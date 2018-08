Showroomprive.com

Showroomprive.com: Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018



Rapport Financier SEMESTRIEL 2018 La Plaine Saint Denis, le 1er août 2018 - Showroomprivé, acteur européen de premier plan de la vente en ligne spécialisé sur l'offre mode à destination de la Digital Woman, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018. Il peut être consulté sur le site internet de la Société : http://www.showroomprivegroup.com À PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans huit autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2017 un volume d'affaires brut TTC de plus de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 655 millions d'euros, en croissance de 21% par rapport à l'année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 personnes. Pour plus d'information : http://www.showroomprivegroup.com CONTACTS Showroomprivé Damien Fornier de Violet, Relations Investisseurs

investor.relations@showroomprive.net Adeline Pastor, Directrice Communications +33 1 76 21 19 46 adeline.pastor@showroomprive.net Fichier PDF dépôt réglementaire



