S.T. DUPONT : NOMINATION DE MOUNIR MOUFARRIGE EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Paris, le 25 Septembre, 2018

Le Conseil de Surveillance qui s'est tenu à la suite de l'assemblée générale annuelle de ce jour a approuvé la nomination de Monsieur Mounir Moufarrige, précédemment Vice-Président du Conseil de Surveillance, en qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Mounir Moufarrige a exercé diverses fonctions de direction au sein du Groupe Richemont et il a été notamment président des maisons de couture Chloé et Karl Lagerfeld. Il a fondé la société Luxury France Group et a été également président de la société Emanuel Ungaro.

Monsieur Mounir Moufarrige remplace Madame Sharon FLOOD qui a annoncé sa démission de ses fonctions de Présidente et de membre du Conseil de Surveillance lors du Conseil.

Le Conseil a également coopté Monsieur Pearson POON en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance.

Monsieur Pearson POON est actuellement Directeur Exécutif au sein de la société Harvey Nichols and Company Limited et Directeur Général de Dickson Concept (International) Limited. Il a travaillé au sein du département « Investissement bancaire » de la société Goldman Sachs Asie, principalement dans les secteurs de la technologie et de commerce de détail en Chine. Il est titulaire d'un Bachelor en Économie de l'Université de Cambridge.

« Je suis très enthousiaste et très honoré de devenir Président du Conseil de Surveillance » a déclaré Monsieur Mounir Moufarrige.

Le Conseil de Surveillance tient à remercier Madame Sharon FLOOD pour son rôle dans le développement de la Société.

« Je suis très fière du travail que nous avons accompli pour renforcer notre activité. Je souhaite à S.T. Dupont et ses équipes plein de succès pour l'avenir. S.T. Dupont possède une tradition et des produits fabuleux ainsi qu'une main-d'oeuvre qualifiée et engagée, ce qui lui offre de solides bases pour son développement futur. J'ai eu le privilège de travailler aux côtés de Mounir au cours des quatre dernières années. Il possède une expérience inégalée dans l'industrie du luxe et de l'innovation produits, ce qui permettra à la Société de franchir une nouvelle étape de son développement. Je souhaite également la bienvenue à Pearson qui apportera une intelligence affûtée et une grande connaissance du luxe grâce à son expérience au sein de Harvey Nichols ainsi qu'un bon aperçu du marché croissant de la 'Génération Y' » a quant à elle déclaré Madame Sharon FLOOD.

À l'issue du Conseil de Surveillance, celui-ci est composé de la manière suivante :

Monsieur Mounir Moufarrige, Président

Madame Marie FOURNIER, membre,

Madame Teresa TIDEMAN, membre,

Monsieur Pearson POON, membre.

Pour mémoire, le Directoire est composé de la manière suivante :

Monsieur Alain CREVET, Président,

Madame Hanh GUZELIAN, membre,

Monsieur Eric SAMPRE, membre.

