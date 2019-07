Showroomprive.com: Showroomprivé publiera ses résultats du premier semestre 2019 le 25 juillet 2019

Showroomprive.com

ShowroomprivE PUBLIERA ses résultats du premier semestre 2019 LE 25 juillet 2019 Showroomprivé, acteur europe?en de premier plan de la vente en ligne, spe?cialise? dans l'offre mode a? destination de la Digital Woman, publiera ses résultats du premier semestre de l'exercice 2019, le 25 juillet 2019 après bourse Un communiqué sera disponible sur le site Internet groupe de Showroomprivé : www.showroomprivegroup.com Une conférence téléphonique analystes et investisseurs (en français) sera également accessible le 25 juillet 2019 à partir de 18h30 (heure de Paris). Les journalistes pourront seulement écouter la conférence. Numéros à composer pour suivre la conférence EN DIRECT Depuis la France : +33 (0)1 76 77 22 57 Depuis le Royaume Uni : +44 (0)330 336 9411 Code de confirmation : 2082258 Webcast https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1252195&tp_key=11761fba45 A propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2018 un volume d'affaires brut TTC de plus de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 672 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport à l'année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 personnes. Pour plus d'information : https://www.showroomprivegroup.com Contacts Showroomprivé ACTUS finance & communication Damien Fornier de Violet, Relations Investisseurs Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs investor.relations@showroomprive.net showroomprive@actus.fr +33 1 53 67 36 94 Priscilla Le Minter, Communication Alexandra Prisa, Relations Presse priscilla.leminter@showroomprive.net aprisa@actus.fr +33 1 76 21 50 16 +33 1 53 67 36 90 Fichier PDF dépôt réglementaire



