Presse: Stadler mise sur un contrat de 500 millions de livres au Royaume-Uni

Zurich (awp) - Le constructeur ferroviaire Stadler Rail espère remporter une commande de 500 millions de livres (619,2 millions de francs suisses) au Royaume-Uni, a affirmé le journal Handelszeitung. Le donneur d'ordre est l'exploitant du métro de la région de Newcastle (est).

Les concurrents canadien Bombardier et chinois CRRC ont déjà abandonné la course, tandis que l'espagnol CAF et le japonais Hitachi espèrent toujours rafler la mise, a écrit Handelszeitung dans son édition à paraître jeudi. Le résultat de l'appel d'offres doit être annoncé en janvier 2020.

Contacté par AWP, Stadler Rail a refusé de commenter cette information.

