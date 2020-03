Showroomprive.com: Résultats annuels 2019 - Fort impact des operations exceptionnelles sur les stocks (depreciation et destockage important))) 0 12/03/2020 | 18:35 Envoyer par e-mail :

Showroomprive.com: Résultats annuels 2019 - Fort impact des operations exceptionnelles sur les stocks (depreciation et destockage important)))



12-Mars-2020 / 18:20 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



REsultats annuels 2019 Fort impactdes operations EXCEPTIONNELLES sur lesstocks (depreciation et destockage IMPORTANT)

La Plaine Saint Denis, le 12mars 2020- Showroomprivé,acteur européen de premier plan de la vente en ligne,spécialisé dansl'offre mode à destination de la Digital Woman, publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2019. Des résultats annuels fortement impactés par des éléments ponctuels Chiffre d'affaires en retrait de -8,4% (-8,0% pour les activités Internet)lié à : U n environnement économique morose tout au long de l'exerc ice ;

D e s décisions stratégiques visant à restaurer la rentabilité et à diminuer le risque sur les stocks : une offre volontaire ment plus restreinte ( plus grande sélectivité sur les achats , réduction des achats fermes) ; une rationalisation géographique entrainant la fermeture de plusieurs sites à l'international ; une réduction sensible des dépenses marketing en baisse de 2 8 % sur l'année .

EBITDA[1] de -31,4millions d'euros conforme à l'anticipation de décembre 2019 intégrant : D es opérations sur les stock s pour -3 4 millions d'euros , intégrant des dépréciations exceptionnelles sur stocks pour 2 1 millions d'euros et un déstockage massif au second semestre d'invendus et de retour internet dans un marché BtoB dégradé ( Wholesale ) .

+ 3 , 1 millions d'euros associés à l'entrée en application au 1 er janvier 2019 de la norme IFRS 16 . Résultat net de -70,5millions d'euros intégrant : - 21 , 6 millions d'euros de charges non - courantes comprenant des charges de restructuration, l'arrêt d'un projet logistique devenu non-stratégique, un complément de prix relatif à l'acquisition de Saldi Privati , des honoraires de conseil et provisions pour risques, et diverses autres charges majoritairement sans impact sur la trésorerie

- 1, 3 millions d'euros de charge d'impôt . Structure bilantielle préservée Capitaux propres de 152 millions d'euros ;

Division par près de 2 de la valeur des stocks à 4 8 millions d'euros au 31 décembre 2019 ;

Trésorerie disponible brute de 4 9 , 0 millions d'euros ;

Dette financière nette de 29 , 3 million s d'euros ( dont 23,3 millions d'euros liés à IFRS 16) ;

Reclassement de la dette financière bancaire à court terme. D iscussions avancées avec les banques pour le renouvellement des lignes de financements . Une trajectoire d'améliorationde la marge d'EBITDA confirmée au second semestre malgré un manque d'activité au T4 Forte réduction de la perte d'EBITDA entre le premier et le second semestre (-8,3 millions d'euros vs -23,2 millions d'euros) ;

EBITDA du second semestre à l'équilibre hors dépréciations de stocks exceptionnelles ;

Premiers effets de la réduction des charges d'exploitation . Perspectives Mise en place d'actions sur l'offre visant à améliorer la tendance d'activité ;

Poursuite du plan visant à réduire les charges d'exploitations avec un focus fort sur la logistique et les frais généraux et administratifs ;

Développement de nouveaux relais de croissance , notamment chez SRP Media . Le Conseil d'Administration réuni ce jour a arrêté les états de synthèse du Groupe. Les procédures d'audit des comptes sont en cours. Les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 seront arrêtéset disponibles sur le site Internet de Showroomprivé (https://www.showroomprivegroup.com/) au plus tard le 30 avril2020. Chiffres clÉs2019 (millions €) 2018 2019 Variation S2 2018 S2 2019 Variation Chiffre d'affaires net 672,2 615,6 -8,4% 356,8 313,5 -12,1% Chiffre d'affaires Internet total 658,5 605,8 -8,0% 351,5 307,1 -12,6% Marge Brute 243,8 187,5 -23,1% 133,4 98,8 -25,9% Marge brute en % du CA 36,3% 30,5% -5,8 pt 37,4% 31,5% -5,9 pt Charges opérationnelles -249,4 -234,3 -6,1% -132,8 -114,6 -13,7% En % du chiffre du CA 37,1% 38,1% +1,0 pt 37,2% 36,5% -0,7 pt EBITDA 5,1 -31,4 N.C 5,9 -8,3 N.C Résultat net -4,4 -70.5 N.C 2,1 -29,0 N.C Commentant ces résultats,Thierry Petit et David Dayan, Co-fondateurs et Co-CEOsde Showroomprivé ont déclaré : « L'année 2019 a été une année difficile etintense. Elle est fondatrice pour le développement de notre Groupe dans les prochaines années. Après plusieurs années de forte croissance, il s'agissait en effet de faire fortement évoluer le Groupe et notamment son modèle d'achat pour s'adapter aux évolutions de nos marchés. Nous avons ainsi mené différentes restructurations et d'importantes opérations sur nos stocks, qui étaient devenus trop importants, ce qui a eu comme conséquence ponctuelle de fortement dégrader nos comptes. Dans le même temps, nous avons travaillé à l'optimisation de l'ensemble de nos processet à la réduction de nos coûts. L'ensemble des chantiers est aujourd'hui bien avancé et nous a d'ailleurs permis de réaliser un EBITDA proche de l'équilibre hors dépréciations exceptionnelles de stocks au second semestre2019marquant ainsi une nette amélioration par rapport au premier semestre. Notre priorité en 2020 sera de confirmer cette trajectoire d'amélioration de la rentabilité en poursuivant les actions d'optimisation avec notamment des gisements importants identifiés notamment sur la gestion logistique et la rationalisation du stockage. L'un des enjeux sera pour nous également de stabiliser progressivement notre activité internet, qui sera encore en décroissance au premier semestre. Le renforcement de notre équipe commercialeet les actions que nous réalisons auprès des marques et le développement de nouvelles offres participeront à cet objectif, d'autant que notre base de clientèle a montré sa résilience une nouvelle fois en 2019. Ce plan de marche se fera avec le soutien de nos partenaires financiers avec lesquels nous sommes en train discuter d'unfinancement bancaire avec une maturité allongée,adaptée à notre trajectoire. Nous vous donnons rendez-vous à la fin du premier semestre 2020 pour faire un nouveau point d'étape ». commentaireSdetaillÉSpar type d'indicateurs Chiffre d'affaires (millions €) 2018 2019 Variation Chiffre d'affaires Internet France 546,2 506,8 -7,2% International 112,3 99,0 -11,9% International (périmètre comparable*) 107,3 98,8 -8,0% Chiffre d'affaires Internet Total 658,5 605,8 -8,0% Autres revenus 13,7 9,8 -28,8% Chiffre d'affaires net 672,2 615,6 -8,4% * Retraité de la fermeture des sites Polonais, Allemand et multidevises Le chiffre d'affaires2019du Groupe ressort en baisse de -8,4% à 615,6 millions d'euros, aprèsune accélération de cette tendance sur la fin du semestre. Ce repli s'explique par un environnement économiquemorose tout au long de l'exercice mais aussi par des décisions stratégiques : une sélectivité accrue vers les affaires à marges élevées et le basculement progressif du modèle d'achats fermes ( 20 , 3 % des ventes en 2019 - 5 , 3 points) vers des achats conditionnels et des ventes en « dropshipment [2] » , diminuant de facto le nombre d'offres

u ne rationalisation des activités à l'international entrainant la fermeture de certains pays et sites , associé e à la réduction conséquente des investissements marketing , entrainant une baisse de la fréquentation de la plateforme internet En détails, les ventes internet en France s'élèvent à 506,8millions d'euros en baisse de -7,2% sur l'exercice. Elles ont été affectées, en plus des éléments cités précédemment, par l'absence d'une opération importantede la régie SRP Médiaau premier semestre. Le chiffre d'affaires2019 de la régie, retraité de cette vente, est en croissance. Àl'international, le chiffre d'affaires est en recul de -11,9% et ressort à -8,0% hors impact des fermetures des sites Polonais, Allemand et multidevises.Les activités de Saldi Privationt enregistré une faible baisse en 2019 du fait d'uneplus grande sélectivité desoffres proposées. Les autres revenus, comprenant les activités de ventes hors internet, sont en baisse de -28,8% sur l'année.Cette baisse est principalementliée à un effet prix, le Groupe ayant décidé de vendre massivement ses stocks non commercialisables sur internet (issus de dysfonctionnementsdans la gestion des stockset des invendus internet) à prix cassés dans un marché du déstockagephysique fortement concurrentiel. Cette stratégie vise à assainir les stocks avec l'objectif de réduire à terme les coûts logistiquesassociés. Indicateurs clés de performance* 2018 2019 Variation Acheteurs cumulés (en millions)** 9,0 9,8 +8,3% Acheteurs (en millions) 3,5 3,2 -9,2% dont acheteurs fidèles 2,4 2,4 -1,1% En % du nombre d'acheteurs total 69,9% 76,2% +6,2 pts Nombre de commandes (en millions) 15,1 13,4 -11,4% Chiffre d'affaires par acheteur*** 176,0 176,0 0,0% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,3 4,2 -2,4% Taille du panier moyen 40,6 41,6 +2,5% * Hors Beauteprivee ** Les « Acheteurs cumulés » sont l'ensemble des acheteurs ayant effectué au moins un achat sur la plateforme du Groupe depuis son lancement *** IFRS L'optimisation des dépenses marketingassociée au contexte économique morose s'est traduite par une baisse du nombre d'acheteurs de 9% durant l'annéeentrainant une baisse quasiment mécanique du nombre de commandes de 11%. Toutefois, la concentration des efforts marketing sur la base d'acheteurs fidèles a permis sa consolidation à 2,4 millions de personnes,en ligne avec la mise en place de mesures visant à accroitre l'engagement, la fidélisation et la préférence delamarque. Cette base représentedorénavant 76% du nombre d'acheteurs total, en progression de +6,2 points durant l'année et a généré 85,5% du chiffre d'affaires du Groupe. De plus, l'attractivité intacte de la marque a permis au Groupedecontinuer à étoffer sa base d'acheteurs uniques, avec le recrutement de 0,8million de nouveaux acheteurs en 2019, tout en maintenant un chiffre d'affaires stable à 176 €par acheteur. Structure de coûts (millions €) 2018 2019 Variation S1 2019 S2 2019 Variation Chiffre d'affaires net 672,2 615,6 -8,4% 302,0 313,5 +3,8% Coût des ventes -428,5 -428,0 -0,1% -213,3 -214,7 +0,6% Marge brute 243,8 187,5 -23,1% 88,7 98,8 +11,4% Marge brute en % du CA 36,3% 30,5% -5,8 pt 29,4% 31,5% +2,1 pt Marketing* -34,6 -24,7 -28,5 % -12,1 -12,6 +4,2% en % du CA 5,1% 4,0% -1,1 pt 4,0% 4,0% -0,0 pt Logistique et traitement des commandes -157,9 -152,4 -3,5% -77,4 -75,0 -3,0% En % du CA 23,5% 24,8% +1,3 pt 25,6% 23,9% -1,7 pt Frais généraux et administratifs -57,0 -57,2 +0,5% -30,3 -26,9 -11,1% En % du CA 8,5% 9,3% +0,8 pt 10,0% 8,6% -1,4 pt Total des charges opérationnelles courantes -249,4 -234,3 -6,1% -119,8 -114,6 -4,4% En % du CA 37,1% 38,1% +1,0 pt 39,7% 36,5% -3,1 pt Résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels -5,7 -46,8 N.C -31,1 -15,7 -49,4% EBITDA 5,1 -31,4 N.C -23,2 -8,3 -64,0% Dont France 15,7 -24,6 N.C -19,5 -5,0 -74,4% Dont International -10,6 -6,9 -35,4% -3,7 -3,2 -12,5% *Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise, est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing. En 2019, lamarge brute à 187,5 millions d'euross'est contractée à 30,5% du chiffre d'affaires (-5,8 points)incluant : des opérations sur les stock s pour -3 4 millions d'euros , intégrant des dépréciations exceptionnelles sur stocks pour 2 1 M€ (dont 8 millions d'euros au second semestre) et un déstockage massif au second semestre d'invendus et de retour internet dans un marché BtoB dégradé afin de réduire drastiquement le volume de stock

l'absence d'opération s importante s avec un client pour la régie SRP Média . Retraitée de ces éléments, la marge brute2019ressortirait à 36,5% du chiffre d'affairestotal, soit une haussede 0,2pointpar rapport à 2018, en phase avec la stratégie de sélectivité accrue, dont les effets sont nettement visibles au second semestre. La marge du second semestre ressort d'ailleurs à 37,2% retraitée des éléments exceptionnels contre 35,5% au premier semestre, soit+2,2points. L'impact de la baisse de la marge brute a été atténuéparla réduction de 15,1millions d'euros des charges d'exploitation, dont 3,1 millions d'euros dus à l'IFRS 16, grâce à des économies au second semestre de prèsde 18,2millions d'euros, qui ontlargementcompenséesla hausse d'environ 3,1millions au premier semestre. Cette performance s'illustre par : l a réduction conséquente des dépenses marketin g , en baisse de 9 , 8 millions d'euros (-2 8,5 %) sur un an , dont 8 , 6 millions d'euros au second semestre 2019 par rapport au second semestre 2018 , dorénavant focalisées vers la base de membres fidèles ;

des frais logistiques en baisse de 5 , 5 millions d'euros par rapport à 2018, mais dont la part dans le chiffre d'affaires a augmenté de + 1, 3 points en raison de dysfonctionnements logistiques au premier semestre et des ajustements nécessaires au lancement du « dropshipment ». L'effort a été conséquent au second semestre avec une réduction de 8 , 2 millions d'euros par rapport au second semestre 2018 et 2 , 4 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019 ;

la hausse des dépenses de frais généraux et administratifs de 0,3 millions d'euro s liée à Beauteprivee et des éléments non cash (augmentation des dépréciations liés aux projets passés) . Néanmoins les mesures mises en place en 2018, visant la rationalisation des effectifs (-17% en 2019) ont commencé à porter leurs fruits au second semestre 201 9 , une baisse de 3 , 4 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019 . En conséquence, l'EBITDA 2019 du Groupe s'établit à -31,4millions d'euros, dont -23,2 millions d'euros au premier semestre et -8,3 millions d'eurosau second semestre. L'EBITDA marque ainsi une nette amélioration sur la deuxième partie de l'année, et ressort sur cette période à l'équilibre retraitée des dépréciations exceptionnelle de stocks. Le résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels ressort à -46,8millions d'euros à comparer à -5,7millions d'euros au 31 décembre2018. Résultatnet (millions €) 2018 2019 Variation Résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels -5,7 -46,8 -41,1 Autres produits et charges opérationnels -0,7 -21,6 -21,0 Résultat opérationnel -6,3 -68,4 -62,1 Coût de l'endettement financier -0,2 -0,6 -0,4 Autres produits et charges financiers -0,1 -0,1 -0,0 Résultat avant impôt -6,6 -69,1 -62,5 Impôts sur les bénéfices 2,3 -1,3 -3,6 Résultat net -4,4 -70,5 -66,1 Les autres produits et charges opérationnels (-21,6millions d'euros) sont composées de charges non-courantes comprenant : -3.2 millions d'euros de charges de restructuration ;

-2.7 millions d'euros d'honoraires de conseil et de provisions pour risques ;

-3.5 millions d'euros relatifs à l'arrêt d'un projet devenu non-stratégique ;

-2.3 millions d'euros de complément de prix relatif à l'acquisition de Saldi Privati .

Environ -10 millions d'euros de provisions diverses sans impact sur la trésorerie. Le Groupe constate par ailleurs une charge d'impôt de -1,3 millions d'euros. En conséquence, le résultat net du groupe ressort à -70,5 millions d'euros. Éléments de trésorerie (millions €) 2018 2019 S1 2019 S2 2019 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 6,7 -26,0 -28,7 2,7 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -17,9 -36,2 -30,5 -5,7 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 40,7 30,8 19,9 10,9 Variation nette de la trésorerie 29,5 -31,4 -39,3 7,9 La variation nette de la trésorerie sur 2019 ressort à -31,4millions d'euros en raison : Des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles qui s'élèvent à -26, 0 millions d'euros, incluant notamment : Une capacité d'autofinancement négative , reflet de la baisse de performance enregistrée , pour - 50 , 1 M€ Une forte réduction du BFR lié e à la réduction des stocks pour +2 6 , 4 M€

Il est à noter que les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont été positifs de 2,7 M€ au secondsemestre Des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement s'élèvent à - 36 , 2 millions d'euros reflétant le paiement d'un montant de 22 ,3 millions d'euros pour l'acquisition des 40% du capital non encore détenus de la société Beauteprivee , et des capex net s de cessions d'immobilisations pour 13 , 8 millions d'euros (incluant 7,2 millions d'euros d'investissement dans le nouveau centre logistique). Des flux de trésorerie liés aux activités de financement de 3 0 , 8 millions d'euros (dont un impact de 3,0 millions d'euros IFRS 16), issus du tirage de ligne de financements courts termes . Bilan ACTIF (millions €) 2018 2019 PASSIF (millions €) 2018 2019 Total Actifs non-courants 204,5 224,3 Total Capitaux propres 223,2 152,2 Total Actif courants 253,7 164,1 Total passif non courant 25,3 20,8 Dont stocks et en-cours 99,1 48,4 Dont dettes financières 19,5 20,3 Dont Trésorerie et équivalent 80,4 49,0 Total Passif courant 209,7 215,4 Dont dettes financières 22,7 58,1 Total Actif 458,3 388,4 Total des Passifs et capitaux propres 458,2 388,4 Les capitaux propres ressortent à 152,2millions d'euros au 31 décembre 2019 intégrant le résultat net de l'exercice de -70,5millions d'euros. La dette financière nette du Groupe atteint 29,4millions d'euros(6,0 millions d'euros hors IFRS 16)une dette financière brute de 78,4millions d'euros(55,1 millions d'euros hors IFRS 16)et une trésorerie disponible de 49 millions d'euros. Compte tenu des pertesenregistrées, le Groupe anticipe mécaniquementun bris de ses covenants bancaires, ce qui a comme conséquence le reclassement comptable de l'ensemble de la dette bancaire à moins d'un an, étant précisé que les banques ont renoncé à l'exigibilité le temps des négociations. Le Groupe est actuellement en discussion avancée avec ses partenaires bancaires, pour le renouvellement de ses lignes de financements, incluant une maturité allongée en adéquation avec ses besoins de financements sur le moyen terme. poursuite des DÉveloppements Stratégiques Division par 2 des stocks du Groupe Des dysfonctionnements logistiques ont fortement affecté les stocks de la société ainsi que le rythme de leur écoulement. Les reliquats de stocks notamment liés à la gestionnon efficientedes retours ont entrainé de nombreux surcoûts logistiques et a justifié le passage d'importantes dépréciations de valeurs. Le Groupe a de plus décidé d'accélérer la vente desstocks d'invendus et de retour à prix cassés dans un marché « Wholesale » durablement dégradé. Ainsi au 31 décembre 2019, le Groupe totalisait 48millions d'euros de stocks et en-cours contre 99 millions d'euros au 31 décembre 2018, un niveau en phaseavecle marché actuel.Peu de nouveaux stocks se sont constitués en 2019 du fait de l'impact de la baisse des achats fermes et le basculement du modèle vers des achats conditionnels et le dropshipment. Transition vers un modèle d'achat s conditionnel s Afin de réduire le risque de stocks, le Groupe a poursuivi latransition de son modèle vers des achats conditionnels et le « dropshipment ». Ainsi, le poids des ventes fermes a diminué de 5,3points par rapport à 2018 à 20,3% du chiffre d'affaires, compensé à l'inverse par une croissance de +5.6points du dropshipmentà 13,8%.Cette transition a eu pour effet de ne constituer que très peu de nouveaux stocks. Internalisation de l'outil logistique L'ouverture du nouvel entrepôtmécanisédu Groupe au quatrième trimestre de 2019 devra permettre de gagner en efficacité sur les processlogistiques avec une maîtrise accrue de ses flux. Les gains d'efficacité générés par cet accroissement de la capacité interne engendreront une baisse du coût par commande sur au moins 20% des flux à horizon 2020, et représenteront des économies au niveau de l'EBITDA de l'ordre de 4 millions d'euros en année pleine. Évolution de la plateforme internet Tout au long de l'année, le Groupe a poursuivi ses développements à travers l'enrichissement des services et des fonctionnalités de sa plateforme Internet marchande. La refonte de la homepage, la géolocalisation des offres, un centre de notifications, un nouveau système d'information pour gérer l'ensemble de l'activité voyage, ainsi qu'un portail fournisseur destiné à l'offre de dropshippingont notamment été mis en place en 2019. perspectives Le groupe SRP entame l'exercice 2020 avec l'ambition de confirmer la trajectoire progressive d'amélioration de sa marge d'EBITDA. SRP poursuivra sa stratégie de sélectivité au niveau des achats sur les affaires les plus rentables et continuera de privilégier les achats conditionnels et le dropshipmentaux achats fermes. Afin d'atténuer la baisse mécanique du chiffre d'affaires liée à cette stratégie, le Groupe mène des actions afin de renforcer son offre et d'élargir le nombre de marques partenaires, en s'appuyant sur ses positions fortes et sur sa force de frappe de 10 millions d'acheteurs. Le Groupe entend également accélérer le développement de SRP Media avec de nouvelles offres Data. Cette stratégie devrait continuer à avoir un impact favorable sur la marge brute, qui ne devrait plus comme en 2019 être affectée par des opérations exceptionnelles importantes sur les stocks. Sur le plan des OPEX les actions d'optimisation vont se poursuivre. Le Groupe bénéficiera en 2020 de l'effet en année pleine de la réduction de ses frais généraux et administratifs. L'accent en 2020 portera essentiellement sur la rationalisation de la logistique et du stockage, avec la réduction progressive du nombre de sites et de partenaireset la montée en puissance de son nouvel entrepôt logistique. Ainsi la mise en œuvre de cette stratégie en 2020 devrait permettre d'aborder la prochaine phase de développementdu Groupe à compter de 2021sur des bases assainies. L'activité du Groupe n'est pas aujourd'hui directement impactée par les différentes perturbations liées à l'épidémie covid-19, hormis sur l'activité « voyages », qui représente toutefois une faible part de son chiffre d'affaires (2,4% du chiffre d'affaires en 2019). Le Groupe reste cependant attentif à l'évolutionde la situation en Italie ainsi qu'à l'évolution dela stratégie de stockage/déstockage des marques partenaires notamment dans le domaine de la mode, compte tenu du retard probable de livraison des nouvelles collections dans leurs magasins. * * *

DECLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. Prochaines informations Chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2020 : début mai2020 A propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans sixautres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2019 un volume d'affaires brut TTC de plus de 821 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 616 millions d'euros.Le Groupe emploie plus de 950 personnes. Pour plus d'information : https://www.showroomprivegroup.com/ Contacts Showroomprivé ACTUS finance & communication François de Castelnau, Directeur financier Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs investor.relations@showroomprive.net showroomprive@actus.fr +33 1 53 67 36 94 Priscilla Le Minter, Communication Alexandra Prisa, Relations Presse priscilla.leminter@showroomprive.net aprisa@actus.fr +33 1 76 21 50 16 +33 1 53 67 36 90 ANNEXES COMPTE de Resultat (milliers €) 2018 2019 %Croissance S2-18 S2-19 %Croissance Chiffre d'affaires net 672 233 615 562 -8,4% 356 757 313 519 -12,1% Coût des marchandises -428 465 -428 018 -0,1% -223 390 -214 688 -3,9% Marge brute 243 769 187 544 -23,1% 133 367 98 831 -25,9% Marge brute en % du chiffre d'affaires 36,3% 30,5% -5,8 pt 37,4% 31,5% -5,9 pt Marketing1 -34 551 -24 706 -28,5 % -21 225 -12 605 -40,6% en % du chiffre d'affaires 5,1% 4,0% -1,1 pt 5,9% 4,0% -1,9 pt Logistique et traitement des commandes -157 895 -152 373 -3,5% -83 222 -75 009 -9,9% en % du chiffre d'affaires 23,5% 24,8% +1,3 pt 23,3% 23,9% +0,6 pt Frais généraux et administratifs -56 976 -57 247 +0,5% -28 320 -26 942 -4,9% en % du chiffre d'affaires 8,5% 9,3% +0,8 pt 7,9% 8,6% +0,7 pt Total des charges opérationnelles -249 422 -234 326 -6,1% -132 766 -114 556 -13,7% en % du chiffre d'affaires 37,1% 38,1% +1,0 pt 37,2% 36,5% -0,7 pt Résultat opérationnel courant -5 653 -46 782 N.C 600 -15 725 N.C Autres produits et charges opérationnels -681 -21 638 N.C -1 596 -8 836 N.C Résultat opérationnel -6 334 -68 420 N.C -996 -24 561 N.C Coût de l'endettement financier -224 -591 +163,8% -131 -381 +191,5% Autres produits et charges financiers -77 -122 N.C -155 -126 N.C Résultat avant impôt -6 636 -69 133 N.C -1 282 -25 069 N.C Impôts sur les bénéfices 2 280 -1 329 N.C 3 409 -3 974 N.C Résultat net -4 356 -70 462 N.C 2 128 -29 042 N.C EBITDA 5 120 -31 440 N.C 5 893 -8 276 N.C EBITDA en % du chiffre d'affaires 0,8% N.C N.C 1,7% N.C N.C 1Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise, est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing.

INDICATEURS de PERFormance1 2018 2019 %Croissance S2-2018 S2-2019 %Croissance INDICATEURS CLIENTELE Acheteurs cumulés (en milliers) 9 031 9 785 +8,3% 9 031 9 785 8,3% France 7 200 7 749 +7,6% 7 200 7 749 7,6% International 1 831 2 035 +11,2% 1 831 2 035 11,2% Acheteurs (en milliers) 3 481 3 162 -9,2% 2 499 2 352 -5,9% France 2 783 2 533 -9,0% 2 021 1 898 -6,1% International 698 629 -9,9% 478 453 -5,0% Chiffre d'affaires par acheteur (€) 176,0 176,0 0,0% 130,3 120,2 -7,7% France 180,3 181,2 +0,5% 132,4 123,1 -7,0% International 159,1 155,3 -2,4% 121,6 108,7 -10,6% COMMANDES Nombre de commandes (en milliers) 15 085 13 368 -11,4% 8 084 6 660 -17,6% France 12 232 10 837 -11,4% 6 596 5 395 -18,2% International 2 854 2 530 -11,3% 1 489 1 265 -15,0% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,3 4,2 -2,4% 3,2 2,8 -12,5% France 4,4 4,3 -2,6% 3,3 2,8 -12,9% International 4,1 4,0 -1,6% 3,1 2,8 -10,5% Taille du panier moyen (€) 40,6 41,6 +2,5% 40,3 42,5 +5,5% France 41,0 42,3 +3,2% 40,6 43,3 +6,8% International 38,9 38,6 -0,8% 39,0 39,0 -0,1% 1Hors Beauteprivee Bilan (milliers €) 2018 2019 ACTIFS NON COURANTS Goodwill 123 685 123 685 Autres immobilisations incorporelles 53 271 54 466 Immobilisations corporelles 20 762 44 849 Autres actifs non-courants 6 813 1 348 Total des actifs non-courants 204 531 224 348 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 99 061 48 373 Clients et comptes rattachés 32 005 20 548 Créances d'impôt 4 938 4 657 Autres actifs courants 37 325 41 443 Trésorerie et équivalents de trésorerie 80 409 49 049 Total des actifs courants 253 738 164 070 Total des actifs 458 270 388 418 Emprunts et dettes financières 19 503 20 349 Engagements envers le personnel 101 65 Autres provisions 545 347 Impôts différés 5 182 77 Total des passifs non-courants 25 333 20 838 Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 22 723 58 064 Fournisseurs et comptes rattachés 140 316 110 470 Autres passifs courants 46 647 46 870 Total des passifs courants 209 686 214 405 Total des passifs 235 019 236 243 Total des capitaux propres 223 250 152 175 Total des passifs et des capitaux propres 458 270 388 418 FLUX de trésorerie (milliers €) 2018 2019 S2-2018 S2-2019 Résultat net consolidé -4 355 -70 462 2 128 -29 042 Ajustementset autres 5 542 20 360 4 377 10 334 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 1 187 -50 101 6 505 -18 707 Élim, de la charge (produit) d'impôt -2 280 1 329 -3 409 3 975 Élim, du coût de l'endettement financier net 224 591 131 381 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 5 533 26 385 21 202 18 559 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 4 664 -21 796 24 429 4 208 Impôts payés 2 046 -4 226 1 011 -1 526 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 6 710 -26 022 25 440 2 682 Incidence des variations de périmètre 0 -22 317 0 - Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -18 306 -16 720 -10 735 -5 885 Variation des prêts et avances consentis 84 -48 118 89 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 292 2 898 2 612 64 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -17 930 -36 187 -8 005 -5 732 Augmentation de capital 37 978 -44 37 978 -44 Cession (acquisition) nette d'actions propres -183 7 -254 101 Capital émis, primes d'émissions et réserves 39 - 28 -2 Émission d'emprunts 21 700 35 827 21 679 13 606 Remboursement d'emprunts -18 595 -4 339 -18 027 -2 349 Intérêts financiers nets verséset autres -202 -613 -456 -376 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 40 737 30 839 40 948 10 936 Variation de la trésorerie 29 527 -31 356 58 388 7 897 reconciliation des ventes internet BRUTES

Avec Le Chiffre d'affaires internet IFRS (milliers €) 2018 2019 Total des ventes Internet brutes1 906 729 821 896 Taxe sur la valeur ajoutée2 -142 575 -128 284 Impacts de la reconnaissance du chiffre d'affaires3 -120 172 -102 398 Chiffre d'affaires hors Internet et autre4 28 252 24 349 Chiffre d'affaires (IFRS) 672 233 615 562 (1) Correspond au montant total facturé aux acheteurs au cours d'une période donnée. (2) La taxe sur la valeur ajoutée est appliquée à chaque vente, le taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée dépend du pays où l'acheteur est établi, (3) Ajustements comptables aux fins de reconnaissance du chiffre d'affaires incluant : (i) les écarts temporels dus au fait que certains critères (e,g. livraison) doivent être remplis avant de reconnaître le chiffre d'affaires ; (ii) l'impact des remboursements accordés pour les annulations et les retours, qui sont reconnus comme une réduction du chiffre d'affaires ; et (iii) l'effet de la présentation de certaines ventes d'offres de voyage sur une base nette lorsque le Groupe agit en tant qu'agent. (4) Le poste « chiffre d'affaires hors Internet et autres » correspond principalement au chiffre d'affaires généré par les ventes hors ligne aux grossistes, y compris les reventes hors ligne d'articles vendus en ligne et ayant fait l'objet d'un retour. [1]EBITDA : résultat opérationnel courant neutralisé des amortissements- EBITDA [-31.4] : résultat opérationnel courant [-46.7] neutralisé des amortissements [+15.3]. [2]Livraison directe fournisseurs



Titre du document : PDF FR

Document : https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=DPMULENAFW



Langue : Français Entreprise : Showroomprive.com 1, rue des Blés - ZAC Montjoie 93210 La Plaine Saint-Denis France Internet : showroomprive.com ISIN : FR0013006558 Catégorie AMF : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats EQS News ID : 996037 Fin du communiqué EQS News-Service



996037 12-Mars-2020 CET/CEST AFXFPTTHLPBGPLNDQPKLCJRM_2020.03.12_-_Resultats_annuels_2019VDEF.pdf

Source Showroomprive.com Provider EQS Group La Sté SRP Groupe SA a publié ce contenu, le 12 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

