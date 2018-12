S.T.DUPONT : Résultats au 30 septembre 2018 (Premier semestre de l'exercice)

13 décembre 2018

Résultats au 30 septembre 2018 (Premier semestre de l'exercice)

Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires produits s'élève à 23,7 millions d'euros et affiche une décroissance organique de -4%, pénalisé par la distribution des agents et distributeurs et l'Asie. Le résultat net est positif sur le premier semestre et ressort à 2,3 millions d'euros contre une perte de 2,6 millions d'euros sur l'exercice précédent, après comptabilisation du produit de l'indemnité de sortie de la Boutique sise Avenue Montaigne et la dépréciation de l'écart d'acquisition de Hong-Kong consécutive à l'évolution du contexte économique sur le premier semestre. Hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel incluant Royalties s'établit à -0,5million d'euros contre -0,4 million d'euros l'année précédente.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Évolution du chiffre d'affaires par zone géographique

(En millions d'euros) SEMESTRE 1 Variation 30/09/2018 30/09/2017 Variation totale Organique Effet de change France 3,3 3,1 9,4% 9,4% 0,0% Europe Distribution contrôlée (hors France) 3,2 3,2 1,1% 1,2% (0,1%) Asie Distribution Contrôlée 5,9 6,2 (4,4%) (1,8%) (2,6%) Total Distribution contrôlée 12,5 12,5 0,4% 1,7% (1,3%) Agents & Distributeurs 11,2 12,6 (11,0%) (10,3%) (0,7%) TOTAL PRODUITS 23,7 25,1 (5,3%) (4,4%) (0,9%)

Par rapport à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires Produits du groupe diminue de -5,3% sur le premier semestre, avec un effet de change défavorable de -0,9% lié principalement à l'évolution des monnaies asiatiques notamment le Hong-Kong Dollar.

La distribution contrôlée est en augmentation de +0,4% dont -1,3% d'effet de change.

Les bonnes performances sont principalement enregistrées en France grâce au développement de l'activité cadeaux d'affaires, ainsi que sur les marchés allemand et suisse. A l'inverse le Japon a connu un 1er semestre 2018/2019 difficile, pénalisé par la baisse des ventes aux grossistes et la volonté de réduire les ventes discount.

Le canal Agents et Distributeurs est en recul de -10,3% en organique. La progression du marché américain ne permet pas de compenser les difficultés rencontrées au Moyen-Orient et en Russie.

Evolution du chiffre d'affaires par ligne de produits

En millions d'euros SEMESTRE 1 Variation 30/09/2018 30/09/2017 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 14,5 15,7 (7,8%) (6,7%) (1,1%) Maroquinerie, Accessoires & PAP 9,2 9,3 (1,3%) (0,5%) (0,8%) TOTAL PRODUITS 23,7 25,1 (5,3%) (4,4%) (0,9%)

Au 1er semestre 2018-2019 les deux principales lignes de produits sont en baisse (-6,7% en organique).

Les bonnes performances des nouveaux produits de la gamme Briquets (Le Grand S.T. Dupont, E-slim) et de la gamme Stylos (D-Initial) ne permettent pas de compenser le recul des autres produits.

Les briquets sont en perte de vitesse en Corée, en Chine et au Moyen-Orient ; les stylos essentiellement au Moyen-Orient.

L'ensemble Maroquinerie, Accessoires et Prêt-à-Porter est en légère décroissance organique (-0,5%) grâce au développement de l'activité cadeaux d'affaires et aux lancements sur les ceintures (ligne Atelier et Auto-Lock) qui ont partiellement compensé le ralentissement des ventes sur les lignes D « Soft Diamond Grain », D Slim, Ateliers et Iconic.

Les ventes Accessoires sont en recul principalement au Moyen-Orient, tandis que la Maroquinerie est en légère croissance en France et en Corée.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l'activité du premier semestre de l'exercice peuvent se résumer ainsi :

(En millions d'euros) SEMESTRE 1 Consolidé 30/09/2018 30/09/2017 Variation Ventes 23,7 25,1 (1,4) Marge Brute 13,2 14,4 (1,2) % 55,8% 57,4% (1,6pts) Frais généraux (16,2) (17,0) 0,8 Résultat Opérationnel (hors royalties) (3,0) (2,6) (0,3) Royalties 2,5 2,2 0,3 Perte de valeur sur actifs (IAS 36) (1,4) 0,0 (1,4) Autres Produits et Charges 4,9 (1,2) 6,1 Résultat Opérationnel 3,0 (1,7) 4,7 Résultat financier (0,5) (0,7) 0,2 Impôts (0,2) (0,2) 0,0 RESULTAT NET 2,3 (2,6) 4,9 Endettement financier net 8,0 4,6 3,4

Le taux de marge brute s'établit à 55,8% contre 57,4% l'année dernière, soit une variation nette de -1,6 points s'expliquant par une reprise de provision au 30 septembre 2017 liée à la sous-activité sur l'exercice précédent.

L'ensemble des frais généraux est en baisse de -0,8 millions d'euros soit une économie de 4,7% par rapport à septembre 2017 : diminution des frais commerciaux (-0,4 million d'euros) et des frais administratifs (-0,5 million d'euros), tandis que les frais de communication sont stables.

Les revenus de licence augmentent de +0,3 million d'euros soit +11,5%.

Les autres produits et charges ressortent à 3,5 millions d'euros correspondant principalement :

à l'indemnité d'éviction perçue dans le cadre du non-renouvellement du bail de la boutique avenue Montaigne, nette de la dépréciation anticipée des agencements (5,0 millions d'euros) ;

à la dépréciation complète de l'écart d'acquisition de S.T.D Marketing et des actifs nets de la filiale (-1,4 million d'euros) compte tenu de l'évolution de la situation économique des six derniers mois.

Au 30 septembre 2017, les autres produits et charges s'élevaient à -1,2 million d'euros et intégraient principalement une provision pour restructuration d'un montant de -1,1 million d'euros afin de faire face à l'annonce de la mise en place d'un plan de départs volontaires en France. Ce plan est totalement clos au 30 septembre 2018.

De ce qui précède, le résultat opérationnel est positif sur le premier semestre, à 3,0 millions d'euros contre -1,7 million d'euros au 30 septembre 2017, soit une amélioration de 4,7 millions d'euros d'une période à l'autre.

Au global le résultat net au 30 septembre 2018 s'établit à 2,3 millions d'euros contre une perte de -2,6 millions d'euros sur l'exercice précédent.

ENDETTEMENT FINANCIER NET

L'endettement financier net au 30 septembre 2018 ressort à 8,0 millions d'euros contre 1,8 million d'euros au 31 mars 2018.

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Compte de résultat consolidé

(En milliers d'euros) 30/09/2018 31/03/2018 30/09/2017 Chiffre d'affaires net « produits » 23 705 54 653 25 074 Coûts des ventes (10 480) (23 835) (10 698) Marge brute 13 226 30 818 14 376 Frais de communication (1 444) (3 000) (1 399) Frais commerciaux (7 002) (14 758) (7 399) Frais généraux et administratifs (7 731) (16 023) (8 218) Résultat opérationnel courant (hors royalties) (2 952) (2 963) (2 640) Royalties 2 476 4 627 2 220 Autres charges (640) (1 655) (1 244) Autres produits 5 500 0 0 Perte de valeur sur actifs (IAS36) (1 356) (111) 0 Résultat opérationnel 3 029 (101) (1 664) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 7 9 7 Coût de l'endettement financier brut (201) (367) (170) Coût de l'endettement financier net (194) (358) (162) Autres produits et charges financiers (351) (508) (573) Résultat avant Impôt 2 484 (967) (2 400) Charges d'impôt sur le résultat (217) (1 897) (211) RESULTAT NET 2 267 (2 865) (2 611) RESULTAT NET - PART DU GROUPE 2 267 (2 865) (2 611) RESULTAT NET - INTERETS MINORITAIRES - - - Résultat net par action (en euros) 0,004 (0,005) (0,005) Résultat net dilué par action (en euros) 0,004 (0,005) (0,005)

Bilan consolidé

ACTIF (En milliers d'euros) 30/09/2018 31/03/2018 Actif non courant Ecarts d'acquisition 2 439 3 593 Immobilisations incorporelles (nettes) 4 175 3 179 Immobilisations corporelles (nettes) 10 623 11 182 Actifs financiers 6 086 1 569 Impôts différés - - Total de l'actif non courant 23 324 19 522 Actif courant Stocks et en-cours 17 067 15 185 Créances clients 12 285 11 304 Autres créances 5 592 5 243 Impôts courants 863 1 058 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 872 4 804 Total de l'actif courant 39 680 37 594 TOTAL DE l'ACTIF 63 004 57 117



PASSIF (En milliers d'euros) Capitaux propres- part du Groupe Capital 26 214 26 214 Prime d'émission, de fusion et d'apport 9 286 9 286 Réserves (7 803) (5 000) Réserves de conversion 1 326 782 Résultat net- Part du Groupe 2 267 (2 865) Total capitaux propres - part du groupe 31 291 28 418 Total capitaux propres - part des intérêts ne conférant pas le contrôle



Passifs non courants Emprunts et dettes financières 4 179 3 060 Emprunts sur location financement (à plus d'un an) 44 36 Impôts différés - - Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 4 460 4 527 Total des passifs non courants 8 683 7 623 Passifs courants Fournisseurs 9 289 8 495 Autres passifs courants 5 693 7 193 Impôts courants 43 1 001 Provisions pour risques et charges 371 828 Emprunts et dettes financières 7 588 3 515 Emprunts sur location financement (à moins d'1 an) 45 44 Total des passifs courants 23 029 21 076 TOTAL DU PASSIF 63 004 57 117

Endettement financier net

(en milliers d'euros) 30/09/2018 31/03/2018 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 3 872 4 804 Emprunts et dettes financières (dont découverts) (11 856) (6 655) (7 984) (1 851)

