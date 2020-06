SRP Groupe S A : Adoption des résolutions permettant la mise en œuvre du projet d'augmentation de capital de 8 à 10 m avec maintien du droit préférentiel de souscription garantie par les dirigeants fondateurs

Pour rappel, cette augmentation de capital sera soutenue par les dirigeants fondateurs, Thierry Petit et David Dayan. Ces derniers, qui détiennent à ce jour 24,25% du capital, se porteront acquéreurs des DPS des autres fondateurs (qui détiennent 8.68% du capital de la Société) et de Carrefour (qui détient à date 20,42% du capital) à un prix symbolique de 1 euro à verser pour chaque bloc de DPS ainsi acquis par chacun des cessionnaires.

La totalité des résolutions présentées et soumises par le Conseil d'administration a été adoptée en particulier, les résolutions relatives à l'approbation des comptes sociaux et comptes consolidés, au renouvellement des administrateurs et aux différentes délégations données au Conseil augmentation pour décider d'augmentations de capital.

A PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2019 un volume d'affaires brut TTC de plus de 822 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 616 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes.

