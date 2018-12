Sqli : NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Communiqué de presse

3 décembre 2018

SQLI annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs au sein de son Conseil d'administration :

Monsieur Philippe de VERDALLE, représentant permanent du fonds NOBEL géré par Weinberg Capital Partners ;

Monsieur Jérôme ABERGEL, en qualité d'administrateur salarié.

Philippe de Verdalle est associé de Weinberg Capital Partners et Directeur général de NOBEL.

NOBEL est un fonds, lancé en 2015 par Weinberg Capital Partners, dédié à l'investissement dans les ETI et PME française cotées avec une approche amicale et de long terme. Le fonds déploie une stratégie de prises de participations minoritaires mais en étant le plus souvent impliqué dans la gouvernance des sociétés en portefeuille.

Weinberg Capital Partners, agissant pour le compte du fonds NOBEL dont elle assure la gestion, a déclaré, le 1er octobre 2018, détenir, pour le compte dudit fonds, 7,97% du capital et 6,88% des droits de vote de SQLI.

Le Conseil d'administration a également nommé Monsieur Jérôme ABERGEL en qualité d'administrateur salarié du groupe SQLI. Jérôme ABERGEL, qui a rejoint le Groupe SQLI en 2001, est Directeur de projets au sein de l'agence de Toulouse.

SQLI publiera son chiffre d'affaires de l'exercice 2018, le 14 février 2019, après bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international dédié à l'expérience digitale et spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de plateformes de Commerce digital. Un positionnement unique au confluent du conseil, du marketing et de la technologie, permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur efficacité en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2 400 collaborateurs sont répartis dans 32 agences dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

