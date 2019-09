Showroomprive.com: FRANÇOIS de CASTELNAU, NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER DE SHOWROOMPRIVÉ

FRANÇOIS de CASTELNAU, NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER DE SHOWROOMPRIVÉ

La Plaine Saint Denis, le 25 septembre 2019 - Showroomprivé, acteur européen de premier plan de la vente en ligne, spécialisé dans l'offre mode à destination de la Digital Woman, annonce la nomination de François de Castelnau, en tant que Directeur financier du Groupe.

Diplômé des universités Paris-Dauphine et Paris-Descartes, François de Castelnau débute sa carrière en 1995 en audit au sein du cabinet Deloitte. Il devient par la suite Directeur de l'audit interne puis Directeur financier pendant près de 7 ans chez ERMEWA Group, leader mondial dans la location de conteneur-citernes et de wagons. Il rejoint en 2013 le Groupe Philippe Ginestet qui possède notamment les enseignes GiFi, Tati et Besson, au poste de Directeur administratif et financier Groupe.

Fort d'une grande expérience dans des entreprises du secteur de la distribution où la logistique est au c?ur des enjeux, François de Castelnau a rejoint Showroomprivé en juin 2019. Le renforcement de la Direction Financière de Showroomprivé s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan « Performance 2018-2020 », visant à améliorer l'efficacité opérationnelle à court terme et à développer de nouvelles opportunités de croissance et de rentabilité à moyen terme.

François de Castelnau a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre la Direction Financière de Showroomprivé, la société s'est imposée comme un leader du e-commerce français depuis de nombreuses années. Showroomprivé dispose d'actifs d'une très grande valeur et d'un positionnement sans égal sur le marché du e-commerce et de la mode en particulier. Le Groupe est à un virage de son histoire après des années de forte croissance et doit dorénavant travailler à optimiser son efficience opérationnelle afin de poursuivre son développement sur des bases solides et saines. Dans ce contexte de contrôle strict des dépenses d'exploitation, je consacrerai toute mon expertise et mon énergie au redressement de la rentabilité du Groupe. »

Thierry Petit et David Dayan, Co-fondateurs et Co-CEOs de Showroomprivé ont déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir François au sein de notre équipe. Sa nomination est une étape importante qui permettra à Showroomprivé de faire face avec conviction aux enjeux actuels de notre marché dans un environnement de plus en plus exigeant. Son expérience et ses compétences dans des sociétés du secteur de la distribution, où la logistique est un rouage essentiel de l'activité, seront des atouts majeurs pour Showroomprivé. L'arrivée de François participe à la structuration de notre Groupe et au renforcement de notre management.»

A propos de showroomprive.com

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays.

Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2018 un volume d'affaires brut TTC de plus de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 672 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport à l'année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 personnes.

Pour plus d'information : https://www.showroomprivegroup.com/

Contacts