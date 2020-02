Léman Express: la situation du matériel roulant reste délicate

Genève (awp/ats) - Le Léman Express connaît des débuts compliqués. Déployé intégralement le 22 janvier, le réseau RER transfrontalier doit faire face à des perturbations et des annulations de train en cascade. La situation du matériel roulant reste délicate, ont fait savoir vendredi la société exploitante Lémanis, la SNCF et les CFF.

Deux types de trains circulent sur le réseau. Le suisse Flirt, du constructeur thurgovien Stadler Rail, rencontre des difficultés avec les logiciels de bord. Pour les trains français Régiolis, d'Alstom, des problèmes ont été signalés avec les pantographes et avec les marchepieds dans certaines gares.

Ces dysfonctionnements sont analysés en collaboration avec les constructeurs afin de normaliser progressivement la qualité ainsi que la fiabilité de l'offre, ces prochains mois, ont précisé Lémanis, la SNCF et les CFF. Une task force réunissant les équipes CFF et SNCF se réunit trois fois par semaine depuis le 27 janvier.

Des mesures ont déjà été prises dans le cadre de ce groupe de travail, notamment sur des processus opérationnels entre les CFF et la SNCF. La préparation des trains par les conducteurs a été modifiée et de nouveaux scénarios sont appliqués en cas de perturbation.

Tout a été aussi entrepris pour stabiliser la desserte entre Genève et Coppet (VD). Lémanis rappelle que le Léman Express est un réseau particulièrement complexe et "qu'une phase d'adaptation est nécessaire pour relever les défis techniques et technologiques". Chaque jour, 240 trains circulent sur le réseau.

ats/vj