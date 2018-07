Showroomprive.com: RESULTATS S1 2018 - RETOUR DE LA CROISSANCE PORTE PAR LES PREMIERS EFFETS DU PLAN « PERFORMANCE 2018-2020 » 0 0 26/07/2018 | 18:45 Envoyer par e-mail :

Showroomprive.com: RESULTATS S1 2018 - RETOUR DE LA CROISSANCE PORTE PAR LES PREMIERS EFFETS DU PLAN « PERFORMANCE 2018-2020 »



26-Juil-2018 / 18:39 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Resultats s1 2018 RETOUR DE LA CROISSANCE porté par les premiers effets du plan « PERFORMANCE 2018-2020 » La Plaine Saint Denis, le 26 juillet 2018 - Showroomprivé, acteur européen de premier plan de la vente en ligne spécialisé sur l'offre mode à destination de la Digital Woman, publie ses résultats du premier semestre 2018, clos au 30 juin. L'inflexion de tendance positive constatée au cours du premier semestre sur les marchés en France et à l'international témoigne de l'efficacité des ajustements réalisés Retour de la croissance au deuxième trimestre 2018 : +8,1% Croissance globale de plus de 3% sur le premier semestre

Ces premiers signaux encourageants valident les choix structurels opérés, notamment : Focus du Groupe sur ses deux piliers fondamentaux : les relations avec les marques et les membres Amélioration de l'efficacité opérationnelle : renforcement de l'approche commerciale ; pilotage plus fin de l'activité ; investissements croissants dans la plateforme et les équipes IT Approche marketing repensée autour de l'engagement des membres, la fidélisation et la préférence de marque

La performance financière est nuancée sur le premier semestre avec une marge d'EBITDA de -0,2 % à -0,8 millions d'euros principalement impactée par : la baisse de l'activité au premier trimestre, et davantage de sélectivité, l'écoulement des reliquats de stocks constitués en 2017, l'effet des investissements de croissance réalisés en 2017 et prévus dans le cadre du plan « Performance 2018-2020 »

Les efforts mis en ?uvre autour de la rationalisation de l'offre sont positivement perçus par les membres. Progression continue de la satisfaction : NPS en hausse de 4 points sur le premier semestre Nombres d'acheteurs et de commandes en hausse de plus de 5 % au deuxième trimestre

Trois leviers d'action complémentaires pour développer la croissance à moyen terme : Lancement effectif fin juin de SRP Media, la première régie media dédiée aux Digital Women Dynamisation du partenariat omnicanal avec Carrefour, avec le lancement des 600 premiers points de retrait click-and-collect, et plusieurs campagnes marketing croisées et média déjà déployées Progrès tangibles dans l'internalisation d'une partie de nos flux logistiques et l'ouverture du nouvel entrepôt mécanisé, ainsi que le développement de l'offre de dropshipmentdu Groupe (livraison directe fournisseur)

Chiffres clés S1 2018 (millions EUR) S1 2017 S1 2018 %Croissance Chiffre d'affaires net 306,2 315,5 +3,0% Chiffre d'affaires Internet total 297,6 307,0 +3,2% EBITDA 10,9 -0,8 n.a. EBITDA en % du chiffre d'affaires 3,6% -0,2% n.a. Résultat net -0,2 -6,5 n.a. Commentant ces résultats, Thierry Petit et David Dayan, co-fondateurs et co-CEOs de Showroomprivé, ont déclaré : « Après un premier trimestre difficile marqué par un renforcement de l'exigence commerciale, le retour de la croissance que nous observons au deuxième trimestre 2018 est encourageant. Il confirme la pertinence des choix stratégiques de notre plan « Performance 2018-2020 ». Ceux-ci permettent de soutenir l'amélioration des résultats et préparent ainsi au mieux la fin d'année, une période charnière pour le Groupe. Nous restons focalisés sur l'exécution de notre plan stratégique qui nous permettra de tirer profit du plein potentiel du Groupe.» Faits marquants du premier semestre Après un premier trimestre 2018 marqué par une baisse de l'activité, Showroomprivé connait un retour de la croissance au deuxième trimestre porté notamment par les premiers effets du plan stratégique « Performance 2018 - 2020 ». Ces résultats tangibles valident les orientations structurelles décidées par le management du Groupe. 1- Amélioration de l'efficacité opérationnelle Renforcement de l'approche commerciale : R enforcement des équipes dans plusieurs catégories de produits avec des embauches senior réalisées ( PGC , sport, enfants) Renforcement de la relation commerciale avec les marques stratégiques, en proposant une approche globale, ne se limitant pas à la vente de stocks excédentaires, mais intégrant également des solutions media et marketing Accroissement et seniorisation des efforts sur la prospection commerciale Rationalisation de l'offre avec une baisse du nombre de ventes de -1 6 % au deuxième trimestre , et une augmentation du chiffre d'affaires par vente de près de 30 % Optimisation du planning commercial grâce à une meilleure coordination des équipes commerciale s , marketing et opérationnelles , dont les French Days couronné e s de succès avec plus de 40% de croissance par rapport à la même période l'année précédente sont le meilleur exemple

Pilotage plus fin de l'activité : P rocessus de validation renforcé pour toutes les opportunités de vente S uivi plus étroit des stocks qui atteignent désormais 9 7 M EUR (versus 115MEUR au 30 juin 2017) , avec une meilleur e maîtrise de la volumétrie d'achats fermes en baisse de plus de 30 % sur le semestre Déploiement d u programme « 100% Salesforce » pour booster l'efficacité commerciale

Investissements croissants dans l'IT : Tous les recrutements prévus au-cours du premier semestre ont été réalisé s afin d' accélérer la mise en ?uvre de notre feuille de route et gagner en efficacité et en évolutivité

2- Approche marketing repensée Ajustement de l' approche marketing avec l a mise en place d'une nouvelle stratégie centrée autour de l'engagement des membres, la fidéli sation et la préférence de marque

R enforcement de nos capacités CRM et d'acquisition de trafic avec deux recrutements seniors réalisés

Trafic et acheteurs cumulés en hausse de 4 % et 7 % respectivement sur le semestre Remise à plat de l'ensemble des leviers d'acquisition tant sur les aspects techniques, que stratégiques et humains

N ouvelle approche medi a avec une diversification des canaux de communication traditionnellement utilisés par le Groupe 3- Internalisation de nos outils logistiques et développement de l'offre de dropshipment du Groupe Progrès tangible s au cours du premier semestre avec : La pré-sélection de 2 sites pour l'ouverture du nouvel entrepôt du Groupe

Le choix du fournisseur pour la technologie de mécanisation

La sécurisation du financement Ouverture confirmée d'ici la fin de 2019 avec l'objectif de livrer mieux, plus vite, et à moindre coût .

Accélération des délais de livraison, notamment sur les flux conditionnels, avec le développement de l'offre de dropshipment du Groupe qui représente 6,5% des revenus sur les 6 premiers mois de l'année . 4- Développement de nouvelles sources de revenus et de marges pour le Groupe avec le déploiement de l'offre data et media à travers le lancement de SRP Media Plusieurs campagnes media et data déjà réalisées en 2018 avec des marques fortes

Fort appétit des marques partenaires du Groupe pour toucher la Digital Woman

Digital native , décisionnaire et amoureuse des marques, la Digital Woman est la cliente que les marques veulent toucher selon l 'agence de conseil en innovation NellyRodi , référent mondial de la prospective appliquée aux industries et aux services 5- Dynamisation des relations opérationnelles engagées avec Carrefour Les deux Groupes travaillent quotidiennement sur le déploiement des 4 axes de synergies identifiés que sont l'offre, la logistique, le marketing et la data. En matière de logistique, 600 points de click-and- collect ont déjà été déployés avec d'excellents résultats tant en termes de génération de trafic et d'achats que de satisfaction client , et un objectif de 2 800 points dans toute la France à la fin de cette année.

Concernant le marketing, plusieurs campagnes croisées ont déjà été déployées, avec succès, auprès des clients des deux Groupes . Ces campagnes ont démontré la réceptivité et la grande complémentarité des bases clients des deux Groupes .

Le succès des initiatives menées autour de la data et du média ont mis en avant l'engouement des clients Showroomprivé pour les marques propres du Groupe Carrefour , et la qualité des solutions médias offertes par Showroomprivé . En parallèle , les deux Groupes réfléchissent à des opérations communes autour de la data, dont la vision, l'organisation et l'architecture technique sont actuellement en-cours de définition.

Le sourcing et les synergies de portefeuilles constituent un axe d'optimisation sur lequel les deux Groupes travaillent conjointement . 6- Performance financière nuancée sur le premier semestre avec un EBITDA en retrait, principalement impacté par l'écoulement desreliquats de stocks constitués en 2017 et le ralentissement de l'activité sur le premier trimestre: Marge d' EBITDA de -0, 2 % au premier semestre 2018 à - 0 , 8 millions d'euros . Le r alentissement de l'activité observé au premier trimestre, notamment du fait de davantage de sélectivité , a pesé sur la marge du Groupe .

La marge brute a également été impactée par l' écoulement de s reliquats de stocks constitués en 2017 à des conditions financières peu favorables.

Enfin les investissemets de coissance réalisés en 2017 et ceux prévus dans le cadre du plan « Performance 2018-2020 » se sont traduits par une augmentation de coûts centraux au premier semestre . initiatives pour le second semestre Le second semestre sera caractérisé par la poursuite du déploiement du plan « Performance 2018-2020 ». 1- Focus prioritaire sur le plan stratégique « Performance 2018 - 2020 » Capitaliser et amplifier les signaux positifs à court-terme : - Attention maintenue sur les piliers fondamentaux du Groupe : les membres et les marques - Accroissement de l'efficacité opérationnelle - Déploiement de la nouvelle approche marketing du Groupe A moyen-terme : - Mener à bien le projet d'ouverture du nouvel entrepôt mécanisé opéré par le Groupe - Déployer de nouvelles sources de revenus et de marges à travers le développement de SRP Media - Développer les synergies stratégiques et commerciales avec Carrefour 2- Anticiper et préparer un plan commercial et marketing ambitieux pour la fin d'année et notamment la période du Black Friday et de Noël 3- Maintenir une discipline stricte et améliorer la marge du Groupe à moyen terme 4- Poursuivre avec la même excellence opérationnelle et qualité de service objectifs du groupe pour 2018 et au-delà Fort des premiers résultats positifs observés sur le deuxième trimestre issus des actions de fond menées activement ces derniers mois au sein de l'entreprise, le Groupe entend poursuivre le déploiement de son plan « Performance 2018-2020 » visant à améliorer son efficacité opérationnelle à court terme et développer ses nouvelles opportunités de croissance et de rentabilité à moyen terme. Au cours de cette période de transition, le Groupe a pour objectif de confirmer son retour à la croissance et améliorer progressivement ses marges.

commentaires detailles par type d'indicateurs Chiffres d'affaires (millions EUR) S1 2017 S1 2018 %Croissance Chiffre d'affaires Internet France 243,5 253,4 +4,1% International 54,1 53,6 -0,9% Chiffre d'affaires Internet Total 297,6 307,0 +3,2% Autres revenus 8,6 8,5 -1,9% Chiffre d'affaires net 306,2 315,5 +3,0% (millions EUR) T2 2017 T2 2018 %Croissance Chiffre d'affaires net 152,4 164,7 +8,1% Après un premier trimestre difficile et une baisse de l'activité de 2%, le deuxième trimestre connaît un net rebond à près de 165 millions d'euros avec une croissance de plus de 8%, tirée tant par la France que par l'International. Au total sur le semestre, le chiffre d'affaires du Groupe croit de 3% (+0,2% en organique) à plus de 315 millions d'euros. Les ventes internet en France ont cru de plus de 4% pour atteindre 253 millions d'euros, avec une contribution significative du retour à la croissance matérialisé au second trimestre. Après une forte croissance en 2017 (+34% en organique), et malgré une performance positive au deuxième trimestre ayant permis de compenser les conditions difficiles des premiers mois de l'année, les ventes internet à l'international sont en léger retrait sur le semestre (-0,9%). Indicateurs clés de performance (en millions) S1 2017 S1 2018 %Croissance Acheteurs sur le semestre (en millions) 2,3 2,3 +0,1% Nombre de commandes (en millions) 7,1 7,0 -1,8% Chiffre d'affaires par acheteur 128,0 126,7 -1,0% Nombre moyen de commandes par acheteur 3,1 3 ,1 -1,9% Taille du panier moyen 40,6 41,0 +0,9% Part du mobile dans le CA 62% 67% +5pts 31/12/2017 31/12/2018 %Croissance Acheteurs cumulés (en millions) 7,9 8,5 6,6% T2 2017 T2 2018 %Croissance Acheteurs sur le trimestre (en millions) 1,5 1,5 +5,2% Nombre de commandes (en millions) 3,5 3,6 +5,4% Chiffre d'affaires par acheteur 97,3 97,8 +0,5% Nombre moyen de commandes par acheteur 2,4 2,4 +0,2% Taille du panier moyen 40,9 41,0 0,3% Part du mobile dans le CA 62% 68% +6pts Tous les KPIs excluent Beauteprivee Les indicateurs de performance du Groupe ont été impactés par la baisse de l'activité au premier trimestre, suivie d'une inflexion de tendance au deuxième trimestre grâce aux premiers effets du plan « Performance 2018-2020 » qui permettent une amélioration sur l'ensemble des indicateurs. Sur le premier semestre, le nombre d'acheteurs cumulés continue de progresser (en hausse de 6 ,6%), avec le recurtement de plus de 500 000 nouveaux acheteurs sur la période. Le nombre d'acheteurs atteint 2,3 millions, en légère hausse (+0,1%) par rapport a? la même période l'an passe?. Le chiffre d'affaires moyen par acheteur est en légère baisse par rapport a? la même période en 2017 à 127EUR (-1,0%). Cela s'explique par la baisse du nombre de commandes par acheteur (-1,9%) en partie compensée par la hausse du panier moyen de 0,9% par rapport au S1 2017 qui s'établit à 41,0EUR. Les indicateurs sont en progression sur le deuxième trimestre avec notamment des acheteurs et des commandes en hausse de plus de 5%, et un chiffre d'affaires par acheteur en hausse de 0.5%. Le mobile a continué de bien soutenir l'activité avec une contribution qui continue de progresser à 67% du chiffre d'affaires net, soit 5 points de plus que l'an passe?. EBITDA (millions EUR) S1 2017 S1 2018 %Croissance France 17,1 3,7 -78,5% EBITDA France en % du CA 6,8% 1,4% International -6,2 -4,4 n.a. EBITDA International en % du CA -11,4% -8,3% EBITDA Total 10,9 -0,8 n.a. EBITDA Total en % du CA 3,6% -0,2% L'EBITDA du groupe sur le premier semestre ressort à -0,8 millions d'euros. L'EBITDA a été principalement impacté par : la baisse de l'activité au premier trimestre,

l e recul de la marge brute en raison de l'écoulement des reliquats d'achats fermes réalisés en 2017 à des conditions commerciales peu favorables,

l'effet des investissements de croissance réalisés en 2017 ( renforcement des équipes à l'international et création de l'équipe SRP Media) ,

les renforcements prévus et réalisés au premier semestre dans le cadre du plan « Performance 2018-2020 » avec des recrutements notament en IT, et au niveau des équipes commerciales, La rentabilité en France a atteint 1,4% au premier semestre 2018. Les activités à l'international ressortent en pertes de 4,4 millions d'euros, une amélioration de près de 2 millions d'euros par rapport à la même période l'année dernière, à laquelle Saldi Privati a nettement contribué en réduisant ses pertes de moitié sur les six premiers mois de l'année. Structure de coûts (millions EUR) S1 2017 S1 2018 %Croissance Chiffre d'affaires net 306,2 315,5 +3,0% Coût des ventes -191,8 -205,1 +6,9% Marge brute 114,4 110,4 -3,5% Marge brute en % du CA 37,4% 35,0% Marketing -12,3 -12,8 +3,6% en % du CA 4,0% 4,0% Logistique et traitement des commandes -70,9 -74,7 +5,4% En % du CA 23,1% 23,7% Frais généraux et administratifs -24,6 -28,7 +16,7% En % du CA 8,0% 9,1% Total des charges opérationnelles courantes -107,7 -116,1 +7,8% En % du CA 35,2% 36,8% Résultat opérationnel courant1 6,7 -5,7 n.a. 1 Hors Amortissement des actifs incorporels reconnus lors d'un regroupement d'entreprises La marge brute s'est élevée à 110,4 millions d'euros (-3,5%) et représente 35,0% du chiffre d'affaires, en baisse de 0,7 point par rapport au S2 2017, et de 2,4 points par rapport au au S1 2017. L'écoulement des reliquats d'achats fermes réalisés en 2017 dans des volumes importants et à des conditions commerciales moins favorables a impacté négativement la marge brute au premier semestre . Les coûts d'exploitation passent de 35,2% à 36,8% du chiffre d'affaires principalement impactés par : Les dépenses marketing qui augmentent de 3, 6 % sur le premier semestre à 12,8 millions d'euros et restent stables par rapport à l'année précédente à 4.0% du chiffre d'affaires.

Les dépenses logistiques et de traitement des commandes sont en hausse de 5, 4 % et ont accompagné la croissance du group e au premier semestre . Elles représentent 23, 7 % du chiffre d'affaires contre 23,1% l'année dernière. Hors impact de Saldi Privati, dont le contrat logistique sera résilié en fin d'année en raion de conditions financières défavorables, les dépenses logistiques sont stables à 23, 2 % du chiffre d'affaires.

Enfin, les frais généraux et administratifs ont augmenté de 4 , 1 millions d'euros, mais de seulement 1 , 8 millions d'euros sur le premier semestre 2018, la différence correspondant à l'effet des investissements de croissance réalisés en 2017 ( renforcement des équipes internationales et création d'une équipe SRP Media ) et à l'augmentation des D&A (+ 0,7 million d'euros) . L'augmentation de 1 , 8 millions d'euros en 2018 provient des recrutements effectués dans le cadre du plan « Performance 2018-2020 » et de l'effet année pleine des recrutements 2017 . Autres éléments financiers (millions EUR) S1 2017 S1 2018 %Croissance Résultat opérationnel courant1 6,7 -5,7 n.a. Amortissement des actifs incorporels reconnus lors d'un reGroupement d'entreprises -0,8 -0,6 -25% Autres produits et charges opérationnels -5,2 0,9 n.a. Résultat opérationnel 0,7 -5,3 n.a. Coût de l'endettement financier -0,2 -0,1 -63% Autres produits et charges financiers 0,1 0,1 -13% Résultat avant impôt 0,5 -5,4 n.a. Impôts sur les bénéfices -0,7 -1,1 53% Résultat net -0,2 -6,5 n.a. 1 Hors Amortissement des actifs incorporels reconnus lors d'un regroupement d'entreprises Les autres produits et charges opérationnels (0,9 millions d'euros) se répartissent ainsi : 5,4 millions d'euros de produit associé à un accord global formalisé avec ePrice dans le cadre de l'acquisition de Saldi Privati. Cet accord porte sur : la récupération d'une partie du prix d'acquisition pour non atteinte de critères de performance (2,5 millions d'euros) le débouclage anticipé au 30 juin 2018, d'un contrat logistique signé avec ePrice au moment de l'acquisition de Saldi Privati ayant généré la reprise d'une provision pour contrat honéreux pour 4,9 millions d'euros, et le paiement d'une indemnité de débouclage de 2 millions d'euros

2, 6 millions d'euros de frais non récurrents liés principalement à des coûts de réorganisation interne et à des honoraires de conseils

1 , 7 millions d'euros de charges liées à l'attribution d'actions gratuites essentiellement au moment de l'introduction en bourse du groupe fin 2015. La charge d'imposition du groupe a augmenté de 53% pour atteindre 1,1 millions d'euros. En conséquence, le résultat net du groupe ressort à -6,5 millions d'euros. Eléments de trésorerie (millions EUR) S1 2016 S1 2017 S1 2018 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -13,5 -56,0 -13,5 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -3,6 -15,2 -14,5 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 0,3 15,0 -0,5 Variation nette de la trésorerie -16,8 -56,2 -28,5 La variation nette de la trésorerie sur le S1 2018 ressort à -28,5 millions d'euros en raison : De flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles structurellement négatifs sur le premier semestre de chaque exercice (et compensés totalement ou partiellement au second semestre) du fait du caractère cyclique de l'activité du groupe ;

De la baisse de la profitabilité enregistrée sur le semestre (-12 millions d'euros vs. S1 2017 ) ;

D u paiement d 'un compléme nt de prix dans le cadre de l'acquisition de Beauteprivee pour 2 millions d'euros ;

De frais d'honoraires et de conseils à hauteur de 1 million d'euros Retraitée de ces deux derniers éléments, elle atteint -25,5 millions d'euros, contre une variation de -14 millions d'euros l'année dernière à la même période (après retraitement de l'augmentation exceptionnelle de 42 millions d'euros des achats fermes réalisés en 2017). La différence résiduelle, s'explique par la baisse de la profitabilité enregistré sur le semestre. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'élèvent à -13,5 millions d'euros, un niveau proche des flux de l'année précédentes retraités des 42 millions d'euros d'achats fermes additionnels réalisés cette année là. Les flux de trésorie liés aux activitiés d'investissement s'élèvent à -14,5 millions d'euros. Hors impact de 2 millions d'euros associé au paiement du complément de prix pour l'acquisition de Beauteprivee, ils s'élèvent à -12,5 millions d'euros. Sans activité matérielle de financement au-cours du semestre, les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont proche de 0 (-0,5 millions d'euros). * * * Le conseil d'administration de SRP Groupe, qui s'est tenu le 26 juillet 2018, a examiné et arrêté les comptes consolidés condensés semestriels au 30 juin 2018. Les comptes consolidés semestriels ont fait l'objet de la revue limitée usuelle de la part des commissaires aux comptes ; leur rapport relatif à la certification est en cours d'émission Conférence analystes & investisseurs (en français et en anglais) Intervenants : Thierry Petit, Président-Directeur général David Dayan, Directeur général délégué Thomas Kienzi, Directeur financier Date : 26 juillet 2018 18h30 heure de Paris - 17h30 heure de Londres - 12h30 heure de New York Les journalistes peuvent seulement écouter la conférence. Lien webcast (en anglais), valable pour le direct et pour le replay : https://pgi.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1201427&tp_key=1e83c5719b Numéros à composer pour suivre la conférence EN DIRECT En français France : +33 (0)1 76 77 28 19 Royaume Uni : +44 (0)330 336 9407 Code d'accès : 2303025 En anglais (traduction simultanée de la conférence en français) France : +33 (0)1 76 77 22 57 Royaume Uni : +44 (0)330 336 9411 Code d'accès : 3399031 DECLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. Prochaines informations Résultats du 3ème trimestre 2018 : Octobre 2018 A propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans huit autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2017 un volume d'affaires brut TTC de plus de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 655 millions d'euros, en croissance de 21% par rapport à l'année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 personnes. Pour plus d'information : http://www.showroomprivegroup.com Contacts Showroomprivé Damien Fornier de Violet, Relations Investisseurs investor.relations@showroomprive.net Adeline Pastor, Directrice Communications +33 1 76 21 19 46 adeline.pastor@showroomprive.net ANNEXES COMPTE de Resultat (milliers EUR) 2017 S1-17 S1-18 %Croissance Chiffre d'affaires net 654 971 306 173 315 477 3,0% Coût des marchandises -416 003 -191 765 -205 075 6,9% Marge brute 238 967 114 408 110 402 -3,5% Marge brute en % du chiffre d'affaires 36,5% 37,4% 35,0% Marketing -33 048 -12 310 -12 759 3,6% en % du chiffre d'affaires 5,0% 4,0% 4,0% Logistique et traitement des commandes -150 497 -70 855 -74 673 5,4% en % du chiffre d'affaires 23,0% 23,1% 23,7% Frais généraux et administratifs -50 802 -24 558 -28 657 16,7% en % du chiffre d'affaires 7,8% 8,0% 9,1% Amortissement des actifs incorporels reconnus lors d'un reGroupement d'entreprises -1 372 -753 -567 -24,7% Total des charges opérationnelles -235 719 -108 476 -116 656 7,8% en % du chiffre d'affaires 36,0% 35,4% 37,0% Résultat opérationnel courant 3 249 5 932 -6 254 n.a. Autres produits et charges opérationnels -10 586 -5 243 915 n.a. Résultat opérationnel -7 337 689 -5 339 n.a. Coût de l'endettement financier -178 -249 -93 -62,6% Autres produits et charges financiers -408 90 78 -13,4% Résultat avant impôt -7 923 530 -5 354 n.a. Impôts sur les bénéfices 2 689 -740 -1 129 52,6% Résultat net -5 234 -210 -6 483 n.a. EBITDA 13 063 10 897 -773 n.a. EBITDA en % du chiffre d'affaires 2,0% 3,6% -0,2% INDICATEURS de PERFormance1 2016 2017 %Croissance S1-17 S1-18 %Croissance INDICATEURS CLIENTELE Acheteurs cumulés (en milliers) 6 757 7 947 18,1% 7 256 8 474 16,8% France 5 562 6 442 15,8% 5 950 6 793 14,2% International 1 195 1 505 25,9% 1 306 1 682 28,7% Acheteurs sur l'année (en milliers) 3 234 3 555 9,9% 2 264 2 266 0,1% France 2 767 2 817 1,8% 1 815 1 823 0,4% International 466 738 58,4% 450 443 -1,4% Chiffre d'affaires par acheteur (EUR) 159,9 169,9 6,3% 128,0 126,7 -1,0% France 164,0 175,2 6,8% 129,9 128,4 -1,1% International 135,7 149,7 10,3% 120,3 119,5 0,7% COMMANDES Nombre de commandes (en milliers) 13 605 15 687 15,3% 7 131 7,001 -1,8% France 11 945 12 921 8,2% 5 887 5,636 -4,3% International 1 660 2 766 66,6% 1 244 1,365 9,7% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,2 4,4 4,9% 3,1 3,1 -1,9% France 4,3 4,6 6,3% 3,2 3,1 -4,7% International 3,6 3,7 5,2% 2,8 3,1 11,2% Taille du panier moyen (EUR) 38,0 38,5 1,3% 40,6 41,0 0,9% France 38,0 38,2 0,5% 40,0 41,5 3,7% International 38,1 40,0 4,8% 43,5 38,8 -10,7% 1 Hors Beauteprivee et Saldi Privati en 2016 Bilan (milliers EUR) 2016 2017 S1-17 S1-18 ACTIFS NON COURANTS Goodwill 102 782 123 685 119,080 123 685 Autres immobilisations incorporelles 39 289 49 789 48,472 51 558 Immobilisations corporelles 15 626 16 606 15,558 16 899 Autres actifs non-courants 6 902 6 906 6,978 4 529 Total des actifs non-courants 164 599 196 971 190,088 196 671 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 82 638 92 945 114,555 96 871 Clients et comptes rattachés 36 612 53 001 34,839 50 788 Créances d'impôt 3 519 7 934 4,764 5 575 Autres actifs courants 36 915 45 434 24,220 33 258 Trésorerie et équivalents de trésorerie 97 004 50 878 40,841 22 017 Total des actifs courants 256 688 250 192 219,219 208 509 Total des actifs 421 287 447 183 409,307 405 180 Emprunts et dettes financières 2 038 28 830 26,767 29 817 Engagements envers le personnel 88 52 88 52 Autres provisions 5 368 Impôts différés 11 628 9 616 14,033 9 704 Total des passifs non-courants 13 754 43 866 40,888 39 590 Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 966 1 144 1,050 1 457 Fournisseurs et comptes rattachés 148 504 144 246 103,359 130 972 Autres passifs courants 55 509 61 184 60,016 42 969 Total des passifs courants 204 979 206 574 164,425 175 398 Total des passifs 218 733 250 440 205,313 214 988 Total des capitaux propres 202 554 196 743 203,994 190 192 Total des passifs et des capitaux propres 421 287 447 183 409,307 405 180 FLUX de trésorerie (milliers EUR) 2016 2017 S1-17 S1-18 Résultat net consolidé -250 -5 234 -210 -6 483 Ajustements 18 228 11 946 7,157 1 165 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 17 978 6 712 6,947 -5 318 Élim, de la charge (produit) d'impôt 2 741 -2 689 740 1 129 Élim, du coût de l'endettement financier net 690 178 249 93 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 13 608 -37 627 -62,751 -15 743 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 35 017 -33 426 -54,815 -14 521 Impôts payés -2 261 -4 812 -1,218 1 035 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 32 756 -38 238 -56,033 -13 486 Impact of changes in perimeter -31 751 -8 331 -8,331 Acquisition d'actifs financiers -4 582 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -8 400 -12 474 -5,786 -7 571 Variation des prêts et avances consentis -97 -32 -45 -34 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 368 43 -1,017 -2 320 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -39 880 -20 794 -15,179 -14 507 Transactions sur actions propres -1 641 71 Capital émis, primes d'émissions et réserves 2 737 805 801 11 Émission d'emprunts 0 22 500 15,000 21 Remboursement d'emprunts -901 -8 569 -503 -568 Intérêts financiers nets versés -690 -183 -249 -64 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1 146 12 912 15,049 -529 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : SRP CP S1 2018

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ORWMMVBEMV



Entreprise : Showroomprive.com 1, rue des Blés - ZAC Montjoie 93210 La Plaine Saint-Denis France Internet : showroomprive.com ISIN : FR0013006558 Catégorie AMF : Communiqué sur comptes, résultats

