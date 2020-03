Square, Inc. : Nous anticipons la fin du rebond technique 25/03/2020 | 15:28 vente En cours

Cours d'entrée : 51.49$ | Objectif : 37.1$ | Stop : 60.1$ | Potentiel : 27.95% La reprise technique dernièrement observée sur Square, Inc. devrait trouver un point d'arrêt dans la zone de cours actuelle. Le timing apparaît pertinent pour anticiper le retour d'une dynamique baissière.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 37.1 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 3.51 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 57.85 USD. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Logiciel d'application Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SQUARE, INC. -25.98% 20 156 ADOBE INC. -6.01% 149 813 AUTODESK, INC. -18.26% 32 919 WORKDAY INC. -19.50% 30 714 ELECTRONIC ARTS INC. -12.29% 27 316 ANSYS, INC. -15.53% 18 680 SLACK TECHNOLOGIES, INC. 15.44% 14 449 TWILIO INC. -0.76% 13 626 CHECK POINT SOFTWARE TECHNO.. -17.14% 13 377 IFLYTEK CO.,LTD 0.06% 11 045 NORTONLIFELOCK INC. -32.01% 10 417

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2020 5 423 M EBIT 2020 -20,8 M Résultat net 2020 -39,6 M Trésorerie 2020 578 M Rendement 2020 - PER 2020 -379x PER 2021 225x VE / CA2020 4,10x VE / CA2021 3,15x Capitalisation 22 802 M Prochain événement sur SQUARE, INC. 06/05/20 Q1 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 41 Objectif de cours Moyen 67,33 $ Dernier Cours de Cloture 52,39 $ Ecart / Objectif Haut 87,1% Ecart / Objectif Moyen 28,5% Ecart / Objectif Bas -21,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jack Dorsey Chairman, President & Chief Executive Officer Amrita Ahuja Chief Financial Officer & Treasurer Jim McKelvey Independent Director Lawrence Henry Summers Independent Director David Alan Viniar Lead Independent Director