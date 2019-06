Showroomprive.com

Showroomprive.com: POINT SUR LA PERFORMANCE DU PREMIER SEMESTRE ET PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE



POINT SUR lA performance du premier semestre ET PERSPECTIVES POUR LE SECONd semestre La Plaine Saint Denis, le 26 juin 2019 - Showroomprivé, acteur européen de premier plan de la vente en ligne, spécialisé dans l'offre mode à destination de la Digital Woman, effectue à l'occasion de son Assemblée Générale qui se tiendra demain à 10h dans ses locaux, un point sur sa performance depuis le début de l'exercice. Le Groupe annonce un décalage de la performance économique semestrielle par rapport à la trajectoire du plan « Performance 2018-2020 », ce qui ne lui permettra pas d'atteindre son objectif d'une profitabilité plus proche des niveaux historiques dès 2019. Showroomprivé anticipe en effet un EBITDA semestriel situé entre -12 MEUR et -15 MEUR avant prise en compte d'une dépréciation de stocks ponctuelle et sans impact sur la trésorerie de l'ordre de -10MEUR, en rappelant que le Groupe réalise historiquement l'essentiel de son EBITDA au second semestre compte tenu de sa saisonnalité (-1 MEUR lors du 1er semestre 2018 et +6 MEUR lors du 2nd semestre 2018). Cette évolution semestrielle s'explique principalement par : Un environnement économique resté globalement morose tout au long du semestre, qui pèse sur la tendance du chiffre d'affaires net (recul de 2,3% au 1 er trimestre) ;

Une contribution moins forte qu'attendu e de SRP Média en l'absence au 1 er semestre de campagnes importantes d'annonceurs comme cela avait été le cas en 2018 ;

Des surcoûts logistiques importants, liés notamment à des dysfonctionnements ponctuels sur le traitement de retours, afin de privilégier la satisfaction client. Le « drop-shipping » pèse également logiquement sur les coûts dans sa phase de montée en puissance ;

La contribution négative de l'écoulement de reliquats de stocks (hors internet), qui masque l'évolution positive de la marge brute des activités Internet, c?ur de business, liée à la plus grande sélectivité des achats ;

Une dépréciation de reliquats de stocks ponctuelle et sans impact sur la trésorerie de l'ordre -10MEUR pour tenir compte de ce dernier élément (issue en partie des dysfonctionnements logistiques du début d'année) SRP comptabilisera également sur ce semestre des charges non courantes, notamment liées à des coûts de restructuration (baisse des effectifs d'environ 10% entre le 1er janvier 2019 et aujourd'hui) et à l'arrêt d'un projet devenu non-stratégique. Rebond attendu au second semestre Ce premier semestre ne remet pas en cause les axes stratégiques du plan « Performance 2018-2020 ». Le Groupe entamera le second semestre sur des bases saines et solides et s'attend à un rebond de sa performance par rapport au premier semestre, avec l'objectif de redevenir profitable au second semestre. Ce rebond s'appuiera sur : Le fort engagement de la base de 9 millions d'acheteurs cumulés dans un contexte d'optimisation des coûts ;

Les positions fortes du Groupe sur le marché e-commerce de la mode (4 ème acteur) et de la beauté (2 ème acteur) en France ;

Les relations pérennes préservées avec les marques, convaincues par la puissance de distribution de l a marque Showroomprivé ;

L'évolution positive de la marge brute sur l'activité Internet , déjà visible au 1 er semestre ;

L es effets tangibles des économies déjà réalisées ;

Des stocks assainis et un meilleur contrôle des coûts logistique s . Prochaine publication Résultats du 1er semestre 2019 : 25 juillet 2019 DECLARATIONS DE NATURE PROSPECTIVE Ce document ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce document peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif », « prévision » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe pense que les attentes reflétées par ces déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les détenteurs de titres du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par ces informations et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers par le Groupe (notamment son document de référence et son rapport financier semestriel). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. A propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans huit autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2018 un volume d'affaires brut TTC de plus de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 672 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport à l'année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 personnes. Pour plus d'information : www.showroomprivegroup.com Contacts Showroomprivé ACTUS finance & communication Damien Fornier de Violet, Investor Relations investor.relations@showroomprive.net Grégoire Saint Marc, Investor Relations + 33 (0)1 53 67 36 94 showroomprive@actus.fr Priscilla Le Minter, Communication Alexandra Prisa, Press Relations + 33 1 76 21 50 16 + 33 (0)1 53 67 36 90 priscilla.leminter@showroomprive.net aprisa@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



