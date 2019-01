Square Inc : Anticipation d'un retournement 11/01/2019 | 16:17 achat En cours

Cours d'entrée : 65.74$ | Objectif : 79.7$ | Stop : 59.9$ | Potentiel : 21.24% Le titre Square Inc pourrait bien renouer avec une dynamique haussière de moyen terme, ce que suggère les indicateurs techniques.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 79.7 $. Graphique SQUARE INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Thomson Reuters, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 71.95 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sous-secteur Logiciel d'application Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SQUARE INC 17.85% 27 262 ADOBE SYSTEMS 4.06% 114 921 WORKDAY 5.19% 36 227 AUTODESK 6.30% 29 954 ELECTRONIC ARTS 12.67% 26 862 CHECK POINT SOFTWARE TECHNO.. 4.72% 17 096 SYMANTEC CORPORATION 5.48% 12 733 ANSYS 6.76% 12 587 PTC INC 4.55% 10 172 TWILIO INC 7.73% 9 643 IFLYTEK CO LTD --.--% 8 932

Données financières ($) CA 2018 1 577 M EBIT 2018 198 M Résultat net 2018 -36,6 M Trésorerie 2018 502 M Rendement 2018 - PER 2018 - PER 2019 2 676,11 VE / CA 2018 17,0x VE / CA 2019 11,9x Capitalisation 27 332 M Prochain événement sur SQUARE INC 27/02/19 Année 2018 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 34 Objectif de cours Moyen 80,9 $ Ecart / Objectif Moyen 22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jack Dorsey Chairman, President & Chief Executive Officer Timothy Murphy Co-Chief Financial Officer & Co-Treasurer Mohit Daswani Co-Chief Financial Officer & Co-Treasurer Jim McKelvey Independent Director Lawrence Henry Summers Independent Director