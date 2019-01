Showroomprivé : FIL Limited passe sous les 5% du capital

07/01/2019 | 14:31

FIL Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 31 décembre 2018, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de SRP Groupe (Showroomprivé) et détenir 4,01% du capital et 3,43% des droits de vote.



Le déclarant, holding d'un groupe indépendant de sociétés communément dénommé Fidelity Investments, précise que ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de la société de vente privée sur Internet.



