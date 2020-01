belle publication financement assuré Haussier Cours d'entrée : 0.54 | Objectif : 0.8 ST Dupont : confirme le financement des opérations pour les 12 prochains mois 30/11/2011 20:58





Au 1er semestre 2011-2012 (avril/septembre), le chiffre d'affaires de ST Dupont progresse de 7% à 33,6 Millions d'Euros (31,4 ME un an plus tôt). Le succès des lancements de nouveaux produits (stylos Liberté et Elysée, briquets L8) contribuent significativement à cette progression.

Le taux de marge brute progresse de +3,7 points à 55,6%. Son augmentation est significative du fait de la reprise du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel est positif de 2,6 ME, en amélioration de 1,9 ME.

Au 30 septembre 2011, le résultat net du spécialiste des briquets de luxe est bénéficiaire de 1,2 ME (-0,4 ME au 30 septembre 2010).

ST Dupont renforce ses ressources financières via l'affacturage (6 ME contre 2,3 ME précédemment). Sa capacité d'autofinancement redevient positive à 3,1 ME (1,8 ME au 30 septembre 2010. La variation du fonds de roulement est négative à -4,2 ME compte tenu de l'augmentation des stocks afin de faire face aux lancements prévus sur les second semestre de l'exercice.

"Compte tenu de cette sensible amélioration de la capacité d'autofinancement, du renforcement des lignes de financement d'affacturage, nous confirmons que le financement des opérations sera assuré pour les 12 prochains mois" indique le groupe.