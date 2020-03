Sqli : RÉSULTATS ANNUELS 2019 // UNE PERFORMANCE TRÈS SATISFAISANTE

Communiqué de presse

24 mars 2020

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, présente ses résultats annuels arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 17 mars 2020 sous la présidence de Philippe Donche-Gay. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel 2019.

M€ - normes IFRS 2018 2019 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 232,0 238,7 +3% EBITDA[1] 14,1 15,1 +7% 6,1% 6,3% +0,2 point RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) 12,2 13,2 +8% 5,3% 5,5% +0,2 point RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT) 8,0 9,7 +21% 3,4% 4,1% +0,7 point RÉSULTAT NET 3,1 4,7 +52%



FORTE HAUSSE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (+21%) ET DU BÉNÉFICE NET (+52%)

À 238,7 M€[2], les facturations annuelles ont progressé de +2,9 % (+2,5% à taux de change constants), grâce à une croissance à deux chiffres du pôle Commerce & Expérience (+11,3%). L'activité d'agence digitale européenne contribue désormais pour 43% du chiffre d'affaires consolidé contre 40% en 2018. Cette évolution du mix activité, associée aux premiers bénéfices du focus du pôle Digital & Technology (activité de services numériques en France) sur l'amélioration de son organisation et de ses process, a permis de faire progresser l'Ebitda de 7%, à 15,1 M€, et le résultat opérationnel courant de 8%, à 13,2 M€. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 5,5% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,2 point sur un an.

Dans le même temps, conformément à sa feuille de route, SQLI a fortement réduit le montant du résultat non courant[3], en recul de 17% en 2019 et divisé par deux en 2 ans, à 3,5 M€. Le résultat opérationnel ressort ainsi à 9,7 M€, en hausse de +21% sur un an. Les mesures de rationalisation de l'organisation mises en œuvre en 2019 devraient générer une économie récurrente supérieure à 1M€ en année pleine.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier net, en repli de 17% sur un an à 2,2 M€, et de la charge d'impôt (3,3 M€ contre 2,0 M€ en 2018), le bénéfice net enregistre une hausse de 52%, à 4,7 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE

Au 31 décembre 2019, SQLI affiche une trésorerie de 20,1 M€, tout en conservant une réserve d'affacturage non utilisée. L'endettement financier net, hors obligations locatives (IFRS 16)[4], ressort à 14,5 M€, soit 0,96 fois l'Ebitda et 15% du montant des fonds propres (94,7 M€).

RENFORCEMENT DU PÔLE COMMERCE & EXPERIENCE AU ROYAUME-UNI

La volonté de jouer un rôle fédérateur sur le marché des agences digitales européennes, inscrite dans le plan ONE FORCE 2022, s'est traduite par l'acquisition, finalisée début mars 2020, de Redbox Digital, agence e-Commerce riche de 80 talents, implantée au Royaume-Uni et à Dubaï.

Cette nouvelle acquisition, immédiatement relutive, permet au Groupe SQLI de compléter son portefeuille de grands comptes (AXA Insurance, Nahdi Medical, Nespresso, Fortnum & Mason et Universal Music Group notamment) et de devenir l'un des 10 « Global Elite Partners » d'Adobe/Magento, plateforme e-commerce de référence dans le monde.

Au cours de l'exercice 2019, Redbox a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 M€, en croissance de près de 10%, et une marge opérationnelle courante à deux chiffres. SQLI a acquis 60% du capital de Redbox et dispose d'une option sur le solde détenu par l'équipe de Direction qui reste pleinement engagée dans le projet et la vision du Groupe.

TENDANCES & PERSPECTIVES

L'exercice 2020 est la 1ère année d'exécution du plan stratégique ONE FORCE 2022 qui, grâce au développement commercial de ses deux pôles d'activité et à l'industrialisation de ses ressources au sein de ses Centres de services digitaux, doit permettre au Groupe de s'inscrire dans une trajectoire de croissance rentable. SQLI vise ainsi un chiffre d'affaires consolidé de plus de 280 M€ à l'horizon 2022 et un résultat opérationnel courant de plus de 22 M€ à fin 2022.

Le Groupe est aujourd'hui très vigilant face à l'évolution de la crise sanitaire et à ses conséquences économiques. A court terme, un plan de continuité d'activité a été mis en œuvre avec succès, avec notamment un recours généralisé au télétravail, pour protéger les collaborateurs et poursuivre les missions. Les mesures de confinement commencent toutefois à avoir un impact sensible sur le niveau d'activité, particulièrement en France. Le Groupe a donc mis en place un monitoring quotidien de son taux d'emploi et un plan d'actions, notamment dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en œuvre par les pouvoirs publics, pour préserver sa trésorerie.

Compte-tenu de l'évolution quotidienne de la situation, SQLI prévoit de faire un premier point sur l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur son activité à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020. D'ores et déjà, au vu du ralentissement sensible de l'activité, le Groupe confirme ses ambitions à moyen terme mais ne communique aucun objectif chiffré pour l'exercice 2020.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, le 28 avril 2020, après Bourse.

Recevez gratuitement toute l'information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur Linkedin

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

relations Investisseurs

Olivier Stephan – 01 85 64 20 20 – ostephan@sqli.com

Jérôme Fabreguettes-Leib – 01 53 67 36 78 – jfl@actus.fr

Relations Presse financière

Nicolas Bouchez –01 53 67 36 74 – nbouchez@actus.fr

PASSAGE DE L'EBITA À L'EBIT

M€ - normes IFRS 2018 2019 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 232,0 238,7 +3% Dotation nette IFRS16 7,6 8,1 EBITDA 14,1 15,1 +7% Autres dotations nettes aux amort. et provisions (1,9) (1,9) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 12,2 13,2 +8% Autres produits et charges opérationnels (4,2) (3,5) -17% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT) 8,0 9,7 +21%

[1] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions (hors IFRS16)

[2] 239,2 M€ estimé avant audit et annoncé le 6 février 2020

[3] Autres produits et charges opérationnels

[4] Obligations locatives de 29,5 M€ à plus d'un an et de 7,8 M€ à moins d'un an

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGxplMpuaGqblmptaMpoa5SVl2loyGSbamWXxWNwl5eZnJpjmm9mZpzHZm9jm2ds

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62626-sqli_cp_ra_2019_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews