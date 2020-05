Stadler renonce à ses objectifs 2020, le CEO annonce son départ

Zurich (awp) - Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire Stadler Rail a décidé de renoncer à ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la crise du coronavirus. Les objectifs à moyen terme restent eux valables. Par ailleurs, le directeur général (CEO) Thomas Ahlburg a décidé de quitter son poste. Le président du conseil d'administration Peter Spuhler assumera l'intérim jusqu'à la désignation d'un successeur, a précisé Stadler jeudi soir.

Le groupe de Bussnang souligne que, jusqu'ici, il a été relativement peu touché par la crise du coronavirus. Les conséquences futures sont cependant difficilement estimables du point de vue actuel. Pour le moment, le groupe n'a constaté aucune chute de la demande au contraire d'autres branches comme l'industrie automobile par exemple.

Stadler affirme par ailleurs disposer d'une très solide liquidité et d'un carnet de commandes qui porte sur plusieurs années. A court terme cependant des complications peuvent survenir au niveau de la chaîne de livraison et de transport par les fournisseurs.

Divergences de vue sur la stratégie

Les restrictions de voyages qui ont été imposées à des clients et collaborateurs entraînent des retards dans les homologations, réceptions de matériel et facturations. La réduction des horaires des compagnies de chemin de fer a aussi eu pour conséquence un recul temporaire du chiffre d'affaires de la division Services et Composants.

L'annonce du départ du CEO Thomas Ahlburg s'explique par des divergences de vue sur la stratégie et le développement de l'entreprise. La séparation est intervenue "d'un commun accord". M. Ahlburg restera à disposition du groupe en tant que conseiller jusqu'à la fin de l'année.

Dans l'attente de la désignation d'un nouveau CEO, c'est le président Peter Spuhler qui assume dès à présent la fonction.

M. Ahlburg était CEO de Stadler Group depuis le 1er janvier 2018 et il avait auparavant été CEO de Stadler Bussnang. Il a notamment contribué à l'internationalisation du groupe et à l'extension de ses capacités de production qui ont permis le succès de l'entrée en Bourse le 12 avril 2019.

rp