Sqli : SQLI SE RENFORCE AU ROYAUME-UNI // ACQUISITION DE REDBOX DIGITAL ET ENRICHISSEMENT DU RÉSEAU EUROPÉEN DU PÔLE COMMERCE et EXPERIENCE

Communiqué de presse

11 mars 2020

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce l'acquisition de Redbox Digital, agence e-Commerce riche de 80 talents, implantée au Royaume-Uni, au Moyen Orient et en Afrique du Sud.

Fondé en 2004, Redbox est devenu l'un des leaders du développement de plateformes e-Commerce. Cette nouvelle acquisition va permettre au Groupe SQLI de compléter son offre phare dans ce domaine et de renforcer sa présence sur des marchés clés.

En combinant Conseil, Experience Design et Technologies et une capacité d'accompagnement 24/7 via ses centres de services, Redbox est devenu le partenaire incontournable de grands comptes tels que AXA Insurance, Nahdi Medical, Nespresso, Fortnum & Mason et Universal Music Group. Au cours de l'exercice 2019, Redbox a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 M€, en croissance de près de 10%, et une profitabilité opérationnelle à deux chiffres.

Redbox est devenue l'un des 10 « Global Elite Partners » d'Adobe/Magento, plateforme e-commerce de référence dans le monde. L'agence a remporté de nombreuses distinctions pour ses projets clients et a notamment remporté le prix « Magento Excellence for Best E-commerce Launch » en 2017, le prix « Magento Great Explorer for International Expansion » ainsi que le prix « Magento Digital Commerce Partner of the Year » en 2016.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique ONE FORCE 2022, présenté par SQLI en juillet 2019, et vient enrichir le réseau européen d'agences digitales du pôle Commerce & Expérience. Ce pôle, doté de plus de 600 experts déployés dans 11 pays européens (hors centres de services), a généré un chiffre d'affaires de 104 M€ en 2019. Au-delà de ses ambitions de croissance organique, SQLI a également exprimé sa volonté de jouer un rôle fédérateur dans le mouvement de concentration des agences digitales en Europe et poursuit à cet effet l'étude d'opportunités ciblées afin de concrétiser son ambition de devenir un acteur européen d'envergure.

SQLI a acquis 60% du capital de Redbox, dont l'équipe de Direction reste pleinement engagée dans le projet et la vision du Groupe. L'acquisition, dont les modalités restent confidentielles, est payée en numéraire et sera consolidée dès mars 2020.

Didier Fauque, Directeur Général de SQLI, déclare : « Nous avons trouvé au sein de Redbox des expertises et des valeurs très proches de celles du Groupe SQLI. Cette acquisition va nous permettre de compléter notre présence locale au Royaume-Uni, de nous déployer commercialement au Moyen-Orient et de renforcer les capacités de production et d'accompagnement via nos centres de services. Nous renforçons par la même occasion notre relation avec Adobe/Magento pour tirer pleinement profit des opportunités offertes par le développement de cette plateforme e-commerce de premier plan. »

Jonty Sutton, co-fondateur et Directeur Général de Redbox, ajoute : « Redbox vit aujourd'hui une étape stratégique de son développement. Au cours de 15 dernières années, nous sommes devenus l'un des meilleurs partenaires Adobe/Magento au monde. Rejoindre le Groupe SQLI nous donne accès à des talents, compétences et expériences supplémentaires, qui nous permettront d'accélérer notre croissance et offriront de nouvelles opportunités passionnantes à nos équipes ainsi qu'une création de valeur dans la durée à nos clients. »

SQLI publiera ses résultats annuels 2019, le 24 mars 2020, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



relations Investisseurs

Olivier Stephan – 01 85 64 20 20 – ostephan@sqli.com

Jérôme Fabreguettes-Leib – 01 53 67 36 78 – jfl@actus.fr

Relations Presse financière

Nicolas Bouchez –01 53 67 36 74 – nbouchez@actus.fr

