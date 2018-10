Sqli : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Communiqué de presse

4 octobre 2018

SQLI annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel 2018.

Le rapport financier semestriel 2018 peut être consulté sur le site de la société www.sqli.com, dans la rubrique Le Groupe > Finance.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, le 8 novembre 2018, après bourse.

Recevez gratuitement toute l'information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international dédié à l'expérience digitale et spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de plateformes de Commerce digital. Un positionnement unique au confluent du conseil, du marketing et de la technologie, permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur efficacité en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2400 collaborateurs sont répartis dans 32 agences dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur Linkedin

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

relations Investisseurs

Nicolas Rebours – Directeur Général Délégué - 01 85 64 20 20

Relations presse financière

Nicolas Bouchez –01 53 67 36 74 – nbouchez@actus.fr

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55374-sqli-cp-mad-rfs-2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews