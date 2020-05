S.T.DUPONT : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2019-2020

19 mai 2020

Information financière au 31 mars 2020 (Deuxième semestre 2019-2020)

Le deuxième semestre 2019-2020 s’est achevé sur une baisse de -18,6% par rapport au second semestre 2018-2019, fortement pénalisé par la situation géopolitique à Hong-Kong et par la crise sanitaire qui a démarré en Asie en janvier 2020.

Le chiffre d’affaires produits 2019-2020 s’établit à 44,6 M€ en recul de -17,3% par rapport à l’exercice précédent.





Données non auditées

CHIFFRE D’AFFAIRES

Par marché

en millions d'euros Semestre 2 Variation vs Semestre 2 - 31/03/2019 Cumul Variation vs 31/03/2019 31/03/20 Variation totale Dont Organique Dont Effet de change 31/03/20 Variation totale Dont Organique Dont Effet de change France 3,3 -11,8% -11,8% 0,0% 6,4 -9,8% -9,8% 0,0% Europe distribution contrôlée (ex France) 2,6 -13,7% -14,3% 0,5% 4,5 -21,9% -22,2% 0,3% Asie distribution contrôlée 4,6 -34,7% -37,9% 3,2% 9,4 -27,2% -30,7% 3,5% Total distribution contrôlée 10,5 -23,9% -25,7% 1,8% 20,4 -21,2% -23,1% 1,8% Agents & Distributeurs 14,1 -14,2% -14,5% 0,3% 24,2 -13,7% -14,1% 0,4% Total Produits 24,6 -18,6% -19,6% 1,0% 44,6 -17,3% -18,4% 1,1%

Activité du Deuxième semestre de l’exercice (octobre à mars 2020)

Par rapport au deuxième semestre 2018-2019, le chiffre d’affaires Produits du Groupe est en baisse de -5,6 millions d’euros, incluant un effet de change favorable de +0,3 million d’euros

La distribution contrôlée est en diminution de -23,9% malgré un effet favorable de change de +1,8% :

La France affiche un recul de -11,8%, fortement impactée par les manifestations fin 2019-début 2020, puis par la fermeture des points de vente due au confinement à partir de la mi-mars.

Dans la zone Europe hors France, les baisses des ventes au second semestre (-13,7%) ont touché l’ensemble des marchés à l’exception de l’Allemagne qui est stable par rapport à la même période l’an dernier.

Le Japon a poursuivi sa bonne tendance initiée au premier semestre avec une progression de +8,6% par rapport au second semestre 2018-2019.

La détérioration au second semestre de la situation géopolitique à Hong-Kong, puis la crise sanitaire ont accru fortement le recul de ce marché sur la deuxième partie de l’année (-55%).

Les ventes réalisées via notre réseau d’Agents et Distributeurs ont également souffert sur ce deuxième semestre (-14,2%) principalement au Moyen-Orient et aux Etats-Unis. A l’inverse la Corée et la Chine ont été en croissance durant cette période.





Activité cumulée au cours de l’exercice 2019-2020

Sur l’exercice 2019-2020, le chiffre d’affaires Produits du Groupe est en retrait de -9,3 millions d’euros soit -17,3% par rapport à l’année précédente, malgré un effet favorable de change de +1,1% (soit un impact de +0,6 million d’euros).

La distribution contrôlée est en baisse de -21,2% par rapport à 2018-2019.

Ce recul est provoqué en grande partie par la forte baisse de Hong-Kong, pénalisé par la situation géopolitique puis sanitaire, et par des fermetures de points de vente non rentables. La croissance du Japon, soutenue par le développement du Retail et du e-commerce ne permet pas de compenser cette baisse.

Les filiales européennes ont également souffert avec des problématiques diverses selon les marchés.

La France est en baisse de -9,8% par rapport à 2018-2019 en raison de la baisse d’activité Retail liée aux mouvements sociaux de fin 2019 et par la fermeture des magasins due au confinement.

Les ventes aux Distributeurs et Agents sont en recul de -13,7% par rapport à 2018-2019. Les croissances en Chine et en Europe de l’Est n’ont pas permis de compenser les baisses au Moyen-Orient et aux Etats Unis.

Par ligne de produits

en millions d'euros Semestre 2 Variation vs Semestre 2 - 31/03/2019 Cumul Variation vs 31/03/2019 31/03/20 Variation totale Dont Organique Dont Effet de change 31/03/20 Variation totale Dont Organique Dont Effet de change Briquets & stylos 14,9 -20,7% -21,8% 1,1% 26,7 -19,9% -21,1% 1,2% Maroquinerie, Accessoire & PAP 9,6 -15,1% -15,9% 0,8% 17,9 -13,2% -14,1% 0,9% Total Produits 24,6 -18,6% -19,6% 1,0% 44,6 -17,3% -18,4% 1,1%

A la fin du second semestre, la famille Briquets & Stylos affiche un recul de -20,7% soit -3,9 millions d’euros par rapport à 2018-2019, tiré par la baisse des marchés à Hong-Kong, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis.

Sur l’année 2019-2020, l’ensemble des catégories a souffert, et particulièrement les Instruments à Ecrire dont les animations et nouveautés ont été limitées cette année.

La Maroquinerie a bénéficié des lancements réussis de la ligne Defi Millenium et de la nouvelle collection Dandy mais qui n’ont pas pu compenser la baisse de volume en Corée.

L’art du feu résiste mieux grâce aux croissances en France, au Japon et en Chine mais les reculs de Hong Kong, du Moyen-Orient et des Etats Unis ont été plus importants.

Perspectives

Face au ralentissement des activités sur ses principaux marchés, le contexte de la crise sanitaire actuelle devrait peser fortement sur les ventes du premier semestre 2020-2021.

