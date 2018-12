SRP Groupe : SHOWROOMPRIVE lance une augmentation de capital, le titre chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Showroomprivé perd 17,61% à 2,76 euros en Bourse, après avoir annoncé le lancement d’une augmentation de capital, pour un montant brut de 40 millions d’euros par voie d’émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La parité de souscription a été fixée à 5 actions nouvelles pour 11 actions existantes. Le prix unitaire de souscription est de 2,50 euros par action nouvelle, soit une décote de 26,5% par rapport au cours de clôture de 3,40 euros du titre le 29 novembre.Cette opération, qui aura lieu du 7 décembre 2018 au 17 décembre 2018 inclus, est soutenue et garantie conjointement par les fondateurs dirigeants, Thierry Petit et David Dayan, et par Carrefour, entré au capital en janvier dernier. Ces derniers s'engagent à garantir jusqu'à 75% de l'opération."Nous sommes fiers que Carrefour suive cette opération qui favorisera l'approfondissement des synergies commerciales mises en œuvre depuis son entrée au capital en 2018 et qui encouragera la poursuite de nouveaux projets de partenariats commerciaux " ont déclaré David Dayan et Thierry Petit, co-fondateurs et co-CEOs de Showroomprivé.Le produit de cette opération servira notamment à financer l'acquisition des 40% du capital de la société Beautéprivée pour un montant estimé entre 20 et 25 millions d'euros. Il viendra également financer, pour un montant d'environ 5 millions d'euros, la partie résiduelle de l'investissement logistique annoncée en mars 2018, qui permettra d'internaliser partiellement la logistique et de générer ainsi des gains de productivité et des économies de coûts. Enfin cette opération permettra d'augmenter la flexibilité financière du groupe pour répondre aux besoins généraux de la société, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan performance 2018-2020.Showroomprivé a également annoncé un nouveau plan d'économies visant à redresser le groupe, alors que le titre perd près de 57% depuis le début de l'année. La priorité du groupe est de "renouer avec des niveaux de profitabilité plus en ligne avec l'historique". Ce plan d'économie devrait avoir un impact positif sur l'Ebitda de 8 à 10 millions d'euros à horizon 2020. Showroomprivé envisage par ailleurs de rationaliser son empreinte géographique à l'international en donnant la priorité aux pays dans lesquels le groupe dispose des meilleurs positionnements commerciaux, à savoir l'Italie, l'Espagne, la Belgique et le Portugal.