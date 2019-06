S.T.DUPONT : RESULTATS CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

27 juin 2019

Résultats consolidés au 31 mars 2019

Le chiffre d'affaires produits 2018-2019 s'établit à 53,9 M€ en recul de -1,4% par rapport à l'exercice précédent, malgré la stabilité des Agents et Distributeurs et la croissance du marché français.

Sur l'exercice, l'art du feu est en croissance en particulier en France et en Allemagne. La Corée et la Chine sont également d'importants contributeurs. Le résultat opérationnel s'élève à +5,8 millions d'euros, contre -0,1 million d'euros pour l'exercice précédent. Le résultat net s'établit à +4,6 millions d'euros, en progression de +7,5 million d'euros par rapport au 31 mars 2018. L'endettement financier net ressort à -4,9 million d'euros, à comparer à -1,9 million d'euros l'an passé. En tenant compte de l'indemnité d'éviction de 4,5 millions d'euros nantie en faveur du pool bancaire, le montant de la dette nette ressort à 0,3 million d'euros.

Les chiffres-clés de S.T. Dupont établis conformément aux normes comptables IFRS sont les suivants :

En millions d'euros 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 Total des revenus (*) 59,2 59,3 66,7 Chiffre d'affaires Produits 53,9 54,7 62,0 Marge brute 30,5 30,8 31,1 ( % ) 56,6% 56,4% 50,2% Résultat opérationnel courant (hors redevances & éléments non récurrents) (2,7) (3,0) (5,3) Redevances 5,3 4,6 4,7 Eléments non récurrents (net) 3,2 (1,8) 0,6 Résultat opérationnel 5,8 (0,1) 0,1 Coût de l'endettement financier net (0,5) (0,4) (0,4) Résultat net part du Groupe 4,6 (2,9) (1,3) Résultat net par action (€) 0,009 (0,005) (0,003) Endettement financier net (1) (4,9) (1,9) (1,2) Capitaux propres 33,7 28,4 32,3

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d'affaires produits et les redevances

(1) En tenant compte de l'indemnité d'éviction de 4,5 millions d'euros nantie en faveur des banques et venant en déduction de la dette bancaire, le montant de la dette nette ressort à 0,3 million d'euros et le ratio d'endettement sur capitaux propres ressort à 0,96%.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffres d'affaires par ligne de produits

Cumul Variation 2019/2018

En millions d'euros 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 33,4 33,1 36,3 0,9% 0,3% 0,5% Maroquinerie, Accessoire & PAP 20,5 21,6 25,7 -4,8% -5,3% 0,5% TOTAL PRODUITS 53,9 54,7 62,0 -1,4% -1,9% 0,5%

Briquets & Stylos

La famille Briquets & Stylos affiche une croissance de +0,9% soit +300 milliers d'euros par rapport à 2018 grâce aux succès rencontrés en Corée, à la vitalité du marché chinois et au dynamisme du Moyen-Orient.

Sur l'année 2018-2019, l'art du feu est en croissance, en particulier en France et en Allemagne. La Corée et la Chine sont également d'importants contributeurs.

Maroquinerie & autres

Les lignes Maroquinerie, Accessoires et PAP incluent les résultats de la montre qui, lancée au mois de novembre sur un nombre restreint de marchés, donne de premiers résultats encourageants.

Evolution du chiffre d'affaires par zone géographique

Cumul Variation 2019/2018 En millions d'euros 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 Variation totale Organique Effet de

change France 7,1 7,0 7,9 2,2% 2,2% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 6,9 7,1 8,0 -3,0% -3,3% 0,3% Asie distribution contrôlée 13,0 13,7 21,6 -5,3% -7,0% 1,7% Total Distribution contrôlée 27,0 27,8 37,5 -2,8% -3,7% 0,9% Agents & Distributeurs 26,9 26,8 24,5 0,2% 0,0% 0,2% TOTAL PRODUITS 53,9 54,7 62,0 -1,4% -1,9% 0,5%

Sur l'exercice 2018-2019, le chiffre d'affaires Produits du Groupe est en retrait organique de -1,9% soit -1,0 million d'euros par rapport à l'année précédente, partiellement compensé par un effet favorable de change de +0,5% (soit un impact de +0,3 million d'euros).

Distribution contrôlée

La distribution contrôlée est en régression de -2,8%, en raison de la décroissance de la zone Asie. Cette baisse de

-0,8 million s'explique pour la moitié par l'impact de l'arrêt de l'activité de distribution à Singapour en juillet 2018.

La France maintient un bon momentum avec une croissance de +2,2% tirée par les bonnes performances des ventes du site e-commerce. La zone Europe hors France est en revanche en décroissance de -3,0% soit -0,2 million d'euros qui s'explique quasi-exclusivement par l'impact de la fermeture de l'outlet Las Rozas Village en Espagne en avril 2018.

Agents et Distributeurs

Les ventes des Agents et Distributeurs affichent une stabilité organique par rapport à l'an dernier, la vitalité des marchés coréens et chinois compensant les décroissances enregistrées par les marchés nord américain et russe.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l'activité de l'exercice peuvent se résumer ainsi :

La marge brute en valeur ressort à 30,5 millions d'euros contre 30,8 millions d'euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 0,3 million d'euros. Le taux de marge reste stable (+0.26 point).

Le résultat opérationnel courant hors redevances et éléments non récurrents est négatif à -2,7 millions d'euros contre -3,0 millions d'euros pour l'exercice précédent, soit une amélioration de +0,3 millions d'euros.

Cette amélioration est la conséquence :

Des économies réalisées sur les frais commerciaux (0,2 million d'euros)

Des économies réalisées sur les frais généraux et administratifs (1 million d'euros)

Les frais de communication sont au-dessus du niveau de l'exercice précédent (3,6 millions d'euros au 31 mars 2019 contre 3 millions au 31 mars 2018) : cette augmentation s'explique par les efforts de communication déployés pour soutenir les ventes e-commerce, les lancements de la montre Hyperdome et du briquet The Wand.

Les redevances sont en hausse de +0,6 million d'euros par rapport à l'exercice précédent en raison de la renégociation des minimums garantis.

Le solde des éléments non récurrents représente un produit net de +3,2 millions d'euros, à comparer à une charge nette de 1,8 million d'euros enregistrés lors de l'exercice précédent.

L'exercice 2018-2019 a été essentiellement marqué par la dépréciation du goodwill de la filiale S.T. Dupont Marketing pour un impact net de -1,3 million d'euros, compensée par un produit exceptionnel net de +4,9 millions lié à l'indemnité d'éviction de la boutique Avenue Montaigne.

L'exercice 2017-2018 avait été essentiellement marqué par l'impact du plan de départs volontaires, par des coûts liés à la sortie ou la destruction d'actifs, ainsi que par des dépenses générées par la réorganisation du site industriel.

Le résultat opérationnel ressort à +5,8 millions d'euros au 31 mars 2019, contre -0,1 million d'euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de +5,9 millions d'euros.

Le résultat financier ressort à -0,8 million d'euros.

Les frais financiers nets sont stables à -0,5 million d'euros et les impacts de change plus favorables que sur l'exercice précédent : au 31 mars 2019, ces derniers représentent une charge de 0,2 million d'euros contre 0,5 million d'euros en 2017-2018.

Le résultat net ressort à +4,6 millions d'euros contre -2,9 millions d'euros en 2017-2018, soit une amélioration de +7,5 millions d'euros.

TRESORERIE ET CAPITAUX DISPONIBLES

La trésorerie consolidée ressort à 6,3 millions d'euros contre 4,8 millions d'euros à la fin de l'exercice précédent.

L'endettement financier net ressort à 4,9 million d'euros à fin mars 2019, contre 1,9 million d'euros au début de l'exercice.

En tenant compte de l'indemnité d'éviction de 4,5 millions d'euros nantie en faveur des banques et venant en déduction de la dette bancaire, le montant de la dette nette ressort à 0,3 million d'euros et le ratio d'endettement sur capitaux propres ressort à 0,96%.

Contact : Hanh Guzélian 01 53 91 30 11 invest@st-dupont.com

COMPTES CONSOLIDES ANNUELS RESUMES

Compte de résultat consolidé

(En milliers d'euros) 31/03/2019 31/03/2018 Produits des activités ordinaires 59 176 59 280 Chiffre d'affaires net « produits » 53 908 54 653 Coûts des ventes (23 369) (23 835) Marge brute 30 539 30 818 Frais de communication (3 566) (3 000) Frais commerciaux (14 555) (14 758) Frais généraux et administratifs (15 138) (16 023) Résultat opérationnel courant (hors redevances) (2 721) (2 963) Redevances 5 268 4 627 Autres charges (991) (1 655) Autres produits 5 515 - Perte de valeur sur actifs (IAS 36) (1 312) (111) Résultat opérationnel 5 759 (101) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 14 9 Coût de l'endettement financier brut (482) (367) Coût de l'endettement financier net (467) (358) Autres produits et charges financiers (334) (508) Quote-part dans le résultat des entreprises associées 0 0 Résultat avant Impôt 4 958 (967) Charges d'impôt sur le résultat (406) (1 897) Résultat net 4 552 (2 865) Résultat net - part du Groupe 4 552 (2 865) Résultat net - intérêts minoritaires - - Résultat net par action (en euros) 0,009 (0,005) Résultat net dilué par action (en euros) 0,009 (0,005)

Bilan consolidé

ACTIF (En milliers d'euros) 31/03/2019 31/03/2018 Actif non courant Ecarts d'acquisition 2 439 3 593 Immobilisations incorporelles (nettes) 5 027 3 179 Immobilisations corporelles (nettes) 10 890 11 182 Actifs financiers 6 027 1 569 Participations dans les entreprises associées - - Impôts différés - - Total de l'actif non courant 24 383 19 522 Actif courant Stocks et en-cours 15 577 15 185 Créances clients 12 208 11 304 Autres créances 6 082 5 243 Impôts courants 1 649 1 058 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 269 4 804 Total de l'actif courant 41 785 37 594 Total de l'actif 66 168 57 117



PASSIF (En milliers d'euros) Capitaux propres- part du Groupe Capital 26 214 26 214 Prime d'émission, de fusion et d'apport 9 286 9 286 Réserves (7 882) (5 000) Réserves de conversion 1 491 782 Résultat net - Part du Groupe 4 552 (2 865) Total capitaux propres - part du groupe 33 660 28 418 Total capitaux propres - part des intérêts ne conférant pas le contrôle



Passifs non courants Emprunts et dettes financières 5 470 3 060 Emprunts sur location financement (à plus d'un an) 329 36 Impôts différés - - Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 4 585 4 527 Total des passifs non courants 10 384 7 623 Passifs courants Fournisseurs 9 798 8 495 Autres passifs courants 6 133 7 193 Impôts courants - 1 001 Provisions pour risques et charges 145 828 Emprunts et dettes financières 6 011 3 515 Emprunts sur location financement (à moins d'1 an) 37 44 Total des passifs courants 22 124 21 076 Total du Passif 66 168 57 117

