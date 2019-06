Comme annoncé dans le communiqué de presse du 14 mai 2019, le Conseil d'Administration a désigné Monsieur Philippe Donche-Gay, nommé Administrateur par l'Assemblée générale réunie ce jour, au poste de Président.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Université de Stanford en Californie, Philippe Donche-Gay commence sa carrière en 1982 chez IBM. En 1994, il rejoint la Direction de Capgemini et participe à la construction de Capgemini Telecom & Media, dont il devient Directeur Général en 2001. En 2004, il est nommé Directeur Général de Capgemini France puis, en 2007, de Capgemini pour l'Europe de l'Ouest. En 2008, il prend la direction des Opérations de Bureau Veritas. Nommé Président de la Division Marine & Offshore en 2013, il devient, en 2017, Directeur Général Adjoint du Groupe, fonction qu'il occupait jusqu'au début 2019.

Philippe Donche-Gay déclare : « Je remercie l'Assemblée Générale des actionnaires et le Conseil d'Administration pour sa confiance. Je souhaite apporter ma compréhension du monde du Digital au groupe et accompagner la Direction Générale dans la définition et la mise en œuvre du nouveau plan stratégique qui sera présenté prochainement. »

L'Assemblée Générale réunie ce jour a également procédé à un élargissement du Conseil d'Administration désormais composé de :

Monsieur Philippe Donche-Gay, Président[1] ;

Monsieur Didier Fauque, Directeur Général ;

Monsieur Jérôme Abergel, administrateur salarié ;

Monsieur David Amar

Monsieur Hervé de Beublain ;

Madame Nathalie Mesny, représentant de la société Brand & Retail

Madame Véronique Reille Soult de Dalmatie ;

Madame Ariel Steinmann

Monsieur Philippe de Verdalle.

A PROPOS DE :

DAVID AMAR :

David Amar a rejoint le Family Office Amar en 2009 et en a repris la Direction en 2013. Il est spécialisé dans l'investissement de long terme dans les sociétés cotées, dans les propriétés viticoles, dans l'immobilier et dans la promotion immobilière. Il est également Vice-président de Solocal, Administrateur délégué de Holgespar Luxembourg et Administrateur du fonds d'investissement Matignon Investissement et Gestion (Private Equity). Entre 2006 à 2009, il était chargé de gestion de fortune dans différents grands établissements bancaires suisses. Il a obtenu un MBA à Genève en 2006.

BRAND & RETAIL :

Brand & Retail, société créée en 2008 par Nathalie Mesny, développe une activité de conseil en marketing et distribution et a réalisé une quarantaine de missions aux fins d'accompagnement de grands groupes et de PME, industriels ou distributeurs, ainsi que de fonds d'investissement, sur l'évaluation et l'activation de leviers de croissance en France ou à l'international.

NATHALIE MESNY :

Depuis le 1er avril 2019, Nathalie Mesny est Directrice Générale Executive de Monoprix Online, structure qui regroupe l'ensemble des activités e-commerce de Monoprix.

Diplômée de l'ESSEC, Nathalie Mesny a débuté sa carrière chez Unilever avant d'entrer, en 1998, chez Carrefour France, au poste de directrice générale alimentaire puis, en 2005, en qualité de directrice marketing, communication et marque. De 2011 à 2015, elle a dirigé Oxybul Eveil et Jeux, la filiale spécialisée dans le jouet et la puériculture d'IDGroup. En 2015, Nathalie Mesny avait pris les commandes de l'e-commerce non alimentaire de Carrefour pour diriger le site Rueducommerce.fr.

Nathalie Mesny est également membre du Conseil d'administration de la société Carmignac (depuis juillet 2018) et membre du conseil de surveillance de la société Damartex (depuis mai 2017).

ARIEL STEINMANN :

Ariel Steinmann est Directrice Marketing Digital pour les activités Retail de BNPP, groupe qu'elle a rejoint en 2011. Depuis 2013, elle a la responsabilité du marketing digital pour la banque de détail en France pour les deux marques BNP Paribas et Hello bank !

Diplômée de l'ISC Paris, elle entame sa vie professionnelle dans des agences de conseil et communication en France et aux Etats-Unis. Elle a depuis développé une forte expérience du Marketing, Communication & Digital en menant dans ce domaine des projets de transformation d'envergure auprès de grands groupes comme Bouygues Telecom, ING Direct France puis BNP Paribas et Hello bank !.

PHILIPPE de VERDALLE :

Philippe de Verdalle est associé de Weinberg Capital Partners et Directeur général du fonds Nobel.

Préalablement, il a été membre du Comité de direction d'UBS France (2011-2015), Managing Director d'HSBC France en charge des activités d'investissement (2000-2011), maître de conférences en Corporate Finance à l'Institut d'études politiques de Paris (1997-2011). Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de la SFAF (Société française des analystes financiers) et du MBA de l'INSEAD.

SQLI présentera son plan stratégique et publiera son chiffre d'affaires du 1er semestre 2019,

le 10 juillet 2019, après bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international dédié à l'expérience digitale et spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de plateformes de Commerce digital. Un positionnement unique au confluent du conseil, du marketing et de la technologie, permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur efficacité en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2 400 collaborateurs sont répartis dans 32 agences dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 232 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

https://www.sqli.com

1 Nomination lors de l'Assemblée Générale du 27 juin 2019

