 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

