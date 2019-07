S.T.DUPONT : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 SEPTEMBRE 2019 AVIS DE REUNION PREALABLE MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

29 juillet 2019

INFORMATION REGLEMENTEE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 SEPTEMBRE 2019

AVIS DE REUNION PREALABLE

MODALITES DE MISE A DISPOSITION

DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

La Société informe ses Actionnaires qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 12 septembre 2019 à 10h30 heures au siège social 92 Bd du Montparnasse 75014 Paris,

L’avis de réunion préalable comportant l’ordre du jour, les projets de résolution et les modalités de participation et de vote à cette assemblée générale a été publié au BALO, le 26 juillet 2019 et peut être consulté, ainsi que le rapport annuel 2018-2019, sur le site internet de la société ( www.st-dupont.com ), rubrique Finances, Information réglementée, Convocations AG.

Conformément aux dispositions légales, tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73 du Code de Commerce seront disponibles à compter du 29 juillet 2019 sur notre site www.st-dupont.com , rubrique Finances, ainsi qu’à notre siège social : S.T.Dupont, 92 Boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS.

