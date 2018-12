Showroomprivé : Oddo BHF revoit à la baisse sa cible

03/12/2018 | 12:07

Après une augmentation de capital 'fortement dilutive', l'analyste Oddo BHF annonce ce jour revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre Showroomprivé.



La cible de l'analyste passe en effet de 4,8 à 2,5 euros.



'Cette augmentation de capital n'était pas attendue et démontre que la génération de cash de SRP Groupe est encore insuffisante à ce stade pour financer sa croissance. La croissance indiquée par le management pour les mois d'octobre et novembre ressort à 5.6% nous incitant à abaisser notre atterrissage de CA 2018 à 678 ME (vs 681 ME auparavant) soit un T4 en croissance de 5.4%e (vs. 7% auparavant). Nous ajustons également par prudence nos perspectives de croissance 2019 et 2020 à 5% (vs. 7%) compte tenu du ralentissement de la croissance observée dans le e-commerce', retient Oddo BHF, qui reste à 'neutre' sur le dossier.





