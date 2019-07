S.T.DUPONT : Mise à disposition du document de référence et rapport financier annuel 2018-2019

10 juillet 2019

Document de référence 2018-2019

Le document de référence 2018-2019 de S.T.Dupont a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 juillet 2019.

Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur le site internet de S.T.Dupont (www.st-dupont.com).

Il comprend notamment

le rapport financier annuel,

le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise,

les rapports des contrôleurs légaux des comptes,

les informations relatives aux honoraires de ces derniers,

le descriptif du programme de rachat d'actions qui sera soumis à la prochaine assemblée générale,

le récapitulatif des informations publiées au cours des douze derniers mois,

