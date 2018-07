SRP Groupe : SHOWROOMPRIVE.COM dévoile des résultats semestriels dégradés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Showroomprivé a creusé sa perte nette au premier semestre, passée de -0,2 à -6,5 million d'euros. Son Ebitda est passé dans le rouge, à -0,8 million, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 3% à 315,5 millions. Sur le seul deuxième trimestre, il a augmenté de 8,1% après une baisse au premier trimestre."Fort des premiers résultats positifs observés sur le deuxième trimestre issus des actions de fond menées activement ces derniers mois au sein de l'entreprise, le Groupe entend poursuivre le déploiement de son plan " Performance 2018-2020 " visant à améliorer son efficacité opérationnelle à court terme et développer ses nouvelles opportunités de croissance et de rentabilité à moyen terme. Au cours de cette période de transition, le Groupe a pour objectif de confirmer son retour à la croissance et améliorer progressivement ses marges", a indiqué Showroomprivé en guise de perspectives.