Showroomprivé : en baisse après l'augmentation de capital

03/12/2018 | 13:07

Le titre Showroomprivé s'affiche en nette baisse ce jour, reculant de près de 17% peu avant 13 heures, après l'annonce par le groupe d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS pour un montant brut d'environ 40 millions d'euros.



Estimant l'opération 'fortement dilutive', l'analyste Oddo BHF a d'ailleurs annoncé ce jour revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre.



La cible de l'analyste passe en effet de 4,8 à 2,5 euros.



'Cette augmentation de capital n'était pas attendue et démontre que la génération de cash de SRP Groupe est encore insuffisante à ce stade pour financer sa croissance. La croissance indiquée par le management pour les mois d'octobre et novembre ressort à 5.6% nous incitant à abaisser notre atterrissage de CA 2018 à 678 ME (vs 681 ME auparavant) soit un T4 en croissance de 5.4%e (vs. 7% auparavant). Nous ajustons également par prudence nos perspectives de croissance 2019 et 2020 à 5% (vs. 7%) compte tenu du ralentissement de la croissance observée dans le e-commerce', retient Oddo BHF, qui reste à 'neutre' sur le dossier.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.