EN DIRECT DES MARCHES : on reparle de Casino, Macron ferme sur Renault, Bic sur Amazon, l'homéopathie trinque

L'actualité est très chargée ce matin sur les marchés, en particulier sur les dossiers sulfureux du moment, comme Casino, Renault et Natixis. Les dossiers Traton et ReAssure arrivent en bourse. Boiron va souffrir : la HAS aurait tranché en faveur de l'arrêt du remboursement de l'homéopathie. Aux Etats-Unis, Bic s'engage avec Amazon, tandis que Boeing va devoir améliorer sa copie sur le B737MAX.