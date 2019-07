Showroomprive.com: RÉsultats du PREMIEr semestre 2019 - EBITDA EN BAISSE ET CONFORME AUX ESTIMATIONS donnÉes fin juin 0 25/07/2019 | 18:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Showroomprive.com

Showroomprive.com: RÉsultats du PREMIEr semestre 2019 - EBITDA EN BAISSE ET CONFORME AUX ESTIMATIONS donnÉes fin juin



25-Juil-2019 / 17:49 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



RÉsultats du PREMIEr semestre 2019 EBITDA EN BAISSE ET CONFORME AUX ESTIMATIONS donnÉes fin juin La Plaine Saint Denis, le 25 juillet 2019 - Showroomprivé, acteur européen de premier plan de la vente en ligne, spécialisé dans l'offre mode à destination de la Digital Woman, publie ce jour ses résultats du premier semestre 2019, clos au 30 juin. Résultats fortement impactés par des éléments ponctuels Chiffre d'affaires en retrait de -4,3% (-3,0% pour les activités Internet) : -2,7 points de causes identifiées et ponctuelles : 0,7 point lié à la rationalisation géographique annoncée 0,8 point conséquence d'une opération de la régie SRP Media non reconduite au 1 er semestre , malgré une tendance de fond favorable 1,2 point d'impact des activités hors internet sur un marché du déstockage physique globalement atone

-1,6 point lié à un environnement économique morose et à l'optimisation des dépenses marketing, en partie compensés par la bonne résilience de notre base d'acheteurs fidèles EBITDA de -23,2 millions d'euros conforme aux anticipations de fin juin - 12 millions d'euros d' EBITD A, impacté par la contraction du chiffre d'affaires , les surcoût s logistiques et d es éléments ponctuels en partie non cash , masquant les efforts observés sur l e taux de marge brute (+ 1,6 million d'euros ) et les avancées du plan d'optimisation des coûts pour un montant de l'ordre de 3 millions d'euros

- 1 3 millions d'euros de dépréciation de stocks sans impact sur la trésorerie

+1,6 millions d'euros associés à l'entrée en application au 1 er janvier 2019 de la norme IFRS 16 Résultat net de -41,4 millions d'euros comprenant : - 12, 8 millions d'euros de charges non courantes comprenant des charges de restructuration, l'arrêt d'un projet devenu non-stratégique , des honoraires de conseil et provisions pour risques, et diverses autres charges majoritairement sans impact sur la trésorerie sur le semestre

+ 2,6 millions d'euros de produit d'impôt Structure financière solide Trésorerie disponible brute de 41 millions d'euros

Trésorerie nette de 0 , 5 million d'euros [1] et capitaux propres de 181 millions d'euros

Lignes de crédit sécurisées et non mobilisées de plus de 10 millions d'euros Rebond bénéficiaire attendu au second semestre 2019 Saisonnalité de l'activité porteuse

Situation financière plus favorable (stocks en particulier)

Effet positif de l'optimisation des co û ts (baisse des effectifs notamment même si les coûts logistiques continueront encore de peser sur la profitabilité de la période )

Ouverture de notre nouvel entrepôt logistique (internalisation , croissance et meilleure maitrise des flux) Renforcement du management François de Castelnau rejoint le Showroomprivé en tant que Directeur Financier du Groupe, fort d'une grande expérience financière dans le secteur de la distribution. Thierry Petit et David Dayan, Co-fondateurs et Co-CEOs de Showroomprivé ont déclaré : « Ce 1er semestre n'est clairement pas à la hauteur de nos attentes, nous avons dû faire face à des problématiques logistiques et à une gestion difficile de reliquats de stocks dans un environnement de plus en plus exigeant. Cette contre-performance, composée d'éléments endogènes et exogènes, ne remet toutefois pas en cause les axes stratégiques du plan performance 2018-2020, ni la pertinence de la proposition de valeur pour nos clients. Nous allons poursuivre nos actions en nous appuyant en premier sur la résilience des commandes issues de notre base d'acheteurs fidèles, qui continue de marquer son fort attachement à la marque. De réelles avancées sur l'optimisation opérationnelle ont été réalisées dans notre plan de transformation, avec déjà des effets positifs au niveau de la marge brute et de la réduction de nos coûts. Nous devrions continuer à en récolter les fruits au second semestre. Nous allons également accélérer et renforcer nos actions sur l'amélioration de notre logistique, enjeu majeur des prochains mois. Notre ambition est intacte et nous sommes focalisés sur le redressement de notre performance ». CHIFFRES CLÉs semestriels

(millions EUR) S1 2018 S1 2019 Croissance Chiffre d'affaires net 315,5 302,0 -4,3% Chiffre d'affaires Internet total 307,0 298,0 -3,0% Marge Brute 110,4 88,7 -19,6% Marge brute en % du CA 35,0% 29,4% -5,6pts Charges opérationnelles -116,7 -119,8 2,7% En % du chiffre du CA 37,0% 39,7% 2,7pts EBITDA -0,8 -23,2 Résultat net -6,5 -41,4 Le premier semestre 2019 est marqué par un décalage de la performance économique du Groupe par rapport à la trajectoire du plan « Performance 2018-2020 ». Le Groupe a été impacté par des éléments conjoncturels sur le plan de l'activité, par des surcoûts logistiques importants, notamment liés à la gestion des retours, et par un écoulement plus difficile des reliquats de stocks, qui a conduit le Groupe à passer des dépréciations importantes sur les stocks. Ces éléments masquent les résultats tangibles obtenus dans le cadre du plan « Performance 2018-2020 ». Le Groupe démarre néanmoins le second semestre 2019 sur des bases assainies et entend renouer dès le second semestre avec la profitabilité. Un chiffre d'affaires en retrait dans un contexte défavorable (millions EUR) S1 2018 S1 2019 % Croissance Chiffre d'affaires Internet France 253,4 248,9 -1,8% International 53,6 49,1 -8,5% International (périmètre comparable1) 51,2 48,9 -4,5% Chiffre d'affaires Internet Total 307,0 298,0 -3,0% Autres revenus 8,5 4,1 -51,7% Chiffre d'affaires net 315,5 302,0 -4,3% 1 Retraité de la fermeture des sites Polonais, Allemand et multidevises Le chiffre d'affaires du premier semestre ressort en repli de 4,3% à 302 millions d'euros, du fait d'un environnement économique globalement morose tout au long des six premiers mois de l'année et de la baisse attendue et mécanique du chiffre d'affaires International. Les ventes Internet en France ont bien résisté, affichant un recul conjoncturel limité à -1,8% dans un contexte d'optimisation de l'ordre d'un tiers des investissements marketing. Ceux-ci sont désormais plus orientés vers la fidélisation et l'engagement de la base d'acheteurs fidèles qu'à la conquête de nouveaux acheteurs. L'attractivité de la marque Showroomprivé a toutefois permis d'attirer plus de 360K nouveaux acheteurs sur le semestre. SRP Media, l'un des axes majeurs de la stratégie du Groupe, a souffert d'une base de comparaison défavorable en l'absence d'une opération importante telle que celle ayant eu lieu au S1 2018 qui avait contribué pour plus de 2.5 millions d'euros. Ajustée de cette opération, l'activité de SRP Media est en croissance de 8%, en phase avec la stratégie qui vise à monétiser plus fortement les actifs du Groupe. A l'International, le recul du chiffre d'affaires est lié, pour moitié à la fermeture de certains pays et pour l'autre moitié à un recentrage de l'offre, notamment chez Saldi Privati en Italie afin de se focaliser sur les affaires les plus rentables et de redevenir profitable au premier semestre. Le second trimestre affiche une meilleure dynamique et marque un rebond qui n'aura néanmoins pas permis de compenser la contraction des ventes du premier trimestre. Les autres revenus, comprenant les activités de ventes hors internet, sont en forte baisse. Le Groupe a concédé d'importantes remises tarifaires pour écouler les reliquats de stocks via son canal de vente hors internet, du fait d'un marché du déstockage physique atone sur les 6 premiers mois de l'année. Des difficultés logistiques sur la gestion des retours ont aussi pesé sur l'activité. Indicateurs clés de performance* S1 2018 S1 2019 % Croissance Nombre d'acheteurs (en millions) 2,3 2,2 -4,4% dont acheteurs fidèles 78.3% 83.2% 4,9pts Chiffre d'affaires par acheteur (EUR)** 126,7 126,3 -0,3% Nombre de commandes (en millions) 7,0 6,7 -4,2% Nombre moyen de commandes par acheteur 3,1 3,1 0,2% Panier moyen (EUR) 41,0 40,8 -0,6% 31/12/2018 30/06/2019 Variation Acheteurs cumulés (millions)*** 9,0 9,4 0,4 * Hors Beauteprivee ** IFRS *** Les « Acheteurs cumulés » sont l'ensemble des acheteurs ayant effectué au moins un achat sur la plateforme du Groupe depuis son lancement Les indicateurs de performance du Groupe résistent bien dans le contexte de recul de l'activité au premier semestre et d'optimisation des investissements marketing, confirmant ainsi la solidité du modèle. Le chiffre d'affaires par acheteur ressort ainsi quasiment à l'équilibre compte tenu de la baisse du nombre d'acheteurs (en particulier les nouveaux), une évolution directement liée à l'optimisation des dépenses marketing, plus orientées vers l'engagement, la fidélisation et la préférence de marque. Le nombre d'acheteurs fidèles a ainsi progressé sur le semestre, représentant 83% des acheteurs ayant généré 88% du chiffre d'affaires, en hausse de 3 points par rapport à l'année dernière. Cette évolution récompense les actions menées dans l'animation de sa base de clients et est en phase avec la stratégie qui vise à réduire les dépenses de conquête, tout en développant plus fortement les revenus issus de sa base d'acheteurs fidèles. Showroomprivé a toutefois continué de recruter plus de 360 K nouveaux acheteurs durant le premier semestre tout en réduisant drastiquement les dépenses marketing associées. Le mobile poursuit son ascension avec une contribution qui continue soutenir fortement l'activité. Il représente 84% du trafic et 69% du chiffre d'affaires, en hausse de 3 et 7 points respectivement. Performance opérationnelle (millions EUR) S1 2018 S1 2019 % Croissance Chiffre d'affaires net 315,5 302,0 -4,3% Coût des ventes -205,1 -213,3 4,0% Marge brute 110,4 88,7 -19,6% Marge brute en % du CA 35,0% 29,4% -5,6pts Marketing1 -13,3 -12,1 -9,2% en % du CA 4,2% 4,0% -0,2pt Logistique et traitement des commandes -74,7 -77,4 3,6% En % du CA 23,7% 25,6% 1,9pt Frais généraux et administratifs -28,7 -30,3 5,8% En % du CA 9,1% 10,0% 0,9pt Total des charges opérationnelles courantes -116,7 -119,8 2,7% En % du CA 37,0% 39 ,7% 2,7pts Résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels -6,3 -31,1 EBITDA -0,8 -23,2 Dont France 3,7 -19,5 Dont International -4,4 -3,7 1 Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise, est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing. L'EBITDA du Groupe s'établit à -23,2 millions d'euros soit une baisse de 22 millions d'euros, en ligne avec les anticipations annoncées le 26 juin. L'évolution semestrielle s'explique principalement par : La contraction de la marge brute de 21 , 7 millions d'euros (29,4% du chiffre d'affaires contre 35 ,0 % au premier semestre 2018) sous l'action : D'un effet volume de 6 , 6 millions d'euros liée à la baisse du chiffre d'affaires internet et à la moindre contribution de SRP média ( opération important e en 2018 non répété e en 2019 ) , ayant masqué l'amélioration de 1,6 millions d'euros issu de l'augmentation du taux de marge ; Des dysfonctionnements logistiques ayant entrainé une dépréciation de stocks exceptionnelle et des ventes de reliquats de stocks à des conditions dégradées pour un montant global de 16 , 7 millions d'euros . Retraitée des effets négatif et ponctuels d'SRP Média, du déstockage physique et de la dépréciation des stocks, la marge brute ressort à 35,5 %, en croissance de 0,5 points par rapport au premier semestre 2018.

La hausse des charges d'exploitation de 3, 1 millions d'euros s'explique par : La hausse ponctuelle des charges logistiques de 2, 7 millions d'euros lié e au traitement des retours ainsi qu'au déploiement du « dropshipping » qui monte actuellement en puissance et nécessite quelques ajustements ; La hausse des dépenses de f rais généraux et administratifs de 1, 6 millions d'euros en raison de l'augmentation des amortissements pour 0,9 million d'euros, la comptabilisation d'éléments non récurrent s principalement non-cash pour 2 , 4 million s d'euros masquant la baisse de 1 ,4 million d'euros lié au programme de réduction des co û ts ; L'optimisation des investissements marketing permettant la réduction des frais associés pour 1, 2 million d'euros.

Retraité de l'ensemble des éléments non récurrents et principalement non cash, L'EBITDA serait de -8,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels ressort à -31,1 millions d'euros à comparer à -6,3 millions d'euros au 1er semestre 2018. Résultat net (millions EUR) S1 2018 S1 2019 % Croissance Résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels -6,3 -31,1 Autres produits et charges opérationnels 0,9 -12,8 Résultat opérationnel -5,3 -43,9 Coût de l'endettement financier -0,1 -0,2 Autres produits et charges financiers 0,1 0,0 Résultat avant impôt -5,4 -44,1 Impôts sur les bénéfices -1,1 2,6 Résultat net -6,5 -41,4 Les autres produits et charges opérationnelles (-12,8 millions d'euros) sont composées de charges non-courantes comprenant : 2, 3 millions d'euros de charges de restructuration ;

1,8 millions d'euros d'honoraires de conseil et de provisions pour risques ;

3,6 millions d'euros relatif à l'arrêt d'un projet devenu non-stratégique ;

Environ 5 millions d'euros de provisions diverses sans impact sur la trésorerie. Le Groupe constate par ailleurs un produit d'imposition de 2,6 millions d'euros. En conséquence, le résultat net du groupe ressort à -41,4 millions d'euros. Eléments de trésorerie (millions EUR) S1 2017 S1 2018 S1 2019 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -56,0 -18,7 -28,7 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -15,2 -9,9 -30,5 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 15,0 -0,2 19,9 Variation nette de la trésorerie -56,2 -28,8 -39,3 La variation nette de la trésorerie sur le S1 2019 ressort à -39,3 millions d'euros en raison : D es flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles qui s'élèvent à - 28 , 7 millions d'euros, reflétant : L a baisse de la performance enregistrée sur le semestre ; D es flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles structurellement négatifs sur le premier semestre de chaque exercice (et compensés totalement ou partiellement au second semestre) du fait du caractère saisonnier de l'activité du groupe ;

Des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement s'élèvent à -30,5 millions d'euros reflétant le paiement d'un montant de 22 millions d'euros pour l'acquisition des 40% du capital non encore détenus de la société Beauteprivee , et des capex net des cessions d'immobilisation de l'ordre de 8 millions d'euros. Des flux de trésorerie liés aux activités de financement de 19 , 9 millions d'euros, dont 20 millions d'euros de tirages de lignes de financements courts termes dont les remboursements sont prévus avant la fin de 2019. poursuite des DÉveloppements Stratégiques Internationalisation des outils logistiques et livraison direct fournisseur ( dropshipping ) Des progrès tangibles ont été réalisés en vue de l'ouverture du nouvel entrepôt logistique du Groupe, durant ce semestre : Mise à disposition du bâtiment et installation des aménagements

Mise en place de l'outil de mécanisation et phase de test conforme au planning L'ouverture du nouvel entrepôt en propre au quatrième trimestre devrait permettre de gagner en efficacité sur les process logistiques avec une maîtrise accrue de ses flux. Les gains d'efficacité générés par cet accroissement de la capacité interne engendreront une baisse du coût par commande sur au moins 20% des flux à horizon 2020, et représenteront des économies au niveau de l'EBITDA de l'ordre de 4 millions d'euros en année pleine. Le dropshipping a par ailleurs continué de croître dans le mix d'offre de Groupe pour représenter 11,8% du chiffre d'affaires internet brut au 1er semestre, en hausse de 5 points par rapport au 1er semestre 2018. Poursuite du Partenariat opérationnel avec Carrefour Les deux Groupes ont progressé dans le déploiement des 4 axes de synergies identifiées: Déjà 1,2 millions de colis retirés en magasin Carrefour sur la période à un tarif préférentiel de 1,99EUR. Avec un taux de pénétration positionné entre 30% et 40% d es flux hors domicile de Showroomprivé , les 2 Groupes sont en ligne pour atteindre un objectif de 2,5 millions de colis sur l'année.

Des progrès dans l'alimentation de l'offre outlet de Carrefour avec une première opération de déstockage test agréée sur la fin de semestre .

Belle dynamique observée sur le marketing grâce à un calendrier fourni d'opérations à venir .

Décalage de l'objectif de lancement de la première campagne data fin Q3 / début Q4 2019 Évolution de la plateforme internet Le Groupe a poursuivi ses développements sur le premier semestre à travers l'enrichissement des services et des fonctionnalités de sa plateforme Internet marchande. La refonte de la homepage, la géolocalisation des offres, un centre de notifications, un nouveau système d'information pour gérer l'ensemble de l'activité voyage, ainsi qu'un portail fournisseur destiné à l'offre de dropshipping ont notamment été mises en place au 1er semestre. Mise en place d'une nouvelle direction financière La direction de Showroomprivé a nommé François de Castelnau au poste de Directeur Financier du Groupe, fort d'une grande expérience financière dans le secteur de la distribution, sa mission première sera le rétablissement de la profitabilité de la société dans le cadre de son plan « Performance 2018-2020 ». REBOND beneficiaire ATTENDU AU SECOND SEMESTRE Le Groupe entamera ainsi le second semestre sur des bases saines et solides, avec l'objectif de redevenir profitable sur cette période, sans toutefois pouvoir compenser le retard pris au premier semestre. Ce rebond sera porté par : Le fort engagement de la base de plus de 9 millions d'acheteurs cumulés porté par la nouvelle approche marketing ; Les positions fortes du Groupe sur le marché e-commerce de la mode (4ème acteur) et de la beauté (2ème acteur) en France [2] ;

Les relations pérennes préservées avec les marques, convaincues par la puissance de distribution de la marque Showroomprivé ;

L es efforts déjà engagés pour optimiser l e taux de marge brute sur l'activité Internet,

Les effets tangibles des économies déjà réalisées ;

Des stocks assainis. Le Conseil d'administration de SRP Groupe réuni le 25 juillet 2019, a examine? et arre?te? les comptes consolide?s condensés semestriels au 30 juin 2019. Les comptes consolidés semestriels ont fait l'objet de la revue limité usuelle de la part des commissaires aux comptes ; leur rapport relatif à la certification est en-cours d'émission. Conférence analystes & investisseurs le 25 juillet 2019 à 18h30 heure de Paris (en français) Numéros à composer pour suivre la conférence EN DIRECT Depuis la France : +33 (0)1 76 77 22 57 Depuis le Royaume Uni : +44 (0)330 336 9411 Code de confirmation : 2082258 Webcast https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1252195&tp_key=11761fba45 DECLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. Prochaines informations Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019, le 24 octobre 2019 A propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2018 un volume d'affaires brut TTC de plus de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 672 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport à l'année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 personnes. Pour plus d'information : https://www.showroomprivegroup.com/ Contacts Showroomprivé ACTUS finance & communication Damien Fornier de Violet, Relations Investisseurs Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs investor.relations@showroomprive.net showroomprive@actus.fr +33 1 53 67 36 94 Priscilla Le Minter, Communication Alexandra Prisa, Relations Presse priscilla.leminter@showroomprive.net aprisa@actus.fr +33 1 76 21 50 16 +33 1 53 67 36 90 ANNEXES COMPTE de Resultat (milliers EUR) 2017 2018 %Croissance S1 2018 S1 2019 %Croissance Chiffre d'affaires net 654 971 672 233 2,6% 315 477 302 043 -4,3% Coût des marchandises -416 003 -428 465 3,0% -205 075 -213 330 4,0% Marge brute 238 967 243 769 2,0% 110 402 88 713 -19,6% Marge brute en % du chiffre d'affaires 36,5% 36,3% -0,2pt 35,0% 29,4% -5,6pts Marketing1 -34 420 -34 551 0,4% -13 326 -12 101 -9,2% en % du chiffre d'affaires 5,3% 5,1% 4,2% 4,0% Logistique et traitement des commandes -150 497 -157 895 4,9% -74 673 -77 364 3,6% en % du chiffre d'affaires 23,0% 23,5% 23,7% 25,6% Frais généraux et administratifs -50 802 -56 976 12,2% -28 657 -30 305 5,8% en % du chiffre d'affaires 7,8% 8,5% 9,1% 10,0% Total des charges opérationnelles -235 719 -249 422 5,8% -116 656 -119 770 2,7% en % du chiffre d'affaires 36,0% 37,1% 1,1pt 37,0% 39,7% 2,7pts Résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels 3 249 -5 653 n.a. -6 254 -31 057 n.a. Autres produits et charges opérationnels -10 586 -681 -93,6% 915 -12 802 n.a. Résultat opérationnel -7 337 -6 334 -13,7% -5 339 -43 859 n.a. Coût de l'endettement financier -178 -224 25,8% -230 -210 -8,9% Autres produits et charges financiers -408 -77 -81,1% 214 -4 -98,0% Résultat avant impôt -7 923 -6 636 -16,3% -5 354 -44 090 n.a. Impôts sur les bénéfices 2 689 2 280 -15,2% -1 129 2 645 n.a. Résultat net -5 234 -4 356 -16,8% -6 483 -41 446 n.a. EBITDA 13 063 5 120 -60,8% -773 -23 164 n.a. EBITDA en % du chiffre d'affaires 2,0% 0,8% -1,2pt -0,2% -7,7% -7,4pts 1Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise, est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing.

INDICATEURS de PERFormance1 2017 2018 %Croissance S1 2018 S1 2019 %Croissance INDICATEURS CLIENTELE Acheteurs cumulés (en milliers) 7 947 9 031 13,6% 8 474 9 394 France 6 442 7 200 11,8% 6 793 7 462 International 1 505 1 831 21,7% 1 682 1 932 Acheteurs (en milliers) 3 555 3 481 -2,1% 2 266 2 166 -4,4% France 2 817 2 783 -1,2% 1 823 1 747 -4,2% International 738 698 -5,4% 443 420 -5,4% Chiffre d'affaires par acheteur (EUR) 169,9 176,0 3,6% 126,7 126,3 -0,3% France 175,2 180,3 2,9% 128,4 128,9 0,3% International 149,7 159,1 6,3% 119,5 115,4 -3,5% COMMANDES Nombre de commandes (en milliers) 15 687 15 085 -3,8% 7 001 6 708 -4,2% France 12 921 12 232 -5,3% 5 636 5 443 -3,4% International 2 766 2 854 3,2% 1 365 1 266 -7,3% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,4 4,3 -1,8% 3,1 3,1 0,2% France 4,6 4,4 -4,2% 3,1 3,1 0,8% International 3,7 4,1 9,1% 3,1 3,0 -2,0% Taille du panier moyen (EUR) 38,5 40,6 5,5% 41,0 40,8 -0,6% France 38,2 41,0 7,4% 41,5 41,4 -0,4% International 40,0 38,9 -2,6% 38,8 38,2 -1,5% 1 Hors Beauteprivee INFORMATION SEGMENTEE Chiffre d'affaires (milliers EUR) 2017 2018 %Croissance S1 2018 S1 2019 %Croissance CHIFFRES D'AFFAIRES INTERNET France 518 712 546 223 5,3% 253 416 248 888 -1,8% International 111 169 112 302 1,0% 53 603 49 070 -8,5% Chiffre d'affaires Internet Total 629 882 658 526 4,5% 307 018 297 958 -3,0% Autres revenus 25 089 13 708 -45,4% 8 458 4 085 -51,7% Chiffres d'affaires net 654 971 672 233 2,6% 315 477 302 043 -4,3% EBITDA (milliers EUR) 2017 2018 %Croissance S1 2018 S1 2019 %Croissance France 25 722 15 739 -38,8% 3 674 -19 503 n.a. EBITDA France en % du CA 4,7% 2,8% -1,9pt 1,4% -7,7% -9,1pts International -12 659 -10 619 16,1% -4 447 -3 661 -17,7% EBITDA International en % du CA -11,4% -9,5% 1,9pt -8,3% -7,5% 0,8pt EBITDA Total 13 063 5 120 -60,8% -773 -23 164 n.a. EBITDA Total en % du CA 2,0% 0,8% -1,2pt -0,2% -7,7% -7,4pts Bilan (milliers EUR) 2017 2018 S1 2018 S1 2019 ACTIFS NON COURANTS Goodwill 123 685 123 685 123 685 123 685 Autres immobilisations incorporelles 49 789 53 271 51 558 55 566 Immobilisations corporelles 16 606 20 762 16 899 39 742 Autres actifs non-courants 6 906 6 813 4 529 8 695 Total des actifs non-courants 196 991 204 531 196 671 227 688 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 92 945 99 061 96 871 77 237 Clients et comptes rattachés 53 001 32 005 50 788 20 386 Créances d'impôt 7 934 4 938 5 575 3 765 Autres actifs courants 45 434 37 325 33 258 36 163 Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 878 80 409 22 017 41 152 Total des actifs courants 250 192 253 738 208 509 178 704 Total des actifs 447 183 458 270 405 180 406 392 PASSIFS NON COURANTS Emprunts et dettes financières 28 830 19 505 16 090 38 203 Engagements envers le personnel 52 101 52 101 Autres provisions 5 368 545 0 520 Impôts différés 9 616 5 182 9 704 1 773 Autres passifs non-courants 0 0 17 0 Total des passifs non-courants 43 866 25 333 25 863 40 597 PASSIFS COURANTS Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 1 144 22 723 15 184 23 212 Fournisseurs et comptes rattachés 144 246 140 316 118 630 112 268 Autres passifs courants 61 184 46 647 55 311 49 425 Total des passifs courants 206 574 209 686 189 125 184 905 Total des passifs 250 440 235 019 214 988 225 502 Total des capitaux propres 196 743 223 250 190 192 180 890 Total des passifs et des capitaux propres 447 183 458 270 405 180 406 392 FLUX de trésorerie (milliers EUR) 2017 2018 S1 2018 S1 2019 Résultat net consolidé -5 234 -4 355 -6 483 -41 420 Ajustements 11 946 5 542 1 165 10 026 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 6 712 1 187 -5318 -31 394 Élim, de la charge (produit) d'impôt -2 689 -2 280 1 129 -2 646 Élim, du coût de l'endettement financier net 178 224 93 210 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement -37 627 5 533 -15 669 7 826 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt -33 426 4 664 -19 765 -26 004 Impôts payés -4 812 2 046 1 035 -2 700 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -38 238 6 710 -18 730 -28 703 Incidence des variations de périmètre -8 331 0 0 -22 317 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -12 474 -18 306 -7 571 -10 835 Variation des prêts et avances consentis -32 84 -34 -137 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 43 292 -2 320 2 834 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -20 794 -17 930 -9 925 -30 455 Augmentation de capital 0 37 978 0 0 Cession (acquisition) nette d'actions propres -1 641 -183 71 -94 Capital émis, primes d'émissions et réserves 805 39 11 2 Émission d'emprunts 22 500 21 700 21 22 221 Remboursement d'emprunts -8 569 -18 595 -568 -1 990 Intérêts financiers nets versés -183 -202 254 -237 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 12 912 40 737 -211 19 902 Variation de la trésorerie -46 126 29 527 -28 861 -39 253 [1] Hors prise en compte de l'impact lié à la mise en application d'IFRS 16 au 1er janvier 2019 (+19,2 millions d'euros de dettes au 30 juin 2019) [2] Source : Kantar Worldpanel / Panel Ekommerce / CAM fin septembre 2018 vs. A-1 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : PDF FR

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TKYBEVEAJU



Langue : Français Entreprise : Showroomprive.com 1, rue des Blés - ZAC Montjoie 93210 La Plaine Saint-Denis France Internet : showroomprive.com ISIN : FR0013006558 Catégorie AMF : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats EQS News ID : 847059 Fin du communiqué EQS News-Service 847059 25-Juil-2019 CET/CEST

© EQS 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SRP GROUPE 18:00 SHOWROOMPRIVE.COM : RÉsultats du PREMIEr semestre 2019 - EBITDA EN BAISSE ET CON.. EQ 17/07 SRP GROUPE : Showroomprivé publiera ses résultats du premier semestre 2019, le 2.. PU 17/07 SHOWROOMPRIVE.COM : Showroomprivé publiera ses résultats du premier semestre 201.. EQ 04/07 SRP GROUPE : Amiral Gestion s'allège au capital CF 27/06 EN DIRECT DES MARCHES : on reparle de Casino, Macron ferme sur Renault, Bic sur .. 27/06 SHOWROOMPRIVÉ : Oddo BHF passe à 'alléger' CF 27/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Société Générale, Ubisoft, Soitec, ADP, Orange Belgiu.. 27/06 BOURSE DE PARIS : L'agaçant Mister Trump 26/06 SRP GROUPE : Point sur la performance du premier semestre et perspectives pour l.. PU 26/06 SHOWROOMPRIVE.COM : Point sur la performance du premier semestre et perspectives.. EQ Recommandations des analystes sur SRP GROUPE 27/06 SHOWROOMPRIVÉ : Oddo BHF passe à 'alléger' CF 27/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Société Générale, Ubisoft, Soitec, ADP, Orange Belgiu.. 27/06 BOURSE DE PARIS : L'agaçant Mister Trump