SSE : Bank of America reste à 'achat', relève sa cible

26/02/2020 | 14:03

Bank of America réaffirme son conseil 'achat' sur SSE (Scottish & Southern Energy) avec un objectif de cours relevé à 1900 pence, voyant 'plusieurs catalyseurs favorables en perspectives, dont une croissance renforcée avec les politiques de changement climatique'.



'Nous pensons que SSE peut continuer à donner, soutenu par une évolution positive supplémentaire de son exposition à de multiples thèmes ESG populaires', juge le broker, ajoutant que 'la météorologie aide à soutenir les objectifs annuels actuels'.



