SSE : Morgan Stanley relève sa recommandation

10/09/2019 | 11:49

Morgan Stanley relève sa recommandation sur SSE (Scottish & Southern Energy) de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 1255 à 1290 pence, mettant en avant l'activité de renouvelables comme un 'joyau de la couronne'.



'Une structure plus simple (et à multiples plus élevés) se profile à l'horizon alors que SSE se sépare de ses activités distribution et exploration-production, créant une activité majoritaire de renouvelables et de réseaux', explique le broker.



Selon Morgan Stanley, ceci devrait accentuer l'attention portée à SSE Renewables, qu'il considère comme sous-valorisée à ce jour. Aussi voit-il une 'opportunité de rendement total pour les actionnaires de l'ordre de 20% avec des catalyseurs à venir'.



