Showroomprive.com: RESULTATS ANNUELS 2018 - SHOWROOMPRIVE CONFIRME SA CROISSANCE ET REDRESSE SA PROFITABILITE

18-Mars-2019 / 23:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



REsultats annuels 2018 SHOWROOMPRIVE confirme sa croissance et redresse sa profitabilité La Plaine Saint Denis, le 13 mars 2019 - Showroomprivé, acteur européen de premier plan de la vente en ligne, spécialisé dans l'offre mode à destination de la Digital Woman, publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. A travers une approche plus sélective, Showroomprivé poursuit sa stratégie de croissance saine et profitable. Croissance continue depuis le 2 ème trimestre avec des revenus en hausse de 3% sur l'année (+3% sur le quatrième trimestre). Croissance de 5% sur son activité internet, son c?ur de business, sur l'année (+8% sur le quatrième trimestre). Net redressement de la profitabilité au 2 ème semestre tirée par une marge brute en hausse de 1,7 point à 37,4% et un contrôle accru des dépenses opérationnelles.

Le Groupe est focalisé sur l'exécution du plan « Performance 2018-2020 » dont les premiers effets se matérialisent trimestre après trimestre, malgré une fin d'année au climat de consommation peu porteur.

Ces actions s'inscrivent dans un contexte de fidélisation toujours croissante des membres et des marques partenaires du Groupe, validant la pertinence du modèle.

Des progrès rapides et notables ont été réalisés dans le cadre du développement du partenariat avec Carrefour et se poursuivront avec ambition en 2019.

En 2019, le Groupe garde pour priorité de poursuivre sa stratégie de croissance sélective et de renouer avec une profitabilité plus proche des niveaux historiques. Chiffres clés 2018 (millions EUR) 2017 2018 %Croissance S2 2017 S2 2018 %Croissance Chiffre d'affaires net 655,0 672,2 2,6% 348,8 356,8 2,3% Chiffre d'affaires Internet total 629,9 658,5 4,5% 332,3 351,5 5,8% EBITDA 13,1 5,1 -60,8% 2,2 5,9 172 ,1% EBITDA en % du chiffre d'affaires 2,0% 0,8% -1,2pt 0,6% 1,7% 1,1pt Résultat net -5,2 -4,4 16,8% -5,0 2,1 Commentant ces résultats, Thierry Petit et David Dayan, Co-fondateurs et Co-CEOs de Showroomprivé ont déclaré : « Cette année 2018 est une année charnière pour Showroomprivé puisque, en cohérence avec notre plan stratégique lancé au premier semestre, nous avons décidé de recentrer clairement notre expansion autour de deux axes prioritaires : une croissance sélective accrue en misant sur une meilleure efficacité opérationnelle et le renforcement durable de notre rentabilité, avec une maîtrise totale de nos coûts et la remontée significative de notre marge brute. Désormais armé de fonds propres renforcés, grâce au plein succès de l'augmentation de capital soutenue par les actionnaires de référence dont Carrefour, et bouclée en fin d'année, Showroomprivé aborde 2019 avec confiance et ambition. Un nouveau chapitre est en train de s'écrire. Nous sommes bien déterminés à emmener l'entreprise au plus loin de ses belles capacités. » Faits marquants DE L'ANNEE 2018 L'année 2018 a été pleinement consacrée au recentrage sur les priorités opérationnelles à travers l'exécution du plan « Performance 2018-2020 » dont les effets continus depuis le 2ème trimestre, valident le diagnostic mené par le management du Groupe. Des premiers effets du p lan « Performance 2018-2020 » déjà visibles sur l'année L'entreprise a su progresser parallèlement sur deux axes majeurs : l'amélioration de sa marge , et la poursuite d'une croissance solide et pérenne depuis la fin du premier trimestre 2018 .

L'amélioration de la marge s 'est poursuivie malgré une plus grande sélectivité commerciale, une baisse des achats fermes, et un contexte conjoncturel de fin d'année entravée par des troubles sociaux qui ont affecté les performances économiques françaises d u dernier tri m estre . Le Groupe SRP a pourtant m aintenu une croissance globale sur l'année de près de 3 % , et même de 5 % sur son activité internet, son c?ur de business , grâce à la dynamique lancée au deuxième trimestre 2018.

Net rebond de la marge brute au 2 ème semestre en hausse de 1, 7 point par rapport à la même période l'année dernière et de 2, 4 points par rapport au 1 er semestre .

Contrôle des opex avec des frais généraux et administratifs en baisse de près d'un demi - million d'euros au 2 ème semestre par rapport au 1 er semestre.

Presque 6 millions d'euros d'EBITDA générés au 2 ème semestre . Confirmation de l'attractivité de la proposition de valeur du Groupe La c ommunauté des membres Showroomprivé encore plus nombreuse et fidèle : Poursuite d'une bonne dynamique de recrutement avec 1.1 million de nouveaux acheteurs pour l'année 2018 .

Engagement toujours plus fort de nos membres avec 82% des revenus générés par des acheteurs réguliers (+4 p oin ts vs. 2017) et un revenu par acheteur en hausse de près de 4% .

Satisfaction soutenue avec un taux près de 90% d'intention de réachat . Une relation de long-terme avec les marques partenaires : 89% des revenus générés par des marques fidèles au Groupe . Un canal de distribution qui grandit, porté par la satisfaction de nos partenaires (revenus générés par le Top 20 en hausse de 59% en 2018) .

Des avancées majeures dans le cadre du partenariat avec Carrefour Click -and- collect : v alidation d'un tarif préférentiel à 1.99EUR sur l'année ; p rès de 2000 points ouverts à fin 2018 ; objectif de 3000 fin 2019 .

Progression dans l'enrichissement de nos initiatives marketing croisées .

Lancement des premières campagnes data communes prévu au S1 2019 dans le cadre de la montée en puissance de SRP Media .

Poursuite des réflexions sur le sourcing (développement de l'offre vins & spiritueux en dropshipment , réflexions autour des marques propres Carrefour) . Le s uccès de l 'augmentation de capital d'un montant brut de 39,5 millions d'euros témoigne de la confiance renouvelée des actionnaires , notamment de Carrefour , et permet d'augmenter la flexibilité financière du Groupe dans le cadre de la mise en ?uvre du plan « Performance 2018-2020 » . L'au g mentation de capital a également permis de financer l'acquisition des 40% du capital de la société Beautéprivée non encore détenus par Showroomprivé en vue de renforcer la position de leader du Groupe sur la verticale de la beaute ? et du bien-être , à fort potentiel de croissance et complémentaire avec le secteur de la mode qui est l'ancrage traditionnel du Groupe.

Cette augmentation a également permis de financer la partie résiduelle de l'investissement logistique annoncé en mars 2018 , permettant d'internaliser partiellement la logistique et de générer ainsi des gains de productivite ?. L' appréciation attendue de ce plan logistique est estimée à environ 4 millions d'euros d'EBITDA à horizon 2020. PERSPECTIVES POUR 2019 Le Groupe réaffirme sa volonté de se focaliser en priorité sur la poursuite d'une croissance solide, à la fois pérenne et profitable, en s'appuyant sur ses relations fortes avec les marques et ses membres. Celle-ci s'inscrit dans la poursuite du renforcement de l'efficacité opérationnelle et le développement de nouvelles opportunités de croissance, initiées dans le cadre de plan « Performance 2018 - 2020 ». Des leviers forts d 'amélioration de la profitabilité Le Groupe confirme ainsi sa priorité de renouer rapidement avec des niveaux de profitabilité plus proches des niveaux historiques, en agissant sur les leviers suivants : Amélioration de la marge brute Sélectivité et exigence maintenue au niveau des conditions d'achat

Amélioration opérationnelle du traitement des retours

Développement de SRP Media

Optimisation des achats fermes Concentration des efforts sur les géographies - clés Fermeture des activités B2C en Allemagne, Pologne et site multidevises Plan d'économies et de gains de production de 8 à 10 millions d'euros à horizon 2020 . Contrôle strict des opex

Simplification de l'organisation et gains de productivité

Optimisation des dépenses marketing Finalisation de l'investissement logistique (permettant d'internaliser partiellement la logistique et de générer ainsi des gains de productivité et des économies de coûts, avec un impact positif sur l'EBITDA d'environ 4 millions d'euros à horizon 2020) De nouvelles opportunités de croissance et de marge à moyen terme portées par les priorités stratégiques du Groupe La Groupe va poursuivre le développement de ses trois axes stratégiques moyen terme dévoilés dans le cadre du plan « Performance 2018-2020 » Poursuite du développement de SRP Media et vive accélération de l'activité Data

Partenariat avec Carrefour riche en réalisations et projets futurs

Démarrage conforme au calendrier du nou vel entrepô t mécanisé au T3 2019 permettant l'internalisation d'une partie d es flux l o gistiques du Groupe . Thomas Kienzi, Directeur financier, a fait part de sa décision de poursuivre d'autres projets et de quitter l'entreprise après la publication des résultats annuels de 2018. Le Groupe SRP et ses dirigeants fondateurs le remercient pour la qualité du travail accompli et son engagement total pendant ses quatre années passées. Un processus de recrutement est actuellement en cours pour le poste de Directeur financier. Arnaud Delmotte, Directeur du contrôle de gestion Groupe, assurera la transition. commentaireS detailleS par type d'indicateurs Chiffre d'affaires (millions EUR) 2017 2018 %Croissance Chiffre d'affaires Internet France 518,7 546,2 5,3% International 111,2 112,3 1,0% Chiffre d'affaires Internet Total 629,9 658,5 4,5% Autres revenus 25,1 13,7 -45,4% Chiffre d'affaires net 655,0 672,2 2,6% (millions EUR) T4 2017 T4 2018 %Croissance Chiffre d'affaires net 214,5 220,0 2,6% Le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de près de 3% à 672 millions d'euros, tiré par la France où les ventes ont augmenté de 5% et dans une moindre mesure par les activités du Groupe à l'international qui affichent une croissance de 1%. Le chiffre d'affaires à périmètre comparable ressort en croissance de 1,3% par rapport à 2017. La croissance annuelle s'inscrit en hausse malgré un environnement de consommation difficile en novembre et décembre. Sur le quatrième trimestre, le Groupe a affiché une croissance de 2,6%. Indicateurs clés de performance1 2017 2018 %Croissance Acheteurs cumulés (en millions) 7,9 9,0 13,6% Acheteurs (en millions) 3,6 3,5 -2,1% Nombre de commandes (en millions) 15,7 15,1 -3,8% Chiffre d'affaires par acheteur 169,9 176,0 3,6% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,4 4,3 -1,8% Taille du panier moyen 38,5 40,6 5,5% Part du mobile dans le CA 62% 68% 6pts 1 Hors Beauteprivee La croissance du chiffre d'affaires en 2018 est stimulée par la hausse du chiffre d'affaires moyen par acheteur, lui-même tiré par une augmentation du panier moyen. Le Groupe a continué d'étoffer sa base d'acheteurs uniques, avec le recrutement de 1,1 million de nouveaux acheteurs en 2018, et a enregistré 3,5 millions d'acheteurs sur l'année (vs. 3,6 millions en 2017). Le chiffre d'affaires moyen par acheteur a continué à croître (+4%) pour atteindre 176EUR témoignant de l'engagement croissant des acheteurs du Groupe. Il a été tiré par une hausse de près de 6% du panier moyen, qui compense largement le léger retrait du nombre de commandes par acheteurs (-2%). La croissance du Groupe reste soutenue par le mobile, qui génère désormais 85% du trafic et plus des deux tiers du chiffre d'affaires net (68%), soit une hausse de 6 points par rapport à l'an passé (62%). EBITDA (millions EUR) 2017 2018 %Croissance S2 2017 S2 2018 %Croissance France 25,7 15,7 -38,8% 8,6 12,1 40,1% EBITDA France en % du CA 4,7% 2,8% -1,9pt 3,0% 4,0% 1,1pt International -12,7 -10,6 16,1% -6,4 -6,2 -4,3% EBITDA International en % du CA -11,4% -9,5% 1,9pt -11,3% -10,5% 0,8pt EBITDA Total 13,1 5,1 -60,8% 2,2 5,9 172,1% EBITDA Total en % du CA 2,0% 0,8% -1,2pt 0,6% 1,7% 1,1pt L'EBITDA du Groupe pour l'exercice 2018 ressort à 5,1 millions d'euros, malgré un EBITDA de -0,8 million d'euros au premier semestre, tiré par le rebond de la profitabilité sur le 2ème semestre avec un EBITDA de 5,9 millions en hausse de près de 4 millions d'euros par rapport au deuxième semestre 2017. Ce rebond de la profitabilité atteste des effets positifs du plan « Performance 2018-2019 » qui commencent à se matérialiser. La marge d'EBITDA atteint 0,8% sur l'année, en baisse de 1,2 point par rapport à 2017, mais 1,7% sur la seconde moitié de l'année en hausse de 1,1 point par rapport à la même période l'année dernière. L'amélioration observée s'explique par l'effet conjugué d'une amélioration de la marge brute, ainsi qu'une augmentation plus mesurée des coûts logistiques et de préparation de commandes, et des frais de structure (voir paragraphe ci-dessous pour plus de détails). La marge d'EBITDA en France ressort à 15,7 millions d'euros, soit une marge de 2,8% en retrait de 1,9 point essentiellement impactée au premier semestre par la baisse de l'activité du début d'année et l'écoulement des reliquats d'achats fermes réalisés en 2017, ainsi que les investissements annoncés dans le cadre du plan « Performance 2018-2020 ». Sur le deuxième semestre 2018, la marge en France s'élève à 12,1 millions d'euros. Les activités à l'international affichent une réduction des pertes de plus de 2 millions d'euros à -10,6 millions d'euros. Structure de coûts (millions EUR) 2017 2018 %Croissance S2 2017 S2 2018 %Croissance Chiffre d'affaires net 655,0 672,2 2,6% 348,8 356,8 2,3% Coût des ventes -416,0 -428,5 3,0% -224,2 -223,4 -0,4% Marge brute 239,0 243,8 2,0% 124,6 133,4 7,1% Marge brute en % du CA 36,5% 36,3% 35,7% 37,4% Marketing1 -34,4 -34,6 0,4% -21,4 -21,2 -0,6% en % du CA 5,3% 5,1% 6,1% 5,9% Logistique et traitement des commandes -150,5 -157,9 4,9% -79,6 -83,2 4,5% En % du CA 23,0% 23,5% 22,8% 23,3% Frais généraux et administratifs -50,8 -57,0 12,2% -26,2 -28,3 7,9% En % du CA 7,8% 8,5% 7,5% 7,9% Total des charges opérationnelles courantes -235,7 -249,4 5,8% -127,2 -132,8 4,3% En % du CA 36,0% 37,1% 36,5% 37,2% Résultat opérationnel courant 3,2 -5,7 -2,7 0,6 1Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise, est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing. La marge brute s'est élevée à 243,8 millions d'euros (+2%) et représente 36,3% du chiffre d'affaires, en léger recul de 0,2 point par rapport à 2017. L'évolution observée du taux de marge brute s'explique par l'effet combiné d'une baisse de 2,4 points au premier semestre à 35%, impactée par l'écoulement d'achats fermes réalisés en 2017 à des conditions commerciales moins favorables, et d'une nette amélioration au deuxième semestre (+1,7 point à 37,4%). Les progrès réalisés au 2ème semestre ont été rendus possibles grâce à un niveau d'exigence commerciale accru, une plus grande sélectivité, la réduction du poids des ventes fermes (25% du chiffre d'affaires en baisse de 4 points), et la montée en puissance de SRP Media. Les coûts d'exploitation ont augmenté de 110 points de base, passant de 36% à 37,1% du chiffre d'affaires principalement impacté par les coûts logistiques de Saldi Privati et l'effet année pleine des investissements de croissance effectués au 2ème semestre 2017. Les dépenses marketing ressortent stable en valeur, et à 5,1% du chiffre d'affaires (-0, 2 point)

Les dépenses logistiques et de traitement des commandes passent de 2 3 % du chiffre d'affaires en 2017 à 23, 5 % en 2018 impacté es par le contrat logistique aux conditions financières défavorables de Saldi Privati qui a pris fin 2018. Retraité e s de cette augmentation, elles seraient restées stable s en pourcentage du chiffre d'affaires.

Enfin, les frais généraux et administratifs ont augmenté de 6 millions d'euros sur l'année tirés par l'effet année pleine des investissements réalisés au 2ème semestre 2017 (renforcement des équipes commerciales, IT, internationales et création d'une équipe SRP Media). Mais l es premiers effets des plans d'économies ont commencé à se matérialise r dès le 2ème semestre 2018 avec un recul de près d'un demi-million des frais de structure, par rapport au 1er semestre de l'année. Autres éléments financiers (millions EUR) 2017 2018 %Croissance Résultat opérationnel courant 3,2 -5,7 Autres produits et charges opérationnels -10,6 -0,7 -93,6% Résultat opérationnel -7,3 -6,3 13,7% Coût de l'endettement financier -0,2 -0,2 25,8% Autres produits et charges financiers -0,4 -0,1 -81,1% Résultat avant impôt -7,9 -6,6 16,3% Impôts sur les bénéfices 2,7 2,3 -15,2% Résultat net -5,2 -4,4 16,8% Les autres produits et charges opérationnels (-0.7 million d'euros) se répartissent ainsi : 5,4 millions d'euros de produit associé à un accord global formalisé en juin 2018 avec ePrice dans le cadre de l'acquisition de Saldi Privati. Cet accord porte sur : la récupération d'une partie du prix d'acquisition pour non atteinte de critères de performance (2,5 millions d'euros) ,

le débouclage anticipé au 30 juin 2018, d'un contrat logistique signé avec ePrice au moment de l'acquisition de Saldi Privati ayant généré la reprise d'une provision pour contrat onéreux pour 4,9 millions d'euros, et le paiement d'une indemnité de 2 millions d'euros. 3 , 0 millions d'euros de frais non récurrents liés principalement à des coûts de réorganisation interne et à des honoraires de conseils

1, 8 million d'euros de charges liées à l'attribution d'actions gratuites essentiellement au moment de l'introduction en bourse du G roupe fin 2015.

1,3 million d'euros de provisions pour litiges. Le produit d'imposition du Groupe a baissé de 15% pour atteindre 2,3 millions d'euros. En conséquence, le résultat net du Groupe ressort à -4.4 millions d'euros, impacté par les pertes affichées sur le premier semestre. Sur le deuxième semestre, le résultat net s'élève à 2,1 millions d'euros. Éléments de trésorerie (millions EUR) 2017 2018 S1 2018 S2 2018 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -38,2 6,7 -18,7 25,4 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -20,8 -17,9 -9,9 -8,0 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 12,9 40,7 -0,2 40,9 Variation nette de la trésorerie -46,1 29,5 -28,9 58,4 La variation nette de la trésorerie ressort en hausse de 30 millions d'euros sur l'année. Elle est portée par une forte génération de trésorerie de 58 millions d'euros au 2ème semestre, qui, retraitée du produit net de l'augmentation de capital menée par le Groupe, atteint 20 millions d'euros, soit près du double de l'année dernière à la même période (10 millions d'euros). Cette variation positive s'explique par un flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles en hausse de près de 8 millions d'euros à 25 millions d'euros, principalement tirée par une amélioration de la rentabilité. Sur le premier semestre, elle s'élevait à -29 millions d'euros principalement impactée par des flux liés aux activités opérationnelles structurellement négatifs sur cette période du fait du caractère cyclique de l'activité du Groupe, et la baisse de la profitabilité enregistrée sur la 1ère moitié de l'année (-12 millions d'euros vs. S1 2017). Sur l'année, les flux de trésorerie liés aux activités d'investissements atteignent -18 millions d'euros, qui, retraités des investissements associés à l'ouverture du futur entrepôt logistique du Groupe (6 millions d'euros), restent en ligne avec l'année 2017 en pourcentage du chiffre d'affaires (1.8%). Les flux de trésorerie associés aux activités de financement s'élèvent à 41 millions d'euros, principalement composés du produit net de l'augmentation de capital (38 millions d'euros), et des tirages de dette bancaire pour 4 millions d'euros afin de financer les premiers investissements associés au futur entrepôt logistique du Groupe. La position brute de trésorerie du Groupe au 31/12/2018 s'établit à 80 millions d'euros. * * *



Le Conseil d'administration de SRP Groupe réuni le 13 mars 2019, a examine? et arrête? les comptes consolidés au 31 décembre 2018. Conférence analystes & investisseurs Intervenants : Thierry Petit, Président-Directeur général

David Dayan, Directeur général délégue ?

Arnaud Delmotte, Directeur du contrôle de gestion Groupe Date : 13 mars 2019

18h30 heure de Paris - 17h30 heure de Londres Les journalistes peuvent seulement écouter la conférence. Lien webcast, valable pour le direct et pour le replay : https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1233866&tp_key=78d5a0e3b9 Numéros a? composer pour suivre la conférence EN DIRECT France : +33 (0)1 76 77 22 57

Royaume Uni : +44 (0)330 336 9411

Code d' accès : 5256651 DECLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. Prochaines informations Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 : début mai 2019 A propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans huit autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2018 un volume d'affaires brut TTC de plus de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 672 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport à l'année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 personnes. Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com Contacts Showroomprivé Damien Fornier de Violet, Relations Investisseurs investor.relations@showroomprive.net Adeline Pastor, Directrice Communications +33 1 76 21 19 46 adeline.pastor@showroomprive.net ANNEXES COMPTE de Resultat (milliers EUR) 2017 2018 %Croissance S2-17 S2-18 %Croissance Chiffre d'affaires net 654 971 672 233 2,6% 348 798 356 757 2,3% Coût des marchandises -416 003 -428 465 3,0% -224 238 -223 390 -0,4% Marge brute 238 967 243 769 2,0% 124 559 133 367 7,1% Marge brute en % du chiffre d'affaires 36,5% 36,3% 35,7% 37,4% Marketing1 -34 420 -34 551 0,4% -21 357 -21 225 -0,6% en % du chiffre d'affaires 5,3% 5,1% 6,1% 5,9% Logistique et traitement des commandes -150 497 -157 895 4,9% -79 642 -83 222 4,5% en % du chiffre d'affaires 23,0% 23,5% 22,8% 23,3% Frais généraux et administratifs -50 802 -56 976 12,2% -26 244 -28 320 7,9% en % du chiffre d'affaires 7,8% 8,5% -7,5% 7,9% Total des charges opérationnelles -235 719 -249 422 5,8% -127 243 -132 766 4,3% en % du chiffre d'affaires 36,0% 37,1% 1,1pt 36,5% 37,2% 0,7pt Résultat opérationnel courant 3 249 -5 653 -2 684 600 Autres produits et charges opérationnels -10 586 -681 -93,6% -5 343 -1 596 -70,1% Résultat opérationnel -7 337 -6 334 13,7% -8 027 -996 87,6% Coût de l'endettement financier -178 -224 25,8% 71 -131 Autres produits et charges financiers -408 -77 -81,1% -498 -155 Résultat avant impôt -7 923 -6 636 16,3% -8 454 -1 282 84,8% Impôts sur les bénéfices 2 689 2 280 -15,2% 3 429 3 409 -0,6% Résultat net -5 234 -4 356 16,8% -5 024 2 128 EBITDA 13 063 5 120 -60,8% 2 166 5 893 172,1% EBITDA en % du chiffre d'affaires 2,0% 0,8% -1,2pt 0,6% 1,7% 1,1pt 1Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise, est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing.

INDICATEURS de PERFormance1 2017 2018 %Croissance S2-2017 S2-2018 %Croissance INDICATEURS CLIENTELE Acheteurs cumulés (en milliers) 7 947 9 031 13,6% 7 947 9 031 13,6% France 6 442 7 200 11,8% 6 442 7 200 11,8% International 1 505 1 831 21,7% 1 505 1 831 21,7% Acheteurs (en milliers) 3 555 3 481 -2,1% 2 539 2 499 -1,6% France 2 817 2 783 -1,2% 2 061 2 021 -1,9% International 738 698 -5,4% 479 478 -0,2% Chiffre d'affaires par acheteur (EUR) 169,9 176,0 3,6% 123,7 130,3 5,3% France 175,2 180,3 2,9% 125,1 132,4 5,8% International 149,7 159,1 6,3% 118,0 121,6 3,1% COMMANDES Nombre de commandes (en milliers) 15 687 15 085 -3,8% 8 556 8 084 -5,5% France 12 921 12 232 -5,3% 7 035 6 596 -6,2% International 2 766 2 854 3,2% 1 521 1 489 -2,2% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,4 4,3 -1,8% 3,4 3,2 -4,0% France 4,6 4,4 -4,2% 3,4 3,3 -4,4% International 3,7 4,1 9,1% 3,2 3,1 -1,9% Taille du panier moyen (EUR) 38,5 40,6 5,5% 36,7 40,3 9,7% France 38,2 41,0 7,4% 36,6 40,6 10,7% International 40,0 38,9 -2,6% 37,1 39,0 5,1% 1 Hors Beauteprivee Bilan (milliers EUR) 2017 2018 ACTIFS NON COURANTS Goodwill 123 685 123 685 Autres immobilisations incorporelles 49 789 53 271 Immobilisations corporelles 16 606 20 762 Autres actifs non-courants 6 906 6 813 Total des actifs non-courants 196 991 204 531 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 92 945 99 061 Clients et comptes rattachés 53 001 32 005 Créances d'impôt 7 934 4 938 Autres actifs courants 45 434 37 325 Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 878 80 409 Total des actifs courants 250 192 253 738 Total des actifs 447 183 458 270 Emprunts et dettes financières 28 830 19 503 Engagements envers le personnel 52 101 Autres provisions 5 368 545 Impôts différés 9 616 5 182 Total des passifs non-courants 43 866 25 333 Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 1 144 22 723 Fournisseurs et comptes rattachés 144 246 140 316 Autres passifs courants 61 184 46 647 Total des passifs courants 206 574 209 686 Total des passifs 250 440 235 019 Total des capitaux propres 196 743 223 250 Total des passifs et des capitaux propres 447 183 458 270 FLUX de trésorerie (milliers EUR) 2017 2018 S2-2017 S2-2018 Résultat net consolidé -5 234 -4 355 -5 024 2 128 Ajustements 11 946 5 542 4 789 4 377 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 6 712 1 187 -235 6 505 Élim, de la charge (produit) d'impôt -2 689 -2 280 -3 429 -3 409 Élim, du coût de l'endettement financier net 178 224 -71 131 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement -37 627 5 533 25 124 21 202 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt -33 426 4 664 21 389 24 429 Impôts payés -4 812 2 046 -3 594 1 011 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -38 238 6 710 17 795 25 440 Incidence des variations de périmètre -8 331 0 0 0 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -12 474 -18 306 -6 688 -10 735 Variation des prêts et avances consentis -32 84 21 118 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 43 292 1 052 2 612 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -20 794 -17 930 -5 615 -8 005 Augmentation de capital 0 37 978 37 978 Cession (acquisition) nette d'actions propres -1 641 -183 -1 641 -254 Capital émis, primes d'émissions et réserves 805 39 4 28 Émission d'emprunts 22 500 21 700 7 500 21 679 Remboursement d'emprunts -8 569 -18 595 -8 066 -18 027 Intérêts financiers nets versés -183 -202 66 -456 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 12 912 40 737 -2 137 40 948 Variation de la trésorerie -46 126 29 527 10 043 58 388 reconciliation des ventes internet BRUTES

Avec Le Chiffre d'affaires internet IFRS (milliers EUR) 2017 2018 Total des ventes Internet brutes1 873 600 906 729 Taxe sur la valeur ajoutée2 -143 522 -142 575 Impacts de la reconnaissance du chiffre d'affaires3 -105 743 -120 172 Chiffre d'affaires hors Internet et autre4 30 635 28 252 Chiffre d'affaires (IFRS) 654 970 672 233 (1) Correspond au montant total facturé aux acheteurs au cours d'une période donnée, (2) La taxe sur la valeur ajoutée est appliquée à chaque vente, le taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée dépend du pays où l'acheteur est établi, (3) Ajustements comptables aux fins de reconnaissance du chiffre d'affaires incluant : (i) les écarts temporels dus au fait que certains critères (e,g. livraison) doivent être remplis avant de reconnaître le chiffre d'affaires ; (ii) l'impact des remboursements accordés pour les annulations et les retours, qui sont reconnus comme une réduction du chiffre d'affaires ; et (iii) l'effet de la présentation de certaines ventes d'offres de voyage sur une base nette lorsque le Groupe agit en tant qu'agent, (4) Le poste « chiffre d'affaires hors Internet et autres » correspond principalement au chiffre d'affaires généré par les ventes hors ligne aux grossistes, y compris les reventes hors ligne d'articles vendus en ligne et ayant fait l'objet d'un retour. Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : CP Résultats annuels 2018

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ELPYCEIDPK



Langue : Français Entreprise : Showroomprive.com 1, rue des Blés - ZAC Montjoie 93210 La Plaine Saint-Denis France Internet : showroomprive.com ISIN : FR0013006558 Catégorie AMF : Communiqué sur comptes, résultats Fin du communiqué EQS News-Service 788819 18-Mars-2019 CET/CEST

