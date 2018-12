Square Inc : Une zone support en renfort 20/12/2018 | 16:48 achat Stop atteint

Cours d'entrée : 59.0517$ | Objectif : 67.8$ | Stop : 54.8$ | Potentiel : 14.81% La valeur Square Inc revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 58.62 USD, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 67.8 $. Graphique SQUARE INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 58.62 USD.

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Thomson Reuters, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

