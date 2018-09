Sqli : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 / PROGRESSION DES INDICATEURS OPERATIONNELS et CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS

Le résultat opérationnel courant progresse de +15% grâce à la croissance du chiffre d'affaires (+13%) et à l'amélioration des indicateurs clés (taux d'emploi, excellence opérationnelle, part des projets internationaux).

Le Groupe réaffirme ses objectifs 2018 et sa feuille de route 2020.

M€ - normes IFRS S1 2017 S1 2018 comparable S1 2018 publié CHIFFRE D'AFFAIRES 102,6 115,6 115,9 EBITDA 6,2 6,7 9,9 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 4,6 5,0 5,3 Autres produits et charges opérationnels -2,7 -2,9 -2,9 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1,9 2,1 2,4 Coût de l'endettement financier net -0,5 -0,9 -1,3 Autres produits et charges financiers -0,0 -0,2 -0,2 RÉSULTAT AVANT IMPÔT 1,4 1,0 1,0 Charge d'impôt -0,4 -0,6 -0,6 RÉSULTAT NET 1,0 0,4 0,4

1 EBITDA = résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements et provisions

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 24 septembre 2018. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier semestriel. Les comptes « S1 2018 comparable » sont donnés à titre indicatif et avant application des normes IFRS 9, 15 et 16.

CROISSANCE DE 13% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La croissance a été portée par les prestations de développement de plateformes digitales, en France comme dans l'ensemble du réseau international qui représente désormais 63% de l'activités (52% au 1er semestre 2017). Ces activités cœur de métier se sont déroulées majoritairement auprès de grands groupes et la montée en gamme s'est traduite par une augmentation du taux journalier moyen (TJM) de +4% à 586 €.

Cette montée en gamme provient de la position reconnue du Groupe SQLI comme agence européenne de référence dédiée à l'expérience digitale (source Forrester) et d'expert du commerce digital, grâce notamment à une maîtrise technologique des plateformes de référence (SAP Hybris, Magento, Salesforce, Oracle Commerce Cloud, etc.) indispensables au leadership numérique des grands comptes.

A l'international, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 40,4 M€, en croissance de + 57% grâce à une solide dynamique organique (+6%) et à l'intégration réussie de STAR REPUBLIC (mai 2017) et OSUDIO (septembre 2017). L'international représente désormais 35% des facturations au 1er semestre 2018 contre 26% au 1er semestre 2017.

Les synergies croissantes entre l'activité commerciale des filiales internationales, l'expertise technologique des différentes entités du Groupe et les centres de services digitaux (nearshore et offshore) se sont matérialisées au 1er semestre avec notamment la mise en œuvre de plateformes pour Jotul, ArcelorMittal ou Fressnapf.

En France, le Groupe a enregistré une croissance organique de +7% en régions et un recul de 11% à Paris compte tenu de la forte tension sur les talents et d'une organisation en cours de transformation. Les premiers signes d'amélioration sont visibles dès la fin du semestre avec une forte diminution du turn over et une hausse continue du taux d'emploi.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre s'élève ainsi à 115,9 M€, en hausse de +13% (+1% à périmètre et taux de change constants).

AMÉLIORATION IMPORTANTE DE L'EBITDA ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Sous l'effet de la croissance, de l'amélioration continue de la productivité et des réductions des coûts enclenchées en 2017 et poursuivies en 2018, les indicateurs clés sont en amélioration sur le semestre : le turn over en France a été ramené à 22% et s'approche des standards actuels du secteur alors que le taux d'emploi est passé de 83,1% au 1er trimestre à 85,0% au 2ème trimestre 2018. Les charges de structures ont été réduites de 3 points en un an à 20% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant progresse ainsi de +15% pour atteindre 5,3 M€ et 4,6% du chiffre d'affaires. L'excellence opérationnelle des filiales prouve l'important potentiel d'amélioration de la rentabilité du Groupe. La marge opérationnelle courante dépasse ainsi 14% du chiffre d'affaires en Suisse et 9% en Europe du Nord.

L'Ebitda s'élève à 9,9 M€ sous l'effet de la mise en œuvre des nouvelles normes IFRS 9, 15 et 16.

Les autres charges opérationnelles (2,9 M€), incluent les charges de restructuration (1,0 M€) et de déménagement (0,9 M€). Le résultat opérationnel ressort ainsi à 2,4 M€, en croissance de +25%. Le Groupe confirme son ambition de réduire de façon sensible le montant annuel des charges non courantes (6,4 M€ en 2017).

Après prise en compte du coût de la dette (1,3 M€) et de la charge d'impôts (0,6 M€), le résultat net est de 0,4 M€.

BILAN SOLIDE

La bonne gestion des flux de trésorerie d'exploitation (+0,4 M€ à fin juin 2018 contre -5,6 M€ à fin juin 2017) et le produit de l'émission de BSAAR (5,2 M€) ont permis de financer les investissements tout en poursuivant le remboursement des emprunts bancaires. Au 30 juin, le Groupe affiche ainsi un endettement financier net de 24,9 M€, en amélioration par rapport au 31 décembre 2017 (25,6 M€), pour des capitaux propres de 83,1 M€.

OBJECTIFS CONFIRMÉS

Fort de la dynamique du marché et des mesures internes engagées, SQLI table sur l'atteinte des objectifs annuels annoncés en juillet : un chiffre d'affaires de 240 M€, mixant une croissance à 2 chiffres par rapport à 2017 (212 M€) et la réalisation d'une opération ciblée de croissance externe, et un EBITDA supérieur à 23 M€.

Le Groupe sera ainsi sur la trajectoire du plan Move Up 2020 qui prévoit une croissance annuelle moyenne à 2 chiffres et un EBITDA supérieur à 14% (intégrant l'impact des normes IFRS 9, 15 et 16 dont l'impact à terme est estimé autour de 2%) à la fin du plan.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, le 8 novembre 2018, après bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international dédié à l'expérience digitale et spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de plateformes de Commerce digital. Un positionnement unique au confluent du conseil, du marketing et de la technologie, permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur efficacité en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2400 collaborateurs sont répartis dans 32 agences dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

relations Investisseurs

Nicolas Rebours – Directeur Général Délégué - 01 85 64 20 20

Relations presse financière

Nicolas Bouchez –01 53 67 36 74 – nbouchez@actus.fr

M€ - normes IFRS S1 2017 S1 2018 comparable IFRS 9 IFRS 15 IFRS 16 S1 2018 publié CHIFFRE D'AFFAIRES 102,6 115,6 - -0,3 - 115,9 Ebitda 6,0 6,7 - - -3,2 9,9 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 4,6 5,0 -0,1 - -0,2 5,3 Autres produits et charges opérationnels -2,7 -2,9 - - - -2,9 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1,9 2,1 -0,1 - -0,2 2,4 Coût de l'endettement financier net -0,5 -0,9 - - +0,4 -1,3 Autres produits et charges financiers -0,0 -0,2 - - - -0,2 RÉSULTAT AVANT IMPÔT 1,4 1,0 -0,1 - +0,2 1,0 Charge d'impôt -0,4 -0,6 0,0 - -0,0 -0,6 RÉSULTAT NET 1,0 0,4 -0,1 - +0,1 0,4

M€ - normes IFRS S1 2017 S1 2018 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 4,6 5,3 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,2 4,2 Dotations nettes aux provisions sur CIR 0,2 0,4 EBITDA 6,0 9,9

en milliers d'euros 30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

CHIFFRE D'AFFAIRES 115.929 102.599 211.960 Autres produits de l'activité 2.316 2.596 5.958 Achats consommés -1.104 -925 -2.126 Charges de personnel -71.836 -65.240 -133.733 Charges externes -33.989 -31.584 -65.696 Impôts et taxes -1.827 -1.688 -3.182 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -4.198 -1.158 -2.361 Autres produits et charges d'exploitation 20 29 59 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 5.311 4.629 10.879 Dépréciation des écarts d'acquisition - - - Autres produits et charges opérationnels non courants -2.902 -2.706 -6.411 RESULTAT OPERATIONNEL 2.409 1.923 4.468 Produits (charges) de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 32 46 75 Coût de l'endettement financier brut -1.306 -497 -1.448 COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -1.274 -451 -1.373 Autres produits et charges financiers -163 -83 60 RESULTAT AVANT IMPOT 972 1.389 3.155 Charge d'impôt -611 -386 -1.181 RESULTAT NET

avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 361 1.003 1.974 Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession - - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 361 1.003 1.974 Dont : Part du groupe 361 1.003 1.974 Participations ne donnant pas le contrôle - - - Résultat net, part du groupe par action (en euros) 0,09 0,26 0,51 Nombre moyen d'actions en circulation 4.050.437 3.808.690 3.846.859 Résultat net dilué, part du groupe par action (en euros) 0,09 0,24 0,46 Nombre moyen d'actions et BSA en circulation 4.164.988 4.232.920 4.246.793

ACTIF (en milliers d'euros) 30.06.2018 31.12.2017 Ecarts d'acquisition 84.329 86.054 Immobilisations incorporelles 3.842 3.238 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 30.701 - Immobilisations corporelles 8.154 6.398 Immobilisations financières 5.159 5.214 Autres actifs non courants 5.627 5.804 Impôts différés actif 3.652 2.115 ACTIFS NON COURANTS 141.464 108.823 Créances clients et comptes rattachés 59.319 59.610 Autres créances et comptes de régularisation 34.396 46.264 Actif d'impôt exigible 873 957 Trésorerie et équivalents trésorerie 15.688 19.276 ACTIFS COURANTS 110.276 126.107 TOTAL DE L'ACTIF 251.740 234.930

PASSIF (en milliers d'euros) 30.06.2018 31.12.2017 Capital 3.446 3.168 Primes 46.035 41.103 Réserves consolidées 33.270 32.294 Résultat consolidé 361 1.974 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 83.112 78.539 Participations ne donnant pas le contrôle - - CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 83.112 78.539 Dettes financières à plus d'un an 35.030 42.276 Obligations locatives à plus d'un an 26.848 - Provisions à long terme 3.069 3.428 Impôts différés passif 580 468 Autres passifs non courants 14.896 15.884 PASSIFS NON COURANTS 80.423 62.056 Dettes financières à moins d'un an 5.606 2.560 Obligations locatives à moins d'un an 5.208 - Provisions à court terme 30 52 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21.450 21.829 Autres dettes 54.371 68.291 Passif d'impôt exigible 1.540 1.603 PASSIFS COURANTS 88.205 94.335 TOTAL DU PASSIF 251.740 234.930

En milliers d'euros 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2017 Résultat net de l'ensemble consolidé 361 1.003 1.974 Dotations nettes aux amortissements et provisions (1) 4.558 1.658 3.140 Autres charges (produits) calculés 169 51 197 Plus(moins)-values de cession -22 -29 -59 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et impôt 5.066 2.683 5.252 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 611 386 1.181 Coût de l'endettement financier 1.306 497 1.448 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôt 6.983 3.566 7.881 Variation des clients 10.960 -3.469 -3.902 Variation des fournisseurs -896 1.589 2.332 Variation des autres actifs et passifs courants -13.265 -6.229 4.418 Impôt sur les sociétés payé (remboursé) -1.646 -1.104 -2.556 Flux de trésorerie sur activités opérationnelles 2.136 -5.647 8.173 Acquisitions d'immobilisations -3.803 -1.296 -3.607 Cessions d'immobilisations 289 99 162 Acquisitions de participations nettes de la trésorerie acquise 152 -6.787 -21.465 Flux de trésorerie sur activités d'investissement -3.362 -7.984 -24.910 Augmentations de capital 5.240 666 1.685 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - -3.147 Dividendes versés aux minoritaires -130 - - Emissions d'emprunts - 21.487 39.790 Acquisition (cession) de titres d'auto-contrôle -138 189 117 Remboursement des emprunts -4.272 -5.012 -5.361 Remboursement des dettes locatives -2.006 - - Intérêts payés sur obligations locatives -376 - - Intérêts payés -1.070 -328 -1.094 Flux de trésorerie sur activités de financement -2.752 17.002 31.720 Variation de trésorerie -3.978 3.371 14.983 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 19.225 4.680 4.680 Impact des différences de change -71 -84 -438 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 15.176 7.967 19.225

