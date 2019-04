Stadler décroche un contrat de 200 millions d'euros en Finlande 0 18/04/2019 | 08:25 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Stadler Rail continue à emmagasiner les grosses commandes. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a signé un contrat d'une valeur totale de 200 millions d'euros (environ 228 millions de francs suisses) pour la livraison de 60 locomotives diesel-électriques à l'entreprise finlandaise VR Group. L'accord prévoit aussi une option pour la livraison de 100 locomotives supplémentaires (au maximum), ainsi qu'une option d'entretien, ces deux derniers éléments étant inclus dans le montant annoncé. Les locomotives permettront à VR Group d'améliorer l'exploitation de ses gares de triage et de ses terminaux de fret ainsi que la circulation sur les lignes non électrifiées, qui représentent 45% du réseau finnois. Le locomotives sont conçues pour résister à des températures jusqu'à -40 degrés. La livraison est prévue entre 2022 et 2025, annonce jeudi Stadler. Les locomotives seront produites dans la filiale espagnole de Stadler, société acquise pour une cinquantaine de millions de francs suisses par le groupe thurgovien en 2015 à son concurrent allemand Vossloh. Stadler avait indiqué à l'époque que les locomotives diesel-électriques représentaient un nouveau créneau pour le groupe. Fin mars, Stadler Rail, qui vient d'entrer à la Bourse suisse, avait annoncé la plus importante commande de son histoire, aux Etats-Unis. Elle prévoit la livraison de 127 rames composées de deux voitures pour le métro d'Atlanta, pour un montant dépassant les 600 millions de dollars (591 millions de francs suisses), hors options. op/al