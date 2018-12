Showroomprivé : augmentation de capital réussie

24/12/2018 | 09:07

Showroomprivé annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS lancée le 3 décembre, d'un montant brut de 39,5 millions d'euros, donnant lieu à l'émission de 15.817.000 actions nouvelles au prix unitaire de 2,50 euros.



Pour rappel, le produit servira notamment à financer l'acquisition des 40% du capital de Beautéprivée non encore détenu, pour 20 à 25 millions d'euros, et la partie résiduelle de l'investissement logistique annoncé en mars 2018, pour environ cinq millions.



Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur Euronext Paris (Compartiment B) interviendront le 28 décembre. A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social sera composé de 50.614.402 actions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.