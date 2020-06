Showroomprive.com : adoption des résolutions permettant la mise en oeuvre du projet d'AK

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Showroomprivé (SRP Groupe) a annoncé l'adoption de la totalité des résolutions présentées et soumises par le Conseil d'administration (CA) lors de l'Assemblée générale (AG) mixte de la société ce lundi 8 juin 2020. Le groupe souligne que le CA dispose désormais des autorisations nécessaires pour poursuivre le projet d'augmentation de capital en numéraire d'un montant d'environ 8 à 10 millions d'euros au prix de 0,15 euro par action, avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires.Ce projet a été annoncé le 30 avril dernier dans le cadre du protocole de refinancement signé avec les partenaires bancaires. Le protocole a été formellement homologué le 28 mai 2020.Ainsi, conformément au protocole, l'augmentation de capital devra être réalisée avant le 30 novembre 2020, sous réserve de l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'obligation de déposer un projet d'offre publique susceptible de résulter de la souscription à l'opération par les dirigeants fondateurs. Cette opération sera soumise à l'approbation d'un prospectus par l'AMF.L'entreprise rappelle que cette augmentation de capital sera soutenue par les dirigeants fondateurs, Thierry Petit et David Dayan. Ces derniers, qui détiennent à ce jour 24,25% du capital, se porteront acquéreurs des DPS des autres fondateurs (qui détiennent 8.68% du capital de la Société) et de Carrefour (qui détient à date 20,42% du capital) à un prix symbolique de 1 euro à verser pour chaque bloc de DPS ainsi acquis par chacun des cessionnaires.Aussi, afin de garantir la réalisation de l'augmentation de capital, Thierry Petit et David Dayan se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible et pour un montant additionnel à titre réductible dimensionné de sorte à atteindre 75% de l'émission envisagée permettant ainsi d'en garantir le succès.Showroomprivé tiendra le marché informé du calendrier des prochaines étapes de cette augmentation de capital.