La BC de St-Gall donne accès à son portail hypothécaire via la SwissID

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) ouvre son portail hypothécaire aux utilisateurs de la nouvelle solution d'identification numérique SwissID. Il s'agit du premier établissement bancaire à permettre un accès via ce système, annonce lundi SwissSign Group, le développeur de SwissID.

Par cette prestation, la SGKP entend faciliter son processus d'inscription, parallèlement à son système d'identification propre. Les clients peuvent désormais par ce biais remplir tout le processus de demande d'une hypothèque ou obtenir une offre individuelle. L'accès numérique doit aussi permettre à la banque saint-galloise d'évaluer plus précisément les besoins de sa clientèle.

La Suisse compte actuellement environ un demi-million d'utilisateurs de la SwissID. La question de savoir si le système doit permettre à l'avenir l'accès numérique à d'autres types de prestations bancaires numériques est à l'examen.

D'ici fin 2018, SwissSign Group prévoit 750'000 utilisateurs, puis 4 millions à fin 2022. L'utilisation de la SwissID est gratuite. Il est prévu de l'introduire prochainement chez la Handelszeitung et Bilanz, notamment.

SwissID permet aux utilisateurs de services commerciaux ou administratifs en ligne de se connecter avec un authentifiant unique. Plusieurs instituts financiers, dont UBS, Credit Suisse, Raiffeisen ainsi que les banques cantonales de Genève et Zurich, détiennent 44% des actions de Swisssign Group. La Poste, les CFF et Swisscom en contrôlent également 44%, alors que les 12% restants sont en mains d'assureurs et de caisses-maladie.

