Stadler Rail CEO: pas de pression court-termiste depuis l'entrée en Bourse

Zurich (awp) - Directeur général (CEO) de Stadler Rail, Thomas Ahlburg a souligné l'importance d'un actionnaire de référence pour poursuivre le développement sur le long terme. Depuis l'entrée en Bourse (IPO) il a affirmé n'avoir ressenti aucune pression court-termiste, car cet actionnaire de référence, Peter Spuhler, détient près de 40% du capital-actions.

Dans une interview à paraître lundi dans l'Agefi, M. Ahlburg s'est déclaré satisfait de la récente IPO. Cette opération a reçu énormément de visibilité médiatique et le CEO constate que, désormais, les communiqués de l'entreprise, notamment sur les nouvelles commandes, sont davantage repris par la presse. La cotation facilite aussi l'obtention de contrats à l'étranger, les clients y voyant une preuve de solidité financière.

A propos de la répartition des commandes, M. Ahlburg a relevé que près de 40% du total sont attribuables à la région Suisse-Allemagne-Autriche. Stadler Rail jouit aussi d'une forte présence dans de nombreux autres pays, notamment en Scandinavie et le potentiel d'expansion mondiale est considérable.

Interrogé sur les raisons de l'absence de Stadler Rail sur les marchés chinois, japonais et indien, le CEO a relevé que le premier est fermé. On pourrait y prendre pied via une coentreprise, mais cela pourrait poser problème au niveau de la protection de la propriété intellectuelle. Le Japon est dominé par trois grands fabricants et il ne serait pas réaliste de vouloir y gagner des contrats. En Inde, Stadler Rail envisage une collaboration avec un partenaire local. Jusqu'ici toutefois, ses réponses à des appels d'offre sont restées ignorées.

