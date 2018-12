STDupont : renoue avec les bénéfices au 1er semestre

14/12/2018 | 13:20

STDupont publie un résultat net de 2,3 millions d'euros sur son premier semestre 2018-19, contre une perte de -2,6 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel positif à trois millions contre -1,7 million au 30 septembre 2017.



A 23,7 millions d'euros, le chiffre d'affaires groduits du groupe diminue de 5,3% sur le premier semestre, avec un effet de change défavorable de -0,9% lié principalement à l'évolution des monnaies asiatiques notamment le dollar de Hong Kong.



Les bonnes performances sont principalement enregistrées en France grâce au développement de l'activité cadeaux d'affaires, ainsi que sur les marchés allemand et suisse. A l'inverse le Japon a connu un semestre difficile.



