Showroomprive.com

Showroomprive.com: Répartition du capital de SRP Groupe



12-Aou-2020 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



C rEPARTITION DU CAPITAL de SRP Groupe La répartition du capital social et des droits de vote de SRP Groupe le 5 août 2020, après la réalisation de l'augmentation de capital est détaillée dans le tableau ci-après : Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits

de vote % du droit de vote Ancelle s.à.r.l 29 087 705 24,76% 32 517 507 25,79% Victoire Investissement 2 335 460 1,99% 4 670 920 3,70% Cambon Financière s.à.r.l 2 079 930 1,77% 4 159 860 3,30% Thierry Petit 20 932 963 17,82% 21 367 555 16,95% Total Fondateurs 54 436 058 46,34% 62 715 842 49,74% CRFP 20 10 386 255 8,84% 10 386 255 8,24% Total Concert 64 822 313 55,19% 73 102 097 57,98% Autres actionnaires 52 639 456 44,81% 52 989 369 42,02% Total 117 461 769 100,00% 126 091 466 100,00% À propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2019 un volume d'affaires brut TTC de plus de 822 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 616 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes. Pour plus d'information : http://www.showroomprivegroup.com Contacts Showroomprivé ACTUS finance & communication François de Castelnau, Directeur financier Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs investor.relations@showroomprive.net showroomprive@actus.fr +33 1 53 67 36 94 Priscilla Le Minter, Communication Manon Clairet, Relations Presse priscilla.leminter@showroomprive.net mclairet@actus.fr +33 1 76 21 50 16 +33 1 53 67 36 73 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Breakdown of SRP Groupe's capital