Stadler confirme une commande de 22 locomotives en Espagne

Zurich (awp) - Dans le cadre d'un consortium avec Erion, Stadler Rail a confirmé la signature d'une commande pour la fourniture de 22 locomotives de sauvetage en Espagne. La valeur du contrat s'élève à 115 millions d'euros (environ 125 millions de francs suisses).

La transaction a été conclue avec l'Administration de l'infrastructure ferroviaire (Adif), suite à un appel d'offres remporté le 31 juillet, et prévoit la maintenance du matériel pour une durée de 8 ans, a précisé Stadler vendredi.

Erion, coentreprise de Stadler et de l'exploitant ferroviaire espagnole Renfe, fournit des services de maintenance du matériel roulant à des opérateurs publics et privés en Espagne, au Portugal, en France, en Belgique et en Allemagne.

