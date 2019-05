SGKB: 49% des droits préférentiels pour les nouvelles actions exercés

Zurich (awp) - Le projet d'augmentation de capital de la Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) pour renforcer ses fonds propres a rencontré un certain écho. Les actionnaires ont exercé leurs droits préférentiels pour 49% du nombre maximum de nouvelles actions qui étaient proposées, a indiqué l'institut jeudi soir. Ce taux d'exercice est qualifié d'élevé pour une augmentation de capital dite "at-market".

En plus des actions placées dans le cadre de l'offre préférentielle, la banque prévoit de placer jusqu'à 216'125 nouvelles actions auprès du public et d'investisseurs institutionnels. Le délai de souscription court jusqu'à vendredi midi. En raison de la demande "réjouissante", il ne sera probablement pas possible de prendre en compte les souscriptions inférieures à 420 francs suisses par action. Le prix des actions émises dans le cadre de l'augmentation avait été initialement annoncé entre 415 et 440 francs suisses.

Le résultat définitif du placement d'actions et les prix d'acquisition seront probablement annoncés lundi 27 mai avant l'ouverture de la Bourse.

cf/rp