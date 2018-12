SRP Groupe : Succès de l'augmentation de capital

COMMUNIQUE DE PRESSE 21 décembre 2018

SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

La Plaine Saint-Denis, le 21 décembre 2018

Showroomprivé (la « Société » ou « SRP Groupe ») annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 3 décembre 2018 (« Augmentation de Capital »). L'Augmentation de Capital d'un montant brut de 39,5 millions d'euros, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 15 817 000 actions nouvelles (« Actions Nouvelles ») au prix de souscription unitaire de 2,50 euros.

Le produit de l'Augmentation de Capital servira notamment à financer l'acquisition des 40% du capital de la société Beautéprivée non encore détenus par Showroomprivé, pour un montant estimé entre 20 et 25 millions d'euros. Cette acquisition vise à renforcer la position de leader du Groupe sur la verticale de la beauté et du bien-être, à fort potentiel de croissance et complémentaire avec le secteur de la mode qui est l'ancrage traditionnel du Groupe.

L'opération viendra également financer, pour un montant d'environ 5 millions d'euros, la partie résiduelle de l'investissement logistique annoncé en mars 2018 permettant d'internaliser partiellement la logistique et de générer ainsi des gains de productivité et des économies de coûts, avec un impact positif sur l'EBITDA d'environ 4 millions d'euros à horizon 2020.

Enfin, cette opération permettra d'augmenter la flexibilité financière du Groupe pour répondre aux besoins généraux de la Société, dans le cadre de la mise en œuvre du plan performance 2018-2020.

David Dayan et Thierry Petit, Co-fondateurs et Co-CEOs de Showroomprivé, déclarent : « Nous tenons à remercier nos actionnaires, individuels et institutionnels, pour leur soutien renouvelé. Le succès de cette opération va nous permettre de renforcer notre présence sur le segment de la beauté et de doter l'entreprise des moyens financiers supplémentaires pour conduire le plan stratégique 2018-2020. Nous sommes fiers de la confiance de Carrefour qui va continuer à nous accompagner dans la réalisation de nouveaux projets de partenariats commerciaux. »

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 17 décembre 2018, le montant final brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 39 542 500 euros et se traduit par l'émission de 15 817 000 Actions Nouvelles, au prix de souscription unitaire de 2,50 euros. La demande totale s'est élevée à environ 39,7 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription d'environ 100,41% :

- 10 736 410 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 67,88% des Actions Nouvelles à émettre ; et

- la demande à titre réductible a porté sur 5 144 726 Actions Nouvelles et sera donc partiellement allouée à hauteur de 5 080 590 Actions Nouvelles, représentant 32,12% des Actions Nouvelles à émettre.

Conformément à leurs engagements1 et après application du barème de répartition, les sociétés Ancelle Sàrl (contrôlée par Monsieur David Dayan), TP Invest Holding Sàrl (contrôlée par Monsieur Thierry Petit) et Carrefour (via la société CRFP 20) ont souscrit à l'Augmentation de Capital à titre irréductible et réductible pour des montants respectifs de 11 075 690 euros, 7 329 460 euros et 11 381 440 euros représentant respectivement 4 430 276 Actions Nouvelles (soit 28,01% des Actions Nouvelles à émettre), 2 931 784 Actions Nouvelles (soit 18,54% des Actions Nouvelles à émettre) et 4 552 576 Actions Nouvelles (soit 28,78 % des Actions Nouvelles à émettre).

Après la réalisation de l'Augmentation de Capital, les Fondateurs dirigeants, David Dayan et Thierry Petit, et Carrefour détiendront directement ou indirectement respectivement 15,53%, 8,87% et 20,52% du capital de la Société2.

1 Après prise en compte notamment de la cession de 52 707 droits préférentiels de souscription de Mme Aurélie Dayan à Ancelle Sàrl au prix symbolique de 1 €

2 Il est rappelé que les franchissements de seuils résultant de cette opération ont fait l'objet d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer une offre publique (cf. décision AMF 218C1924 du 3 décembre 2018).

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment B) interviendront le 28 décembre 2018. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront donc négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (sous le code ISIN FR0013006558).

A l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social de la Société s'élèvera à 2 024 576,08 euros et sera composé de 50 614 402 actions, d'une valeur nominale de 0,04 euros par action.

Sur la base des informations disponibles à ce jour, la répartition du capital social de la Société après la réalisation de l'Augmentation de Capital est détaillée dans le tableau ci-après :

Actionnaires Nombre d'actions ordinaires % du capital social

Ancelle Sàrl

7 860 078 15,53%

Thierry Petit / TP Invest Holding Sàrl Victoire Investissement Holding Sàrl Cambon Financière Sàrl

4 489 650 8,87%

2 335 460 4,61%

2 079 930 4,11%

Total Fondateurs CRFP 20

16 765 118 33,12%

10 386 255 20,52%

Total Concert Autres actionnaires Total

27 151 373 53,64%

23 463 029 46,36%

50 614 402 100,00%

• ENGAGEMENT D 'ABSTENTION DE LA SOCIETE

La Société a pris un engagement d'abstention jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

• ENGAGEMENT DE CONSERVATION DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Ancelle Sàrl, TP Invest Holding Sàrl et Thierry Petit, ainsi que CRFP 20 ont chacun consenti un engagement de conservation jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

• INFORMATION DU PUBLIC

La Société a publié un prospectus (le « Prospectus ») rédigé en langue française, qui a reçu le visa n°18-543 de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») en date du 30 novembre 2018, et qui est constitué : (i) du document de référence de la Société enregistré auprès de l'AMF le 26 avril 2018 sous le numéro R. 18-029 et (ii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus).

Showroomprivé attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence et à la section 6 « Exposition du Groupe aux Risques Financiers » du rapport financier semestriel, ainsi qu'à la section 2 « Facteurs de risque » de la note d'opération.

Le Prospectus est disponible, sans frais, au siège social de la Société, 1 rue des Blés, ZAC Montjoie, 93212 La Plaine Saint-Denis. Il peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.showroomprivégroup.com) et le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

BNP Paribas et Société Générale ont agi en tant que Coordinateurs Globaux et Chefs de File sur la transaction.

Rothschild & Co a agi en tant que conseil financier de Showroomprivé.

A PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM

Showroomprivé.com est un acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans huit autres pays.

Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2017 un volume d'affaires brut TTC de plus de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 655 millions d'euros, en croissance de 21% par rapport à l'année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 personnes.

Pour plus d'information : http://www.showroomprivegroup.com

