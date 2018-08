La BC de Saint-Gall en légère progression après six mois

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) a bouclé le premier semestre 2018 sur un bénéfice net de 80 millions de francs suisses, en légère hausse (+0,8%) comparé à la même période un an plus tôt. Les recettes ont progressé, essentiellement à la faveur des activités de gestion de fortune, mais le résultat opérationnel s'est détérioré.

Le produit d'exploitation a grimpé de 4,9% sur un an, à 234,7 millions de francs suisses, indique l'établissement cantonal mercredi dans un communiqué. Dans le détail, le produit brut des opérations sur intérêts, principale source de revenus de la banque, s'est contracté de 1,3% à 147,5 millions.

Les activités de commissions et services ont vu leurs recettes bondir de 15% à 56,3 millions, portées par une nouvelle hausse de la masse sous gestion (+1,9%), qui atteignait fin juin 43,16 milliards. Le produit des opérations de négoce a accusé un repli de 1,8% à 17,7 millions.

Evoquant des résultats "très satisfaisants", le directeur général (CEO) Roland Ledergerber se félicite de l'augmentation de 3% des nouvelles affaires, qui ont permis à la banque d'engranger plus de 1 milliard de francs suisses supplémentaires.

150ème anniversaire

Les charges d'exploitation ont enflé de 5,7% à 133,6 millions de francs suisses, principalement en raison de la hausse des frais de personnel (+7,0%), mais aussi des activités de jubilé de la SGKB - qui souffle sa 150ème bougie cette année - ainsi que de la numérisation.

Le résultat opérationnel est ressorti à 94,8 millions (-2,6%), un recul qui s'explique notamment par un effet de base, la dissolution de provisions et de correctifs de valeurs s'établissant à 3,9 millions de francs suisses, contre 5,1 millions un an plus tôt. Le ratio coûts/revenus s'est détérioré de 120 points de base (pb) à 57,5%.

Au bilan, les prêts à la clientèle se sont étoffés de 0,6% depuis le bouclement 2017 à 25,66 milliards, dont 23,41 milliards (+1,4%) en créances hypothécaires, alors que la demande pour les crédits commerciaux continue d'être retenue. Au passif, les dépôts de la clientèle sont restés quasiment stables (-0,2%) à 21,27 milliards.

La copie semestrielle rendue par la SGKB est globalement supérieure aux prévisions des analystes consultés par AWP, à l'exception du résultat d'exploitation, qui se situe dans la moyenne des projections.

Au vu de la conjoncture actuelle, la direction de la banque se dit "optimiste" et anticipe pour l'ensemble de 2018 un résultat similaire à celui dégagé lors du précédent exercice.

